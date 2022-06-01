Lenta.ruГлава РЭО Буцаев заявил, что в России придется заменить четыре тысячи мусоровозовПо словам Буцаева, в стране нужно будет заменить почти четыре тысячи мусоровозов.Lenta.ruПосле начала спецоперации на Украине ЕС ввел ограничения на доставку грузов в Россию.РБКПо данным РЭО, в общей сложности на европейских и японских производителей приходится 3,8 тыс. мусоровозов в России, или 25% рынка.РБКВ РЭО подсчитали, что покупка машин при плановом обновлении автопарков в 2022–2026 годах обойдется примерно в 45 млрд рублей, при условии, что средняя стоимость мусоровоза составит 9,5 млн рублей.Тарантас НьюсЧитать далееСвернутьФАНФАНТелеканал 360°SpeedMeТарантас НьюсCarsWeek.ruНовый ДеньИА Красная ВеснаВечерняя МоскваРоссийская газетаРБКГазета.RuПодробнее о событииВ РЭО сообщили, что на обновление трети мусоровозов в РФ требуется более 44 млрд рублейТАСС03:39Российским компаниям придется заменить 4 тыс. мусоровозов из-за санкцийРБК23:00Самое цитируемоеВ России заменят около 4 тысяч мусоровозов из-за санкцийНациональная служба новостей00:42РЭО: В России из-за санкций 5 тыс. мусоровозов поменяют на отечественныеРоссийская газета03:56Глава РЭО: 44 млрд рублей требуется на обновление мусоровозов в РоссииТелеканал 360°02:35Российским компаниям придется заменить 4 тыс. мусоровозов из-за санкцийГазета.Ru01:00Глава РЭО Буцаев заявил, что в России придется заменить четыре тысячи мусоровозовLenta.ru03:31Показать ещёОценить170Поделиться