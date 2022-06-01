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Глава РЭО Буцаев заявил, что в России придется заменить четыре тысячи мусоровозов

По словам Буцаева, в стране нужно будет заменить почти четыре тысячи мусоровозов.
Lenta.ru
После начала спецоперации на Украине ЕС ввел ограничения на доставку грузов в Россию.
РБК
По данным РЭО, в общей сложности на европейских и японских производителей приходится 3,8 тыс. мусоровозов в России, или 25% рынка.
РБК
В РЭО подсчитали, что покупка машин при плановом обновлении автопарков в 2022–2026 годах обойдется примерно в 45 млрд рублей, при условии, что средняя стоимость мусоровоза составит 9,5 млн рублей.
Тарантас Ньюс

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В РЭО сообщили, что на обновление трети мусоровозов в РФ требуется более 44 млрд рублей
ТАСС03:39
Российским компаниям придется заменить 4 тыс. мусоровозов из-за санкций
РБК23:00
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