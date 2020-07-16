Препарат «Авифавир», предназначенный для лечения коронавирусной инфекции, одобрят для амбулаторного применения до конца июля. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает корреспондент РБК.

Глава РФПИ допустил появление «Авифавира» в аптеках в июле

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