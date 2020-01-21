Экономика
ГЛАС.RUГлава РФПИ: Россия может достичь роста ВВП в 3%
Кирилл Дмитриев, занимающий должность главы Российского фонда прямых инвестиций, заявил, что Россия может выйти на экономический рост в 3% в год.
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 16:18, Ашберн
Наука
Глобальное потепление на треть связано с выбросами фреонов
Спорт
Тяжелоатлет Юрий Власов госпитализирован в Москве
Происшествия
Влад Бахов знал, что скоро умрет
Спорт
Драчёв прокомментировал назначение Матыцина министром спорта России
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв отреагировал на назначение Олега Матыцина министром спорта Российской Федерации.
Технологии
Дуров назвал iCloud инструментом слежки
Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис компании Apple iCloud стал инструментом наблюдения.
Происшествия
Александра Емельяненко арестовали за пьяный дебош
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко был арестован Анапским судом за пьяный дебош в поселке Супсех.
Политика
Медведев отписался от правительства в Instagram после отставки
Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев отписался от аккаунта правительства в Instagram.
Политика
Путин подписал Доктрину продовольственной безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности России.
Общество
В США выявили первый случай заражения новым типом коронавируса
Первый случай заражения новым типом коронавируса выявили в США, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.
Армия и оружие
Главком ВМФ назвал первый корабль с гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
Первым кораблем, который оснастят новейшей гиперзвуковой ракетой морского базирования «Циркон», станет один из фрегатов.
Футбол
Сетьен заявил, что хотел бы вернуть Иньесту в «Барселону»
Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен ответил на вопрос о том, кого из легенд каталонцев он хотел бы вернуть в команду.
Культура
Деятели культуры оценили назначение Любимовой на пост министра
Ольга Любимова, назначенная министром культуры России, хорошо проявила себя на посту главы департамента кинематографии ведомства.
Гаджеты
Камера складного Samsung Galaxy Z Flip будет хуже, чем в Galaxy S20
С одной стороны, есть Galaxy S20, а именно Galaxy S20 Ultra, который имеет в себе всё лучшее, что может предложить Samsung.
Транспорт
Финляндия интересуется созданием ВСМ между Москвой и Хельсинки
Финские власти заявили, что хотят создать высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) между Хельсинки и Москвой, сообщает пресс-служба ООО «РЖД».
Энергетика
Санкции США помогли России в 2019 году нарастить экспорт нефти
Министерство экономического развития, анализируя картину внешней торговли России в 2019 году, указало на примечательный факт: американские санкции против таких стран, как Иран и Венесуэла, помогли России увеличить физический экспорт нефти в 2019 году.
Футбол
В «Сочи» официально подтвердили трансфер Кокорина
Футбольный клуб «Сочи» официально объявил о трансфере нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
Политика
Мишустин назвал цели нового правительства
Премьер-министр Михаил Мишустин озвучил цели нового кабинета министров.
Футбол
Соболев: «Не будет интервью, интервью закончились»
Напомним, СМИ сообщали о том, что Соболев вел переговоры с ЦСКА.
Музыка
Британский монетный двор выпустил монеты в честь группы Queen
Культура
Актера Виктора Ракова госпитализировали в Москве
В Москве срочно госпитализирован актер театра и кино, народный артист России Виктор Раков, сообщает телеграм-канал 112.
Происшествия
В Москве нашли мертвой невестку Никиты Хрущева
В столице была найдена мертвой супруга сына советского лидера Никиты Хрущева, 85-летняя Галина Шумова.
Политика
Юрий Чайка станет полпредом президента в СКФО
Технологии
«МегаФон» запускает виртуального оператора интернета
Компания «МегаФон» запускает проект FVNO (Fixed Virtual Network Operator — виртуальный оператор фиксированного интернета) с участием локальных интернет-провайдеров.
Политика
В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа
Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.
Шоу-бизнес
Сын Собчак заявил, что хочет всегда жить на Мальдивах
Сын журналистки и телеведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана, трехлетний Платон после отдыха с мамой на Мальдивах заявил, что больше не хочет жить в Москве.
Кино
Брэд Питт рассказал, что его смущает прозвище, придуманное Ди Каприо
Актёр пояснил, что во время долгой работы над фильмом актёры сближаются, начинают больше уважать, переживать друг за друга, появляются и какие-то общие шутки.
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина с бойфрендом потратили 600 тысяч на отдых в Финляндии
Ребята остановились в люксовом отеле Design Hotel Levi, восемь ночей в котором обошлись им в 210 тысяч рублей.