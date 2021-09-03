Британский принц Уильям лично вмешался, чтобы помочь афганскому офицеру, которого он знал по военной академии, попасть с членами его семьи в аэропорт Кабула и бежать от талибов (движение «Талибан» – запрещенная в РФ террористическая организация) в Великобританию.
Coinbase, криптобиржа, котирующаяся на бирже Nasdaq, планирует позволить британским клиентам зарабатывать вознаграждения за участие в стекинге Ethereum 2.0, обновленной версией Ethereum, которая, как ожидается, будет полностью запущена в ближайшие несколько месяцев.
В соответствии с подписанным соглашением, Tractebel в партнёрстве с бельгийским ядерным центром SKC-CEN и французской компанией Orano (бывшая AREVA) наладит производство плутония-238 на французском заводе Ла-Аг, где этот изотоп будет извлекаться из материала, полученного в ходе облучения мишени из нептуния-237 на бельгийском исследовательском реакторе BR2 в Моле.