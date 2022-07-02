Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров призвал сограждан бойкотировать болгарские курорты после решения Софии о высылке 70 сотрудников посольства России.
Решение президента России Владимира Путина о специальных экономических мерах в отношении месторождений "Сахалина-2" развернет жесткую борьбу между Западом и Японией за энергоресурсы, пишут обозреватели Bloomberg.
Если страны G7 введут предельные цены на российскую нефть, это приведет к сокращению ее поставок, считают в американском банке JPMorgan Chase & Co. На этом фоне цена на нефть может вырасти до $380 за баррель, прогнозирует аналитик банка Наталья Канева.