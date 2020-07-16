Коронавирус
РИА НовостиГлава РФПИ отверг обвинения в краже разработок вакцин у Великобритании
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отверг обвинения Лондона в попытке украсть данные о разработке вакцины против коронавируса.
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с чего всё началось
"Я думаю, что вся эта история — это попытка запятнать российскую вакцину со стороны людей, которые боятся ее успеха, поскольку она потенциально может быть первой на рынке и потенциально наиболее успешной", — сказал он в интервью британскому Times Radio.РИА Новости12:43
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Политика
МИД Польши назвал актом дезинформации розыгрыш польского президента
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В Краснодарском крае режим повышенной готовности продлён до 3 августа
Режим повышенной готовности на территории Краснодарского края продлён до 3 августа.
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Кино
В сериале «Оби-Ван Кеноби» появится Энакин Скайуокер
Как стало известно изданию LRM от собственных источников, в сериале «Оби-Ван Кеноби», киностудии Lucasfilm, появится важный для вселенной Звездных войн персонаж.
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Футбол
«Лестер» обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче АПЛ
Состоялись два матча 36-го тура АПЛ.
Sport24.ru 14:53
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Обязательные пломбы для крымских грузов отменены
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Происшествия
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Чертановский суд столицы 15 июля отправил под домашний арест заместителя генерального директора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
BFM.ru вчера в 11:34
Гаджеты
Apple выпустила новую версию iOS 13.6
Американская корпорация Apple выпустила обновления операционной системы — iOS 13.6 и iPadOS 13.6.
Piter.tv 03:41
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Общество
Собянин опроверг слухи о «сокрытии властями» данных по коронавирусу
В Москве открыто публикуются все данные по числу заболевших и умерших от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил в интервью радио «Комсомольская правда» мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 11:56
Политика
Что обещала Декларация о суверенитете Украины тридцать лет назад
В честь торжественной даты в своем выступлении президент страны Владимир Зеленский призвал политические силы Украины объединяться с целью противостояния российской агрессии, сравнив это время с 1990 годом.
Территория новостей 12:43
Общество
Мосгорсуд оставил в силе арест журналиста Сафронова
Мосгорсуд признал законным арест советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и газеты «Ведомости» Ивана Сафронова, которого обвиняют в государственной измене.
Военное дело 09:15
Общество
В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России
Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
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Шоу-бизнес
Аршавин признался, что предпочел бы больше не видеть первую жену
Футболист Андрей Аршавин дал откровенное интервью, в котором заявил, что уже семь лет не контактирует с бывшей женой, телеведущей Юлией Барановской, и рад этому факту.
iReactor 03:25
Политика
В партии Зеленского определились с кандидатом на пост мэра Киева
В партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского определились с кандидатом на пост мэра Киева.
Lenta.ru 13:55
Происшествия
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РБК 11:22
Экономика
В Госдуму внесен законопроект о снижении налогов для IT-отрасли
Правительство внесло в Госдуму законопроект о налоговом маневре для IT-компаний.
Коммерсантъ 14:20
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Иванов рассудит «Зенит» и «Спартак» в полуфинальном матче Кубка России
Судейская бригада во главе с Сергеем Ивановым обслужит полуфинальную встречу Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».
Советский спорт 11:03
Авто
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России
Согласно новому Техрегламенту, водителям запретят использовать в ремонте автомобилей восстановленные запчасти, которые стоят гораздо ниже новых, а также менять без разрешения дополнительное оборудование.
МедиаПоток 02:52
Происшествия
В Саратовской области ущерб от непогоды превысил 120 млн рублей
Ущерб от непогоды, в результате которой в Саратовской области были повалены деревья, отключено электричество и сорваны крыши домов, составил более 120 млн рублей.
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Группа конгрессменов поддержала санкции против «Северного потока-2»
Группа конгрессменов поддержала санкции против "Северного потока-2" и второй нитки "Турецкого потока", которые пригрозил ввести госдепартамент.
ПРАЙМ 15:04
Экономика
Как узнать, имеете ли вы право получить субсидию на дезинфекцию
Напомним, что с 15 июля ряд представителей МСБ могут получить субсидию на дезинфекцию и профилактику коронавируса.
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Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Спорт
Фетисов предложил руководству РУСАДА на время отойти от обязанностей
Двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы РФ Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что топ-менеджерам Российского антидопингового агентства (РУСАДА) стоит на время отойти от своих обязанностей, чтобы не дискредитировать работу организации.
РИА Новости 13:56
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Адвокат Сафронова заявил об отсутствии имени гражданина Чехии в деле
Ранее ТАСС со ссылкой на источник в разведывательном сообществе сообщал, что гражданин Чехии Мартин Лариш, с которым неоднократно встречался Сафронов, является сотрудником чешских спецслужб.
РБК 12:56
Футбол
«Уфа» без своих лидеров с минимальным счетом уступила «Динамо»
В 29-м туре чемпионата России «Уфа» на домашнем поле не смогла добиться положительного результата в игре против своего главного преследователя — московского «Динамо».
Уфа1.ру 14:33