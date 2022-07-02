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Глава РФПИ заявил о начале рецессии в США

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев высказался об экономической ситуации в США.
RT на русском
Падение рынков уже обесценило американские акции на 9 трлн долларов, оказавшись худшим первым полугодием для финансовых рынков США с 1970-го года.
ФАН
Тогда распродажей американских акций завершился самый длинный в истории США период роста экономики, за которым последовала рецессия.
REGNUM
Специалисты МВФ также выразили мнение, что Соединённым Штатам нужно снимать разногласия с торговыми партнёрами и отменять введённые за последние годы ограничительные пошлины.
RT на русском

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