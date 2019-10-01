Политика

РИА НовостиРИА НовостиГлава РАН заявил об ухудшении положения дел в российской науке

Большинство академиков считают, что положение дел в российской науке ухудшилось после реформы РАН, проведенной шесть лет назад, заявил президент академии Александр Сергеев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
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с чего всё началось
Российская академия наук (РАН) обнародовала
 1 октября итоги опроса среди академиков, членов-корреспондентов и профессоров РАН, целью которого было подвести итоги реформы академии, которая была запущена шесть лет назад.
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