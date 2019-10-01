с чего всё началось

Большинство академиков считают, что положение дел в российской науке ухудшилось после реформы РАН, проведенной шесть лет назад, заявил президент академии Александр Сергеев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Глава РАН заявил об ухудшении положения дел в российской науке

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