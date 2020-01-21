Экономика

ГЛАС.RUГЛАС.RUГлава РФПИ: Россия может достичь роста ВВП в 3%

Кирилл Дмитриев, занимающий должность главы Российского фонда прямых инвестиций, заявил, что Россия может выйти на экономический рост в 3% в год.
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Кирилл Александрович Дмитриев
Российский бизнесмен
Российский финансист и инвестор, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций. Заместитель председателя Совета по инвестициям при председателе Государственной Думы РФ, руководил Icon Private Equity.
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