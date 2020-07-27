Когда мы говорим о тотальной такой вакцинации населения, десятках, сотнях миллионов доз, то, конечно, это время небыстрое, я бы сказал, что если все будет нормально, как мы планируем и как планируется в других странах крупными компаниями, то это, наверное, начало следующего года.

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев считает, что массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции может стартовать не раньше начала 2021 года. Создание вакцины и, главное, тестирование ее безопасности и эффективности требует времени, считает академик.

Глава РАН дал прогноз по срокам массовой вакцинации от COVID-19

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