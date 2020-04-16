Коронавирус
RT на русскомГлава Пятигорска ушёл в отставку из-за ситуации с коронавирусом
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что глава Пятигорска Андрей Скрипник покинул занимаемую должность из-за ситуации с коронавирусом в городе.
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И карантин введем, и мэра сменим: губернатор прокомментировал ситуацию с Пятигорском
Блокнот Ставрополь13:57
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Футбол
Уткин высказался об уходе Путина с поста президента
Известный видеоблогер и футбольный журналист Василий Уткин дал онлайн-интервью украинской журналистке Алесе Бацман, в котором ответил на самые острые вопросы.
Евро-футбол.ру 18:31
Технологии
Microsoft исправила три 0-day уязвимости, уже находившиеся под атаками
Чемоданчик хакера Содержание выпуска Подписка на "Хакер" - 52 % Апрельский "вторник обновлений" принес исправления для 113 уязвимостей в 11 продуктах Microsoft, причем некоторые из них уже находились под атаками.
Хакер Online вчера в 11:30
Политика
Путин объявил о переносе парада Победы
Президент Владимир Путин объявил о переносе парада Победы и марша Бессмертного полка в эфире телеканала «Россия 24».
Ведомости 11:36
Общество
Соловьев наорал на подчиненных и пригрозил увольнениями
Телеведущий Владимир Соловьев во время прямой трансляции на YouTube-канале «Соловьев Live» наорал на подчиненных, помогающих ему в подготовке эфиров, и пригрозил им увольнениями за недочеты в работе.
Lenta.ru 06:13
Политика
Трамп рассказал о плане постепенного снятия карантина в США
Президент США Дональд Трамп представил план постепенного снятия карантинных ограничений в стране, которые были введены из-за распространения коронавируса.
RT на русском 19:18
Общество
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
РИА Новости 11:18
Кино
Определен лучший фильм для домашнего просмотра
AmurMedia.ru вчера в 20:35
Гаджеты
AMD представила новые процессоры Epyc второго поколения
Новые процессоры: AMD Epyc 7F32 (8 ядер), Epyc 7F52 (16 ядер) и Epyc 7F72 (24 ядра) расширяют линейку процессоров AMD Epyc второго поколения, обеспечивающую больший объем кэша и ведущие показатели производительности при выполнении рабочих нагрузок, которые могут использовать до 500 МГц дополнительной базовой частоты.
CNews вчера в 10:14
Экономика
Мишустин объявил, кому дадут 12 тыс. рублей
Правительство приступило к разработке алгоритма подачи бизнесом заявлений для получения социальной выплаты в 12130 руб. Данная сумма в качестве поддержки в условиях режима самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса была предложена президентом Владимиром Путиным, сообщает KONKURENT.RU.
Konkurent.ru 13:22
Культура
Скончалась звезда сериала «Спрут» Патрисия Милларде
Московский Комсомолец 13:54
Общество
Въезд и выезд ограничили в четырех селах Забайкалья из-за COVID-19
В селах Цаган-Челутай, Бильчиртуй, поселке Ага Могойтуйского района и поселке Ясная Оловяннинского района с 17 апреля введен карантин в связи с риском возникновения очагов распространения коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец Чита 21:01
Политика
Песков назвал условие поставки аппаратов ИВЛ из США в Россию
Россия воспользуется предложением президента США Дональда Трампа о помощи с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в случае необходимости, сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:54
Общество
В США за сутки умерло рекордное число людей от коронавируса
Показатели смертности от коронавируса в стране снова начали расти. В США за сутки умерло рекордное число людей от коронавируса.
Piter.tv вчера в 00:52
Космос
Запуск Falcon 9 в очередной раз отложили
Запланированный на четверг, 16 апреля, запуск ракеты Falcon 9, которая должна стартовать с интернет-спутниками Starlink с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, отложена ещё на несколько дней.
Популярная механика вчера в 09:35
Политика
Кабмин расширил список граждан с правом пересекать госграницу
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым расширяется список лиц, имеющих право пересекать государственную границу.
ТАСС 14:55
Кино
Сэм Рэйми подтвердил, что снимет «Доктора Стрэнджа 2»
Piter.tv вчера в 07:43
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Экономика
В Кремлевский дворец купили тепловизор почти за 1 млн руб
Государственный Кремлевский дворец (ГКД) купил тепловизор SAT CK350-F, предназначенный для выявления повышенной температуры, следует из документов, опубликованных на сайте госзакупок.
РБК 20:51
Здоровье
Кабмин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать для лечения коронавируса незарегистрированный препарат гидроксихлорохин.
Газета.Ru 13:51
Биатлон
В России подвели итоги сезона для сборной команды биатлона
Обсуждения итогов сезона для сборной команды биатлона России в целом не могут оставлять равнодушными любителей биатлона в Удмуртии.
Удмуртская правда 03:09
Общество
Валентин Коновалов ответит на вопросы жителей Хакасии
Традиционный прямой эфир с Валентином Коноваловым пройдет в четверг, 16 апреля на РТС.
Хакасия 13 апреля в 23:32
Общество
В Тюменском военном училище выявили случаи заражения коронавирусом
Очаг заражения коронавирусом обнаружен на территории Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ), сообщила журналистам в четверг заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.
РИА Новости 08:30
Общество
Генсек ООН не исключил рост детской смертности на фоне пандемии
В условиях глобальной рецессии, вызванной пандемией коронавируса, в 2020 году мир может увидеть сотни тысяч детских смертей.
Российская газета 17:37
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости вчера в 10:56
Общество
Мединский исключен из совета Фонда кино
Бывшего министра культуры Владимира Мединского исключили из состава попечительского совета Фонда кино.
Газета.Ru 19:58
Игры
Переиздание Crysis выйдет даже на «карманной» консоли Nintendo Switch
"Crysis Remastered привносит новые графические возможности, высококачественные текстуры, а также API для трассировки лучей вне зависимости от платформы на CryEngine для ПК, PlayStation, Xbox и - впервые в истории - для Nintendo Switch", - следовало из сообщения.
Вести.Ru 12:16
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева спародировала Ольгу Бузову в ванне с лапшой
Бузова снялась в наполненной ванной, но вместо обычной воды в ванной была лапша быстрого приготовления.
Bimru.ru 05:07
Политика
Путин снова обратится к россиянам в ходе совещания с министрами
"Будет выступление (Путина) в начале совещания с членами правительства", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ожидается ли обращение главы государства к россиянам в начале мероприятия.
Интерфакс вчера в 06:18
Экономика
Эксперт: пандемия может сделать США второстепенной мировой державой
Сроки и интенсивность пробуждения американской экономики от спячки могут быть одним из самых главных факторов, определяющих восстановление рынка после COVID-19, отмечает эксперт, ведь пандемия вынудила многие предприятия закрыться, а власти страны пошли на беспрецедентные расходы.
Вести.Ru 02:14
Недвижимость
Путин предложил запустить специальную льготную ипотечную программу
Владимир Путин предложил запустить специальную льготную программу ипотеки на покупку жилья комфорт-класса.
РИА Новости 10:21