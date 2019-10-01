с чего всё началось

Большинство академиков считают, что положение дел в российской науке ухудшилось после реформы РАН, проведенной шесть лет назад, заявил президент академии Александр Сергеев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Глава РАН заявил об ухудшении положения дел в российской науке

Музыка Metallica отменила концерты из-за болезни вокалиста Рок-группа Metallica сообщила фанатам из Австралии и Новой Зеландии об отмене концертов. Причиной стало лечение вокалиста Джеймса Хэтфилда.

Политика В МИД России отреагировали на подписание «формулы Штайнмайера» Киевом Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на согласование "формулы Штайнмайера" украинской контактной группой по Донбассу.

Шоу-бизнес 46-летняя Мария Миронова снова стала мамой Стало известно, Мария Миронова стала мамой во второй раз. Пол новорожденного ребенка не разглашается.

Авто Россияне начали чаще покупать подержанные автомобили в трейд-ин Рынок новых автомобилей в России продолжает падение. Тем временем продажи подержанных машин набирают обороты.

Культура Марк Захаров похоронен на Новодевичьем кладбище Народный артист СССР, художественный руководитель московского театра "Ленком" Марк Захаров похоронен во вторник на Новодевичьем кладбище.

Общество Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента» 30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».

Наука От ледника в Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн От шельфового ледника Эймери в Антарктиде откололся крупнейший за последние 50 лет айсберг, пишет РИА Новости.

Общество Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились 30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.

Шоу-бизнес Джастин Бибер сыграл свадьбу с Хейли Болдуин 25-летний поп-исполнитель Джастин Бибер и 22-летняя модель Хейли Болдуин сыграли торжественную свадьбу для друзей, сообщает People.

Футбол Локомотив — Атлетико 0:0 (1-й тайм) Матч пройдет в Москве и начнется в 22:00 по московскому времени. В параллельной встрече в Турине (Италия) встретятся Ювентус и Байер.

Происшествия В Саратове умерла девочка, упавшая из окна вместе с отцом и братом Девочка, пострадавшая в результате падения с девятого этажа дома вместе со своим отцом и братом, умерла в больнице в Саратове.

Происшествия В Ставрополе скорая оставила пенсионера с инсультом на улице Минздрав Ставропользя начал проверку после видео, где пенсионера с инсультом оставили на улице сотрудники скорой помощи.

Политика «Мисс Украина» отказалась давать интервью на украинском Обладательница титула "Мисс Украина-2019" Маргарита Паша, одержавшая победу в национальном конкурсе красоты, отказалась давать интервью на украинском языке.

Происшествия К заместителю гендиректора «Аэрофлота» пришли сотрудники ФСБ и СК Заместителя генерального директора «Аэрофлота» Владимира Александрова допросили представители Федеральной службы безопасности и Следственного комитета России.

Космос Дешевый космический корабль создадут в России В России частная компания «Международные транспортные космические системы», которая создана на базе S7 Space (дочернее предприятие S7), заявила о планах создания дешевого транспортного корабля для доставки грузов на Международную космическую станцию.

Финансы Курс гривны резко снизился после визита Зеленского в Нацбанк Украины Издание «Украинские новости» отмечает, что падение курса гривны произошло после того, как НБУ посетили президент Владимир Зеленский и глава правительства Алексей Гончарук.

Интернет WhatsApp начал тестирование функции исчезающих сообщений Разработчики мессенджера WhatsApp начали тестирование функции исчезающих сообщений.

Футбол Новым тренером «Спартака» может стать Доменико Тедеско Наиболее часто упоминается имя 34-летнего немецкого специалиста Доменико Тедеско, который в марте этого года покинул пост главного тренера "Манчестер Сити" и с тех пор находится без работы.

Футбол Ювентус — Байер 1:0 (1-й тайм) В матче группового турнира Юношеской лиге УЕФА «Ювентус» разгромил «Байер» (4:1). После игры у туринцев стало 6 очков, они являются лидерами группы D. «Байер» замыкает турнирную таблицу.

Политика В Крыму назначат нового председателя правительства Ранее сегодня Сергей Аксенов внес на рассмотрение госсовета проект постановления о разделении полномочий главы республики и председателя правительства.