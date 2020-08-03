Коронавирус
РБКГлава РФПИ назвал ожидаемые сроки регистрации вакцины от коронавируса
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает, что российская вакцина против коронавирусной инфекции будет зарегистрирована в течение десяти дней. Об этом сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу «Россия 24».
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Мы ожидаем регистрацию данной вакцины в России в течение 10 дней. Безусловно, все процедуры будут Минздравом соблюдены. Они получили уже первые результаты и первой, и второй фазы испытания, они видят, что результаты очень хорошие.
— Кирилл Дмитриев, российский бизнесменПРАЙМ 08:24
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