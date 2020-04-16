Коронавирус

RT на русскомRT на русскомГлава Пятигорска ушёл в отставку из-за ситуации с коронавирусом

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что глава Пятигорска Андрей Скрипник покинул занимаемую должность из-за ситуации с коронавирусом в городе.
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В Пятигорске с 17 апреля введут карантин

Победа 26вчера в 13:47

Мэр Пятигорска не устоял перед коронавирусом

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Глава Пятигорска Андрей Скрипник ушёл в отставку

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Губернатор Ставропольского края закрыл целый город на карантин

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И карантин введем, и мэра сменим: губернатор прокомментировал ситуацию с Пятигорском

Блокнот Ставропольвчера в 13:57

Лев Травнев стал исполняющим обязанности мэра Пятигорска

Newstracker.ruвчера в 13:32
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Наука

Установлена температура гибели коронавируса

Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
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Происшествия

В Москве задержан адвокат экс-министра Абызова

Адвокат Александр Вершинин был задержан 16 апреля в Москве, он находится в статусе подозреваемого, сообщил "Интерфаксу" его коллега Алексей Кирсанов.
Интерфакс вчера в 17:47
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Происшествия

В ФСБ рассказали о планах готовившего нападение на школу подростка

16 апреля ФСБ России задержала жителя Красноярска 2006 года рождения, готовившего нападение на школу.
RT на русском 00:19
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Армия и оружие

Последний штурм: 75 лет назад началась Берлинская операция

16 апреля 1945 года началась Берлинская операция. Ее итогом стало падение Берлина и окончание Великой Отечественной войны.
Российская газета вчера в 02:45
105
Общество

МЧС рекомендовало не носить маски на улице

МЧС России считает неэффективным носить защитные маски на открытом воздухе, говорится в рекомендациях ведомства по профилактике коронавируса.
Коммерсантъ 00:20
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Политика

Путин отложил проведение парада Победы

RT на русском вчера в 11:16
2,5K
Общество

«Союз МС-15» с тремя членами экипажа МКС приземлился в Казахстане

Экипаж Международной космической станции, который в ночь на 17 апреля отстыковался от МКС и отправился на Землю на пилотируемом корабле «Союз МС-15», благополучно вернулся на Землю.
РБК 01:39
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Общество

Глава Башкирии Хабиров пообещал массовые облавы

Уфа, 16 апреля 2020, 19:05 — REGNUM В Башкирии с 20 апреля начнутся массовые облавы на нарушителей самоизоляции, установленной указом о режиме повышенной готовности.
REGNUM вчера в 12:05
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Общество

ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр

ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 14:23
1,1K
Шоу-бизнес

У Алёны Шишковой подозревают болезнь Юлии Началовой

Поклонники Алёны Шишковой бьют тревогу. Звезда начала прятать свои руки, как когда-то это делала певица Юлия Началова.
News.ru вчера в 11:31
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Здоровье

У умершего кузбассовца коронавирус выявлен посмертно

REGNUM 00:43
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Общество

Более 4,5 тыс. человек умерли из-за коронавируса в США за сутки

Более 4,5 тыс. человек умерли в США за минувшие сутки из-за осложнений, вызванных новым коронавирусом.
ТАСС 00:22
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Религия

Загадка Страстной пятницы: почему Пилат боялся распять Христа

У православных христиан наступила Страстная пятница — самый скорбный день, когда вспоминают страдания Христа и Его смерть на кресте.
РИА Новости 01:00
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Кино

Добронравов раскрыл список актеров седьмого сезона «Сватов»

Исполнитель главной роли в сериале "Сваты" Федор Добронравов рассказал, кто из актеров снимается в седьмом сезоне телепроекта.
Piter.tv 15 апреля в 02:34
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Экономика

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 14 апреля в 06:47
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Авто

Ограничила скорость новых автомобилей Volvo

Компания Volvo планирует искусственно занизить максимальную скорость своих автомобилей, чтобы минимизировать риски ДТП, сообщает Autocar.
Live24 вчера в 09:01
7
Происшествия

В Новосибирской области выявили 11 новых зараженных коронавирусом

В Новосибирской области за сутки зафиксировали 11 новых случаев заражения коронавирусом.
РБК вчера в 00:33
5
Общество

Мэра Новокузнецка обматерили за призывы к самоизоляции

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал на своей странице в Instagram о том, как пытался агитировать «несознательных» горожан за строгое соблюдение режима самоизоляции и чем это кончилось.
Ридус вчера в 06:01
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Общество

Вильфанд пообещал жителям нескольких регионов РФ аномальное тепло

В течение ближайших пяти дней несколько регионов Сибири окажутся в зоне аномального тепла.
Национальная служба новостей 01:22
Экономика

Эксперты проанализировали поведение россиян при финансовых трудностях

Жители России предпочитают занимать деньги у родственников или друзей, когда сталкиваются с финансовыми трудностями.
РБК 01:00
Политика

Путин перенес проведение парада Победы

Путин отметил, что до Дня Победы осталось меньше месяца, а пик коронавируса в России не пройден, риски очень высоки, поэтому подготовку к параду и другим массовым мероприятиям перенесут на поздний срок.
EastRussia вчера в 19:05
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Здоровье

Кабмин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать для лечения коронавируса незарегистрированный препарат гидроксихлорохин.
Газета.Ru вчера в 13:51
1K
Общество

Российское военное училище закрыли на карантин из-за коронавируса

Lenta.ru 01:37
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Общество

В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности

Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК вчера в 12:08
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Кино

Чулпан Хаматову проклинают в Сети за сериал «Зулейха открывает глаза»

Известная российская актриса Чулпан Хаматова, исполнившая главную роль в сериале «Зулейха открывает глаза», пожаловалась на нападки со стороны зрителей.
iReactor вчера в 09:57
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Авто

УАЗ продолжил сертификацию «Русского Прадо» от УАЗ

УАЗ продолжает патентовать детали интерьера глубоко модернизированного УАЗ «Патриот», также известного по прозвищу «Русский Прадо».
Автоновости дня вчера в 01:10
63
Общество

За сутки в Самарской области выявили 10 заболевших коронавирусом

По данным оперштаба на четверг, 16 апреля, на территории Самарской области подтверждены в установленном порядке еще 10 новых случаев COVID-19.
Kursk.com вчера в 04:20
47
Общество

В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом

В Москве умерли еще 14 человек, у которых был диагностирован коронавирус COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 16:29
491
Общество

Акушерку в Краснодаре уволили за шутку о коронавирусе

URA.Ru 01:05
15
Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Российская газета вчера в 08:11
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