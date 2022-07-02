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Глава РФПИ Дмитриев сообщил о начале рецессии в экономике США

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, комментируя журналистам текущий экономический кризис в США, сообщил о фактическом начале рецессии в стране.
Life.ru
По оценке господина Дмитриева, за первое полугодие текущего года американские акции обесценились на $9 трлн.
Коммерсантъ
Тогда распродажей американских акций завершился самый длинный в истории США период роста экономики, за которым последовала рецессия.
REGNUM
Регулятор пояснил, что сложная ситуация в американской экономике, связанная с высокой инфляцией, наблюдается в том числе из-за влияния военной спецоперации России на Украине на глобальную экономику.
Ведомости

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