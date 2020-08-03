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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает, что российская вакцина против коронавирусной инфекции будет зарегистрирована в течение десяти дней. Об этом сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу «Россия 24».

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