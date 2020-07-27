Коронавирус
Псковское агентство информацииГлава РАН оценил сроки начала массовой вакцинации от коронавируса
Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться не раньше 2021 года. Об этом заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев, пишет «Интерфакс».
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Когда мы говорим о тотальной такой вакцинации населения, десятках, сотнях миллионов доз, то, конечно, это время небыстрое, я бы сказал, что если все будет нормально, как мы планируем и как планируется в других странах крупными компаниями, то это, наверное, начало следующего года.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 18:55, Ашберн
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