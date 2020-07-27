Когда мы говорим о тотальной такой вакцинации населения, десятках, сотнях миллионов доз, то, конечно, это время небыстрое, я бы сказал, что если все будет нормально, как мы планируем и как планируется в других странах крупными компаниями, то это, наверное, начало следующего года.

Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться не раньше 2021 года. Об этом заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев, пишет «Интерфакс».

Глава РАН оценил сроки начала массовой вакцинации от коронавируса

Шоу-бизнес Постаревшая Моника Белуччи расстроила фанатов Итальянская актриса Моника Беллуччи сильно постарела. Такой вывод сделали россияне, когда увидели ее свежую фотографию. 6

Технологии При просмотре ленты Instagram начал включать камеру Странность в работе приложения отмечается из-за появившейся на смартфонах iPhone с бета-версией iOS 14 опции оповещения о включенном микрофоне или камере. 13

Транспорт «Автодор» вводит сезонные тарифы на трех платных трассах Компания «Автодор» с 28 июля по 31 октября введет сезонные тарифы на нескольких платных автотрасс для разгрузки в летний сезон. 19

Кино Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино Как сообщает ToDay News Ufa, стало известно, что известный режиссер с мировой славой Квентин Тарантино составил своей собственный список фильмов, которые он считает самыми лучшими в истории кинематографа. 15

Здоровье В Аргентине на людях испытывают сыворотку от коронавируса Учёные Аргентины разработали эксклюзивную сыворотку, которая должна помочь блокировать или предотвратить распространение коронавируса.

Политика Генконсульство США в китайском Чэнду прекратило работу Чэнду, Китай, 27 июля 2020, 08:07 — REGNUM Генеральное консульство Соединенных Штатов в китайском Чэнду официально прекратило свою работу, говорится в заявлении МИД Китая. 140

Фигурное катание Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.

Космос NASA предупредило о трех мчащихся к Земле астероидах О чем стало известно из сообщения Центра исследования околоземных объектов NASA, занимающегося наблюдением за потенциально опасными для Земли небесными объектами. 23

Политика Глава МИД ФРГ: Германия выступила против возвращения России в G7 Глава дипломатического ведомства ФРГ Хайко Маас рассказал, что Берлин выступил против возвращения к формату G8 с участием Российской Федерации, когда с соответствующим предложением выступил американский лидер Дональд Трамп. 1,4K

Игры Провальный тактический шутер Disintegration ждут бесплатные выходные В середине июня в продажу поступил Disintegration — тактический шутер от соавтора оригинальных Halo, который делал ставку на более вдумчивый игровой процесс с возможностью управлять отрядом.

Политика Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе Внешнеполитическое ведомство Украины в понедельник, 27 июля, передало посольству России в Киеве ноту протеста в связи с проведением накануне военно-морского парада подразделений Черноморского флота РФ в Севастополе по случаю Дня Военно-морского флота РФ. 37

Технологии Mastercard запустила сервис безналичных чаевых для жителей России Международная платежная система Mastercard объявила о запуске сервиса для безналичной оплаты чаевых Mastercard Transfer HUB в России. 8

Шоу-бизнес Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи Телеведущий Дмитрий Шепелев привел своего единственного сына Платона от певицы Жанны Фриске на съемочную площадку семейной программы "Ты как я на ТНТ", но отказался выпускать ребенка в эфир. 12

Энергетика Китай отказался от газа из России Китай же, напротив, отказывается от дешевого трубопроводного газа России в пользу Туркмении, Узбекистана и Казахстана. 22

Политика Маргарита Симоньян прокомментировала будущие президентские выборы в США Главный редактор RT Маргарита Симоньян в большом интервью на радио «КП» поделилась с телеведущей Тиной Канделаки своим мнением о будущих президентских выборах в США.

Авто К 2040 году число электромобилей в Великобритании может достичь 30 млн Аналитики BloombergNEF, в свою очередь, прогнозируют, что к 2040 году в стране будет 17 млн электромобилей, однако этот прогноз не учитывает возможный запрет продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Общество Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую обстановку в Абхазии Представители Роспотребнадзора, находившиеся с инспекцией туристических объектов в Абхазии, считают эпидемиологическую обстановку в республике благополучной, сообщает пресс-служба абхазского минздрава. 56