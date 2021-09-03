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Глава РФПИ назвал взаимное признание вакцин от COVID-19 вопросом 2021 года

Взаимное признание вакцин от коронавируса возможно в ближайшее время, до конца 2021 года, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
ТАСС
Глава РФПИ отметил, что сейчас взаимному признанию вакцин от коронавируса мешают попытки "ряда" крупных фармакологических компаний ограничить распространение "Спутника V", чтобы занять рынки вакцин.
Smotrim.ru
Дмитриев отметил, что в ближайшее время вакцины будут приняты в различных странах и станут взаимозаменяемы.
Smotrim.ru
Как сообщалось, зарегистрировали и активно применяют вакцину "Спутник V" 70 стран с населением более четырех миллиардов человек.
Smotrim.ru

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Глава РФПИ Дмитриев: взаимопризнание вакцин от COVID-19 должно произойти в текущем году
РИА Новости02:47
Глава РФПИ назвал взаимное признание вакцин от COVID-19 вопросом 2021 года
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РФПИ надеется на взаимное признание российских и зарубежных вакцин в 2021 году
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Глава РФПИ Дмитриев: взаимное признание вакцин от коронавируса — вопрос этого года
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