Политика
РИА НовостиГлава РАН заявил об ухудшении положения дел в российской науке
Большинство академиков считают, что положение дел в российской науке ухудшилось после реформы РАН, проведенной шесть лет назад, заявил президент академии Александр Сергеев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
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с чего всё началось
Российская академия наук (РАН) обнародовала 1 октября итоги опроса среди академиков, членов-корреспондентов и профессоров РАН, целью которого было подвести итоги реформы академии, которая была запущена шесть лет назад.РБК10:54
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