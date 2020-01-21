Кирилл Дмитриев, занимающий должность главы Российского фонда прямых инвестиций, заявил, что Россия может выйти на экономический рост в 3% в год.

Глава РФПИ: Россия может достичь роста ВВП в 3%

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