Экономика

News.ruNews.ruГлава РФПИ: новый кабмин станет правительством экономического прорыва

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев поделился мнением, что новый состав кабинета министров станет правительством экономического прорыва. Мы видим, что посты в правительстве сохранили крайне успешные, эффективные министры.
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Россия может выйти на рост экономики в 3% через год, заявил глава РФПИ

РИА Новости08:56

Глава РФПИ считает, что новый кабмин станет правительством экономического прорыва

ТАСС13:51

России предсказали рост экономики в 3%

Взгляд.ру08:39

Глава РФПИ: новый кабмин станет правительством экономического прорыва

News.ru15:13

Глава РФПИ: Россия может достичь роста ВВП в 3%

ГЛАС.RU10:00

Инвестиции для экономики. Глава РФПИ назвал приоритеты правительства

RBG11:48
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В новый состав правительства вошли пять выпускников и слушателей ВШГУ

В новый состав правительства России вошли пять выпускников и слушателей Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.
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Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис компании Apple iCloud стал инструментом наблюдения.
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Российская теннисистка и экс-первая ракетка мира Мария Шарапова потерпела поражение на Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) и покинула турнир.
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Драчёв прокомментировал назначение Матыцина министром спорта России

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв отреагировал на назначение Олега Матыцина министром спорта Российской Федерации.
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Capcom перезапустила разработку Resident Evil 8 полгода назад

Разработку Resident Evil 8 перезапустили 6-7 месяцев назад. Над игрой работали с конца 2016 года.
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Путин подписал новую доктрину продовольственной безопасности России

Президент России Владимир Путин утвердил новую доктрину продовольственной безопасности России.
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Домашняя кошка в Архангельске два дня продержала хозяйку на кухне

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Белоруссия начала импорт норвежской нефти

Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти, сообщает в понедельник «Интерфакс» со ссылкой на представителя госконцерна «Белнефтехим».
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В центре Калуги похожие на волков звери загнали мужчину на дерево

На набережную, откуда звонил загнанный животными на дерево мужчина, наряд все-таки выслали, но никаких стай волков или собак не обнаружили.
Вести.Ru 05:20
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Чичарито стал игроком «Лос-Анджелес Гэлакси»

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Александр Кокорин, который продолжает проходить сборы перед второй частью чемпионата России вместе с питерским "Зенитом", снова отличился в товарищеской игре.
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Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко был арестован Анапским судом за пьяный дебош в поселке Супсех.
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Оззи Осборн рассказал, что страдает болезнью Паркинсона

Британский рок-музыкант Оззи Осборн рассказал, что страдает болезнью Паркинсона.
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Энергетика

Санкции США помогли России в 2019 году нарастить экспорт нефти

Министерство экономического развития, анализируя картину внешней торговли России в 2019 году, указало на примечательный факт: американские санкции против таких стран, как Иран и Венесуэла, помогли России увеличить физический экспорт нефти в 2019 году.
РБК 16:00
Здоровье

Новый коронавирус из Китая добрался до США

Центры по контролю и профилактике заболеваний в США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) подтвердили первый в стране случай выявления заболевания коронавирусом из Китая.
РБК 15:14
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Минкомсвязь обсудит бесплатный доступ к поисковикам и соцсетям

Минкомсвязь РФ обсуждает механизм бесплатного доступа к поисковикам, соцсетям и мессенджерам, сообщил журналистам пресс-секретарь ведомства Евгений Новиков.
РИА Новости 07:25
Хоккей

«Нефтехимик» расторг контракт с Захарчуком после ДТП с его участием

Нижнекамский "Нефтехимик" расторг контракт с защитником Степаном Захарчуком, который ранее был уличен в том, что скрылся с места дорожной аварии с его участием, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
РИА Новости 02:58
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Дмитрий Козак покинет правительство

В новый состав кабинета министров РФ под руководством Михаила Мишустина не войдет нынешний и. о. вице-премьера Дмитрий Козак.
Pravda.Ru 08:36
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В ЛНР было отбито наступление ВСУ

Наступление ВСУ в районе Бахмутской трассы, о котором писали некоторые телеграм-каналы, действительно имело место.
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Россиянам рекомендовали не посещать китайский Ухань из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал нашим соотечественникам воздержаться от поездок в китайский город Ухань – до тех пор, пока там не стабилизируется ситуация с коронавирусом.
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Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
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Путин подписал указы о новом правительстве России

Президент России Владимир Путин подписал указы о структуре нового правительства, а также назначении первого заместителя и заместителях председателя правительства.
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Лаврову и Шойгу прочат места в новом правительстве РФ

Пока эксперты только предполагают, кто сохранит места в новом составе российского правительства.
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Знаменитая певица Алла Пугачева и телеведущий, юморист Максим Галкин воспитывают двойняшек Гарри и Лизу.
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Половина правительства пересядет на новые места

Уже несколько дней в прессе и на Telegram-каналах обсуждаются версии, кто должен войти в новый состав правительства, а кто – лишиться своего поста.
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Брэд Питт и Дженнифер Энистон намекнули на воссоединение

Поклонники отметили, что Энистон и Питт душевно поздравили друг друга, обнявшись после церемонии вручения, и даже намекнули на воссоединение.
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Володин рассказал об ожиданиях Госдумы от нового правительства

Госдума готова к взаимодействию с обновленным кабмином и ждет от нового состава правительства серьезных изменений в экономической и социальной сфере.
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Sony презентует новую PlayStation 5 февраля

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Немецкие врачи назвали привычки, повышающие риск развития рака

Немецкие врачи из Центра исследования рака назвали неочевидные факторы, которые могут способствовать развитию онкологических заболеваний.
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Sky: принц Гарри и Меган Маркл пригрозили судом канадским папарацци

Как отмечается, поводом для такого заявления стали фотографии, которые были сделаны без разрешения во время прогулки Маркл с сыном в общественном парке Ванкувера.
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