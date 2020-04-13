Коронавирус

Rambler News ServiceRambler News ServiceГлава РФПИ оценил влияние сделки ОПЕК+ на цены на нефть

Новое соглашение ОПЕК и не входящих в картель стран о сокращении уровня нефтедобычи поддержит цены на нефть, но при этом они не будут «исключительно высокими», заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
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Глава РФПИ оценил эффект от сделки ОПЕК+

Вести.Ru03:25

В РФПИ оценили суммарный объем сокращения добычи ОПЕК+ и других стран

РИА Новости01:47

Глава РФПИ: сделка ОПЕК+ поддержит цены на нефть

REGNUM01:48

Глава РФПИ объяснил, как новая сделка ОПЕК+ отразится на стоимости нефти

Вечерняя Москва01:04

Глава РФПИ назвал возможный объем сокращений странами добычи нефти

Известия00:56

Новую сделку ОПЕК+ признали исторической

Телеканал 360°02:29

В РФПИ заявили, что сделка ОПЕК+ поддержит цены на нефть

ТАСС00:35
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Энергетика

Форвардная кривая сигнализирует, что сделка ОПЕК+ может не сработать

Сокращение добычи нефти на уровне 9.7 млн б / д делает новую сделку исторической, однако эксперты Citigroup полагают, что этого окажется недостаточно для компенсации падения мирового спроса, которое Trafigura оценивает в 35 млн б / д. Схожего с Citi мнения придерживается и Goldman Sachs.
Profinance.ru 05:20
Происшествия

В Воронежской области умерла пациентка с коронавирусом

Вторая пациентка с положительным анализом на коронавирусную инфекцию скончалась в Воронежской области, общее число летальных случаев выросло до трех, сообщает областное правительство.
РИА Новости 06:33
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Экономика

Кудрин рассказал, когда российские банки почувствуют кризис

Примерно через три месяца кризис уже будет чувствителен для банковской сферы, а через шесть — в полной мере, — сказал Кудрин в интервью телеканалу РБК.
News.ru 05:59
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Транспорт

РЖД отменяют еще 32 поезда на фоне пандемии коронавируса

В общей сложности с 15 апреля будут временно отменены 32 поезда. Они сейчас не пользуются спросом, отмечается на сайте.
BFM.ru вчера в 12:20
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Общество

Голикова назвала «не очень приятными» цифры по заражению коронавирусом

Абсолютные цифры по числу заразившихся в России вирусом COVID-19 «не очень приятные», заявила в эфире телеканала «Россия 24» вице-премьер Татьяна Голикова.
Коммерсантъ 06:05
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Общество

ГИБДД ограничила прием экзаменов на права

В условиях распространения коронавируса ГИБДД временно ограничила прием экзаменов на права.
Российская газета 05:35
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Общество

В Кремле призвали не сгущать краски вокруг роста преступности

"Совсем сгущать краски не нужно", - считает представитель Кремля. При этом он признал, что рост преступности "требует повышенного внимания".
ТАСС 05:53
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Общество

Сбербанк предупредил о новых схемах мошенничества на фоне коронавируса

Сбербанк обнаружил несколько новых схем связанного с коронавирусом мошенничества, с помощью которых злоумышленники похищают данные и деньги россиян.
РБК вчера в 22:17
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Шоу-бизнес

Подруга Бабкиной рассказала, что певицу вывели из искусственной комы

Подруга певицы Надежды Бабкиной Маргарита Королева рассказала "СтарХит", что артистку вывели из медикаментозной комы.
РИА Новости вчера в 10:36
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Происшествия

Пять сотрудников ФСИН в Бурятии заразились коронавирусом

РИА Новости 06:10
Здоровье

Минздрав рекомендовал рассматривать ОРВИ как подозрение на коронавирус

Минздрав рекомендовал медицинским работникам рассматривать любой случай ОРВИ как подозрение на коронавирус нового типа, говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
Ведомости 06:09
Гаджеты

Bloomberg: Apple планирует внести изменения в дизайн смартфонов

Корпорация Apple намерена внести изменения в дизайн смартфонов, которые планирует представить осенью этого года.
ТАСС 06:35
Общество

В ВОЗ объяснили рост числа заразившихся коронавирусом в Москве

Рост числа заболевших коронавирусной инфекцией в Москве стал результатом расслабленного поведения горожан в последние дни.
Вечерняя Москва вчера в 09:12
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Экономика

Эксперты ВЭБ оценили влияние вируса на экономику России

Падение реальных доходов и рост безработицы Базовый сценарий ВЭБа предусматривает, что пик заболеваемости коронавирусом в России придется на конец апреля — начало мая 2020 года.
РБК вчера в 07:14
1,3K
Общество

Собянин утвердил правила пропускного режима

Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
Lenta.ru 11 апреля в 13:41
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Авто

Для России Haval выпустил внедорожник H5

Китайская компания Haval анонсировала премьеру в России нового рамного внедорожника Haval H5.
Автоновости дня 10 апреля в 11:12
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Общество

Голикова рассказала о возможности продления режима самоизоляции

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ответила на вопрос о возможности продления ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции после 30 апреля.
ФАН вчера в 07:16
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Политика

Суд вынес приговор бывшему министру обороны Грузии

Тбилиси, 13 апреля 2020, 13:43 — REGNUM Тбилисский городской суд вынес обвинительный приговор бывшему министру обороны Грузии Ираклию Окруашвили и осудил его на 5 лет лишения свободы.
REGNUM 06:43
1
Общество

Александр Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку

Ранее журналист Екатерина Гордон рассказала, что у Васильева диагностировали пневмонию через несколько дней после госпитализации с аналогичным диагнозом его коллеги по программе Надежды Бабкиной.
РИА Новости вчера в 03:43
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Общество

В Ростовской области выявили еще 26 новых случаев коронавируса

По данным на 13 апреля в Ростовской области выявили 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
РБК Ростов-на-Дону 03:46
38
Общество

Стас Михайлов заразился коронавирусом

Известия 06:58
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Политика

Лукашенко призвал лежащих в больницах бороться за свои жизни

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал лежащих в больницах жителей республики на фоне "коронавирусного психоза" не опускать руки и бороться за свои жизни - как при заражении COVID-19, так и при других заболеваниях.
РИА Новости 05:36
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Здоровье

Об источнике иммунитета к коронавирусу рассказала Малышева

Ранее РИА LIVE24 сообщало, что Малышева раскрыла источник иммунитета к коронавирусу.
Live24 03:00
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Транспорт

В ГИБДД предупредили о появлении блок-постов на въезде в Москву

"С 15 апреля сотрудники ГИБДД на въездах в Москву и на территории столицы будут проверять наличие специальных цифровых пропусков у водителей и пассажиров автотранспорта", - сообщили в пресс-службе.
Газета.Ru 06:39
Энергетика

Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром

Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун заявил, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти позволила прекратить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизодителями, однако принятое решение сравнимо с заключением Брестского мира сто лет назад.
Газета.Ru 11 апреля в 17:59
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Экономика

КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции

Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:57
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Политика

Пушков заявил об угасающей гегемонии США в мире

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Twitter выразил мнение, что американская гегемония уходит в прошлое.
Известия вчера в 00:44
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Происшествия

В Архангельске умерла первая пациентка с коронавирусом

Пожилая женщина стала первой жертвой COVID-19 в Архангельской области.
НТВ 06:45
Наука

Блокирующее размножение коронавируса лекарство обнаружили в Японии

Японские учёные из Университета Токай в Исехаре выяснили, что антиретровирусный препарат «Нельфинавир» способен блокировать размножение коронавируса SARS-CoV-2.
REGNUM 01:24
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Общество

Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России

Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
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Дмитриев Кирилл Александрович
Российский бизнесмен
Российский финансист и инвестор, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций. Заместитель председателя Совета по инвестициям при председателе Государственной Думы РФ, руководил Icon Private Equity.
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