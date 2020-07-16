Коронавирус

РБКРБКГлава РФПИ допустил появление «Авифавира» в аптеках в июле

Препарат «Авифавир», предназначенный для лечения коронавирусной инфекции, одобрят для амбулаторного применения до конца июля. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает корреспондент РБК.
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Глава РФПИ допустил появление «Авифавира» в аптеках в июле

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РФПИ в июле ожидает разрешения на амбулаторное лечение «Авифавиром»

РИА Новости06:13

«Авифавир» может появиться в аптеках уже в июле

ТАСС06:45

Российский препарат от коронавируса может появиться в аптеках уже в июле

Фонтанка.Ру06:23

Препарат от коронавируса «Авифавир» может поступить в аптеки до конца месяца

Вести.Ru07:04

В РФПИ анонсировали появление противокоронавирусного «Авифавира» в аптеках до конца июля

Интерфакс06:13

Названы возможные сроки появления препарата от коронавируса в аптеках России

Lenta.ru05:52
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В Кремле назвали голословными обвинения Британии о кибератаках

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В ходе заседания экспертной площадки, где обсуждаются механизмы проведения выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что проведение выборов в течение нескольких дней потребует в будущем переноса единого дня голосования с сентября на другой месяц, передает ТАСС.
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Новая эпоха: ракетный комплекс С-500 высоко оценили в Египте

В Египте высоко оценили российский зенитный ракетный комплекс С-500.
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Политика

Глава Дагестана произвел кадровые перестановки в правительстве региона

В последний раз глава Дагестана Владимир Васильев произвел в правительстве республики новые кадровые назначения 15 июня этого года.
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Армия и оружие

В Минобороны Азербайджана пригрозили Армении ракетным ударом по АЭС

РИА Новости 09:37
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Политика

Глава МИД ФРГ: Санкции США нарушают суверенитет Европы

В размещенном на сайте МИД ФРГ заявлении Маас отмечает, что "США нарушают суверенитет Европы решать, где и как получать энергию".
Российская газета 09:59
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Общество

В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля

BFM.ru 09:05
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Транспорт

Крыму грозит дефицит топлива в турсезон из-за требований Росжелдора

Крыму может грозить дефицит топлива в разгар туристического сезона из-за проблем с железнодорожными и паромными перевозками.
Ведомости 00:49
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Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Касатонов» войдет в состав ВМФ России 21 июля

Андреевский флаг будет поднят на первом серийном фрегате проекта 22350 "Адмирал Касатонов", приемный акт которого был подписан в среду на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге, 21 июля.
ТАСС вчера в 06:54
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Общество

В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек

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Коммерсантъ вчера в 16:55
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Политика

Украинский депутат вызвала коллегу на «дуэль» по русскому языку

Депутат Верховной рады Украины Ирина Геращенко решила поспорить с коллегой из «Слуги народа», автором законопроекта об отмене обязательного изучения 80% предметов в украинских школах на госязыке Максимом Бужанским о том, кто лучше знает русский язык.
Взгляд.ру 07:32
Общество

Суд отказался освободить Сафронова из СИЗО

Московский городской суд не удовлетворил апелляционную жалобу защиты обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова на арест, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 08:49
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Здоровье

Эксперты назвали любимую еду россиян опасной

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Политика

Титов сообщил о намерении Шнурова участвовать в выборах в Госдуму

Музыкант Сергей Шнуров, член Партии Роста, будет участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году, сообщил в четверг глава Партии Роста Борис Титов.
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Общество

Фургал не одобряет массовые акции в свою поддержку в Хабаровске

РИА Новости 06:01
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Общество

В Мурманской области продлили ограничения до 1 августа

В Мурманской области режим повышенной готовности, объявленный в регионе в связи с распространением коронавируса, продлён до 1 августа.
DP.RU 10:27
Футбол

Савин за сутки собрал 10 млн рублей для семьи умершего Самохвалова

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Футбол

АЕК Карреры сыграл вничью с ПАОК и остался на третьем месте

Команда Массимо Карреры осталась на третьем месте с 69 очками, на 3 балла отставая от ПАОК за один тур до конца чемпионата.
Sports.ru вчера в 17:09
Политика

Президент Азербайджана освободил от должности главу МИД

Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил от должности главу МИД Эльмара Мамедъярова, соответствующее распоряжение глава республики подписал в четверг.
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Футбол

«Миссия выполнена». Кокорин отреагировал на отмену матча с «Тамбовом»

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Экономика

Минфин не рассматривал изъятие накоплений граждан

Минфин не рассматривал принудительное использований средств на счетах граждан, чтобы профинансировать дефицит федерального бюджета.
Российская газета вчера в 10:51
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Здоровье

ВОЗ завершила свою миссию в Туркменистане

Сегодня ВОЗ завершила свою миссию в Туркменистане, и по ее итогам в стране коронавируса нет.
Turkmenportal вчера в 12:30
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Общество

В Гидрометцентре пообещали жаркую вторую половину лета в России

«Лето ожидается теплым и даже жарким, но неоднородным», — отметил он. Вильфанд пояснил, что россиянам стоит ожидать изменчивую погоду.
РБК 08:59
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Общество

В Думу внесли проект о штрафах до ₽15 млн за отказ удалить информацию

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение штрафов за отказ владельцев сайтов и интернет-ресурсов удалить информацию по требованию закона.
РБК 03:28
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Футбол

«Рубин» и «Ростов» представили составы на матч 29-го тура

Опубликованы стартовые составы матча 29-го тура Тинькофф РПЛ между «Рубином» и «Ростовом».
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В СКР заявили о наличии неопровержимых доказательств против Фургала

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Российские ипотечники пожаловались на проблемы с возвратом закладных

Выплатившие ипотеку клиенты российских банков в июле столкнулись с задержками при возврате им закладных на недвижимость.
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Общество

В Краснодарском крае режим повышенной готовности продлён до 3 августа

Режим повышенной готовности на территории Краснодарского края продлён до 3 августа.
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Политика

Глава Азербайджана отреагировал на ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Народу Азербайджана надоели бессмысленные переговоры по урегулированию карабахского конфликта, и посредники должны понять это, заявил президент республики Ильхам Алиев во время заседания кабинета министров.
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Политика

Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ

Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Дмитриев Кирилл Александрович
Российский бизнесмен
Российский финансист и инвестор, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций. Заместитель председателя Совета по инвестициям при председателе Государственной Думы РФ, руководил Icon Private Equity.
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