Коронавирус

RT на русскомRT на русскомГлава Пятигорска ушёл в отставку из-за ситуации с коронавирусом

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что глава Пятигорска Андрей Скрипник покинул занимаемую должность из-за ситуации с коронавирусом в городе.
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И карантин введем, и мэра сменим: губернатор прокомментировал ситуацию с Пятигорском

Блокнот Ставрополь13:57

Губернатор: глава Пятигорска Андрей Скрипник ушел в отставку

ТАСС13:22

Глава Пятигорска уволился из-за плохой статистики города по COVID-19

Интерфакс13:15

Глава Пятигорска Андрей Скрипник ушёл в отставку

Своё ТВ14:06

В Пятигорске с 17 апреля введут карантин

Победа 2613:47

Глава Пятигорска ушел в отставку из-за ситуации с COVID-19

РИА Новости13:27

Лев Травнев стал исполняющим обязанности мэра Пятигорска

Newstracker.ru13:32
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Футбол

Уткин высказался об уходе Путина с поста президента

Известный видеоблогер и футбольный журналист Василий Уткин дал онлайн-интервью украинской журналистке Алесе Бацман, в котором ответил на самые острые вопросы.
Евро-футбол.ру 18:31
Технологии

Microsoft исправила три 0-day уязвимости, уже находившиеся под атаками

Чемоданчик хакера Содержание выпуска Подписка на "Хакер" - 52 % Апрельский "вторник обновлений" принес исправления для 113 уязвимостей в 11 продуктах Microsoft, причем некоторые из них уже находились под атаками.
Хакер Online вчера в 11:30
5
Политика

Путин объявил о переносе парада Победы

Президент Владимир Путин объявил о переносе парада Победы и марша Бессмертного полка в эфире телеканала «Россия 24».
Ведомости 11:36
2,4K
Общество

Соловьев наорал на подчиненных и пригрозил увольнениями

Телеведущий Владимир Соловьев во время прямой трансляции на YouTube-канале «Соловьев Live» наорал на подчиненных, помогающих ему в подготовке эфиров, и пригрозил им увольнениями за недочеты в работе.
Lenta.ru 06:13
13
Политика

Трамп рассказал о плане постепенного снятия карантина в США

Президент США Дональд Трамп представил план постепенного снятия карантинных ограничений в стране, которые были введены из-за распространения коронавируса.
RT на русском 19:18
14
Общество

В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом

В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
РИА Новости 11:18
521
Кино

Определен лучший фильм для домашнего просмотра

AmurMedia.ru вчера в 20:35
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Гаджеты

AMD представила новые процессоры Epyc второго поколения

Новые процессоры: AMD Epyc 7F32 (8 ядер), Epyc 7F52 (16 ядер) и Epyc 7F72 (24 ядра) расширяют линейку процессоров AMD Epyc второго поколения, обеспечивающую больший объем кэша и ведущие показатели производительности при выполнении рабочих нагрузок, которые могут использовать до 500 МГц дополнительной базовой частоты.
CNews вчера в 10:14
Экономика

Мишустин объявил, кому дадут 12 тыс. рублей

Правительство приступило к разработке алгоритма подачи бизнесом заявлений для получения социальной выплаты в 12130 руб. Данная сумма в качестве поддержки в условиях режима самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса была предложена президентом Владимиром Путиным, сообщает KONKURENT.RU.
Konkurent.ru 13:22
4
Культура

Скончалась звезда сериала «Спрут» Патрисия Милларде

Московский Комсомолец 13:54
12
Общество

Въезд и выезд ограничили в четырех селах Забайкалья из-за COVID-19

В селах Цаган-Челутай, Бильчиртуй, поселке Ага Могойтуйского района и поселке Ясная Оловяннинского района с 17 апреля введен карантин в связи с риском возникновения очагов распространения коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец Чита 21:01
Политика

Песков назвал условие поставки аппаратов ИВЛ из США в Россию

Россия воспользуется предложением президента США Дональда Трампа о помощи с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в случае необходимости, сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:54
1K
Общество

В США за сутки умерло рекордное число людей от коронавируса

Показатели смертности от коронавируса в стране снова начали расти. В США за сутки умерло рекордное число людей от коронавируса.
Piter.tv вчера в 00:52
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Космос

Запуск Falcon 9 в очередной раз отложили

Запланированный на четверг, 16 апреля, запуск ракеты Falcon 9, которая должна стартовать с интернет-спутниками Starlink с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, отложена ещё на несколько дней.
Популярная механика вчера в 09:35
1
Политика

Кабмин расширил список граждан с правом пересекать госграницу

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым расширяется список лиц, имеющих право пересекать государственную границу.
ТАСС 14:55
6
Кино

Сэм Рэйми подтвердил, что снимет «Доктора Стрэнджа 2»

Piter.tv вчера в 07:43
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения

День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
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Экономика

В Кремлевский дворец купили тепловизор почти за 1 млн руб

Государственный Кремлевский дворец (ГКД) купил тепловизор SAT CK350-F, предназначенный для выявления повышенной температуры, следует из документов, опубликованных на сайте госзакупок.
РБК 20:51
Здоровье

Кабмин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать для лечения коронавируса незарегистрированный препарат гидроксихлорохин.
Газета.Ru 13:51
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Биатлон

В России подвели итоги сезона для сборной команды биатлона

Обсуждения итогов сезона для сборной команды биатлона России в целом не могут оставлять равнодушными любителей биатлона в Удмуртии.
Удмуртская правда 03:09
Общество

Валентин Коновалов ответит на вопросы жителей Хакасии

Традиционный прямой эфир с Валентином Коноваловым пройдет в четверг, 16 апреля на РТС.
Хакасия 13 апреля в 23:32
Общество

В Тюменском военном училище выявили случаи заражения коронавирусом

Очаг заражения коронавирусом обнаружен на территории Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ), сообщила журналистам в четверг заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.
РИА Новости 08:30
299
Общество

Генсек ООН не исключил рост детской смертности на фоне пандемии

В условиях глобальной рецессии, вызванной пандемией коронавируса, в 2020 году мир может увидеть сотни тысяч детских смертей.
Российская газета 17:37
56
Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

РИА Новости вчера в 10:56
5,5K
Общество

Мединский исключен из совета Фонда кино

Бывшего министра культуры Владимира Мединского исключили из состава попечительского совета Фонда кино.
Газета.Ru 19:58
15
Игры

Переиздание Crysis выйдет даже на «карманной» консоли Nintendo Switch

"Crysis Remastered привносит новые графические возможности, высококачественные текстуры, а также API для трассировки лучей вне зависимости от платформы на CryEngine для ПК, PlayStation, Xbox и - впервые в истории - для Nintendo Switch", - следовало из сообщения.
Вести.Ru 12:16
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Шоу-бизнес

Настя Ивлеева спародировала Ольгу Бузову в ванне с лапшой

Бузова снялась в наполненной ванной, но вместо обычной воды в ванной была лапша быстрого приготовления.
Bimru.ru 05:07
5
Политика

Путин снова обратится к россиянам в ходе совещания с министрами

"Будет выступление (Путина) в начале совещания с членами правительства", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ожидается ли обращение главы государства к россиянам в начале мероприятия.
Интерфакс вчера в 06:18
3,6K
Экономика

Эксперт: пандемия может сделать США второстепенной мировой державой

Сроки и интенсивность пробуждения американской экономики от спячки могут быть одним из самых главных факторов, определяющих восстановление рынка после COVID-19, отмечает эксперт, ведь пандемия вынудила многие предприятия закрыться, а власти страны пошли на беспрецедентные расходы.
Вести.Ru 02:14
13
Недвижимость

Путин предложил запустить специальную льготную ипотечную программу

Владимир Путин предложил запустить специальную льготную программу ипотеки на покупку жилья комфорт-класса.
РИА Новости 10:21
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