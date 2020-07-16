с чего всё началось

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отверг обвинения Лондона в попытке украсть данные о разработке вакцины против коронавируса.

Глава РФПИ отверг обвинения в краже разработок вакцин у Великобритании

Политика МИД Польши назвал актом дезинформации розыгрыш польского президента Российские шутники предложили вернуть город в состав Польши, но президент заверил, что этот вопрос даже не обсуждается в правительстве страны. 102

Кино В сериале «Оби-Ван Кеноби» появится Энакин Скайуокер Как стало известно изданию LRM от собственных источников, в сериале «Оби-Ван Кеноби», киностудии Lucasfilm, появится важный для вселенной Звездных войн персонаж. 1

Транспорт Обязательные пломбы для крымских грузов отменены Росжелдор отменил приказы, вводящие обязательное оснащение электронными пломбами ГЛОНАСС железнодорожных вагонов, идущих через Крымский мост. 17

Общество Госдума поддержала новый порядок раздела имущества при разводе Госдума приняла в первом чтении законопроект об общем имущества супругов и порядке его раздела при разводе.

Происшествия Суд отправил под домашний арест замглавы «Почты России» Емельченкова Чертановский суд столицы 15 июля отправил под домашний арест заместителя генерального директора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова. 166

Общество Собянин опроверг слухи о «сокрытии властями» данных по коронавирусу В Москве открыто публикуются все данные по числу заболевших и умерших от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил в интервью радио «Комсомольская правда» мэр столицы Сергей Собянин. 104

Политика Что обещала Декларация о суверенитете Украины тридцать лет назад В честь торжественной даты в своем выступлении президент страны Владимир Зеленский призвал политические силы Украины объединяться с целью противостояния российской агрессии, сравнив это время с 1990 годом. 49

Общество Мосгорсуд оставил в силе арест журналиста Сафронова Мосгорсуд признал законным арест советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и газеты «Ведомости» Ивана Сафронова, которого обвиняют в государственной измене. 169

Политика В партии Зеленского определились с кандидатом на пост мэра Киева В партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского определились с кандидатом на пост мэра Киева.

Происшествия СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова. 1,3K

Футбол Иванов рассудит «Зенит» и «Спартак» в полуфинальном матче Кубка России Судейская бригада во главе с Сергеем Ивановым обслужит полуфинальную встречу Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

Авто Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России Согласно новому Техрегламенту, водителям запретят использовать в ремонте автомобилей восстановленные запчасти, которые стоят гораздо ниже новых, а также менять без разрешения дополнительное оборудование. 327

Происшествия В Саратовской области ущерб от непогоды превысил 120 млн рублей Ущерб от непогоды, в результате которой в Саратовской области были повалены деревья, отключено электричество и сорваны крыши домов, составил более 120 млн рублей. 6

Спорт Фетисов предложил руководству РУСАДА на время отойти от обязанностей Двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы РФ Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что топ-менеджерам Российского антидопингового агентства (РУСАДА) стоит на время отойти от своих обязанностей, чтобы не дискредитировать работу организации.

Общество Адвокат Сафронова заявил об отсутствии имени гражданина Чехии в деле Ранее ТАСС со ссылкой на источник в разведывательном сообществе сообщал, что гражданин Чехии Мартин Лариш, с которым неоднократно встречался Сафронов, является сотрудником чешских спецслужб. 8