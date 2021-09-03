Принц Уильям помог знакомому афганскому офицеру бежать из Кабула

Британский принц Уильям лично вмешался, чтобы помочь афганскому офицеру, которого он знал по военной академии, попасть с членами его семьи в аэропорт Кабула и бежать от талибов (движение «Талибан» – запрещенная в РФ террористическая организация) в Великобританию.