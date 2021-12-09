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Глава РФПИ Дмитриев назвал вакцину «Спутник V» самой эффективной и безопасной в мире

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что препарат от коронавируса «Спутник V» российского производства — самый безопасный и эффективный в мире, сообщают
 «Известия».
Национальная служба новостей
Результаты исследования показали, что российская вакцина «Спутник V» эффективна на 98%.
REGNUM
Дмитриев также заявил, что вакцинированные «Спутником V» защищены «в 130 раз лучше» от смерти от COVID-19, чем непривитые.
Lenta.ru
Дмитриев в интервью "Известиям" также заявил, что российская вакцина дает гораздо меньше побочных эффектов, чем американские и европейские препараты.
Южный Федеральный

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