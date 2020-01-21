Экономика
ГЛАС.RUГлава РФПИ: Россия может достичь роста ВВП в 3%
Кирилл Дмитриев, занимающий должность главы Российского фонда прямых инвестиций, заявил, что Россия может выйти на экономический рост в 3% в год.
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Политика
Хуснуллин назначен вице-премьером РФ
Президент России Владимир Путин назначил заместителя мэра Москвы Марата Хуснуллина вице-премьером России.
Политика
Соловьев положительно оценил состав нового правительства
Россия получила новое и «очень профессиональное» правительство, заявил журналист Владимир Соловьев в эфире телеканала «Россия 1».
Политика
В сенате США начались слушания по импичменту Трампу
Слушания по импичменту президенту США Дональду Трампу начались во вторник в сенате США.
Политика
Путин подписал Доктрину продовольственной безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности России.
Общество
Министром культуры России стала Ольга Любимова
Министром культуры Российской Федерации назначена глава департамента кинематографии этого ведомства Ольга Любимова.
Экономика
Как изменится финансово-экономическая политика правительства и Кремля
Радикальные изменения произошли в финансово-экономическом блоке.
Политика
Мишустин провел первое заседание нового правительства
Премьер-министр Михаил Мишустин вечером 21 января провел первое заседание правительства в новом составе.
Шоу-бизнес
Памела Андерсон тайно вышла замуж за 74-летнего продюсера
Американская 52-летняя актриса Памела Андерсон тайно вышла замуж за продюсера фильма «Звезда родилась» Джона Питерса, сообщает Super.ru.
Гаджеты
На рынок вышел российский смартфон с NFC дешевле 6000 рублей
Основная камера имеет разрешение 13 Мп, есть функция разблокировки смартфона с помощью сканера отпечатков пальцев, индикатор уведомлений, расположенный на задней панели устройства, поддержка LTE и аккумулятор емкостью 2950 мА•ч. Смартфон BQ 6042L Magic E стоит 5 990 рублей.
Авто
Изменения в регистрации авто стали для водителей новой ловушкой
Эксперты издания Autonews рассказали читателям, как работает нововведение по регистрации новых автомобилей в салонах, а также, почему владельцам рекомендуют везти машину в МРЭО на эвакуаторе.
Общество
Для российских учителей хотят ввести понятие «педагогическая тайна»
В России предложили ввести для работников образовательной сферы аналог врачебной тайны — так называемую, педагогическую тайну.
Армия и оружие
Столтенберг: у НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники
Новые стратегические беспилотники НАТО Global Hawk смогут следить за происходящим на территории России, об этом пишет норвежское издание Verdens Gang.
Политика
Мишустин представил Путину состав нового правительства
Российский президент проводит встречу с членами правительства, сформированного премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Общество
Глава Amazon вновь возглавил список богатейших людей мира
Основатель интернет-компании Amazon.com Джефф Безос вновь занял первое место в списке самых богатых людей мира после того, как в пятницу был «свергнут» генеральным директором французской группы компаний LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернаром Арно.
Авто
Mitsubishi рассказала о новом Outlander
Японский автопроизводитель Mitsubishi, обнародовал информацию о новой модели кроссовера Outlander.
Наука
Предложен способ уменьшить «дыхание» умных окон
Исследователи из Университета Пердью выяснили, каким образом можно уменьшить амплитуду «дыхания» при подаче напряжения на умные окна, тем самым увеличив их надежность и срок службы.
Политика
Трутнев сохранил пост полпреда президента на Дальнем Востоке
Юрий Трутнев сохранил пост вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.
Шоу-бизнес
Сиделка рассказала о пропаже из клиники Анастасии Заворотнюк
Сиделка из подмосковного реабилитационного центра, расположенного на Рублевке рассказала СМИ о «пропаже» борющейся с раком головного мозга актрисы Анастасии Заворотнюк.
Армия и оружие
Посольство России на Кипре опровергло сообщения о планах признать ТРСК
Посольство России в Никосии опровергло публикацию турецкой газеты с сообщением о якобы планах Москвы признать так называемую Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК) на оккупированной части острова.
Гаджеты
Камера Samsung Galaxy Z Flip будет слабее, чем у Galaxy S20
Культура
Деятели культуры оценили назначение Любимовой на пост министра
Ольга Любимова, назначенная министром культуры России, хорошо проявила себя на посту главы департамента кинематографии ведомства.
Общество
Двух россиян задержали в Давосе в преддверии форума
За пять месяцев до Всемирного экономического форума в Давосе задержали двух россиян, которых власти Швейцарии подозревали в шпионаже и покушении на финансиста Уильяма Браудера.
Политика
Песков высказался о причине, заставившей Медведева подать в отставку
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, заявил, что причина отставки правительства кроется не только в несогласии чиновников Камбина с текстом послания Владимира Путина Федеральному собранию, а в чем-то другом, сообщает ресурс "Российский Диалог".
Авто
Неизвестный кроссовер Renault заметили в Барселоне
Экономика
Минэкономразвития назвало среднюю цену за «красивые» номера для машин
С идеей продавать «красивые» госномера через аукционы в Минэкономразвития выступили в ноябре 2018 года.