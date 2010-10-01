РПЛ
ТАСС СпортГлава РФС Дюков провел встречу с руководителями клубов РПЛ
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков провел рабочую встречу с руководителями клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба РФС.
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О чем говорили в РФС на встрече с руководителями клубов РПЛ. Инсайды «СЭ»
Спорт-Экспрессвчера в 10:20
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Музыка
Группа Coldplay отказалась от тура ради заботы об окружающей среде
Общество
В Генпрокуратуре сочли ошибкой новые правила медосмотра водителей
Первый замгенпрокурора России Александр Буксман заявил, что вводя новые правила медосвидетельствования водителей Минздрав совершил ошибку, пишет РИА "Новости".
Общество
Директор национального центра наркологии подтвердила своё увольнение
21 ноября Минздрав сообщил, что принял решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей, который привёл бы к росту цен на справки.
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
В связи с повышением радиационного фона в Южно-Китайском море Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека усиливает мониторинг радиационной обстановки на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба ведомства.
Здоровье
Малышева назвала ранние признаки рака мозга
Телеведущая Елена Малышева перечислила ранние симптомы рака мозга.
Политика
В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца
Политика
Раскрыты причины выбора Путина преемником Ельцина
Первый президент России Борис Ельцин сделал своим преемником Владимира Путина, потому что тот был человеком другого поколения.
Космос
Американский энтомолог нашел на Марсе змей и пчел
На Марсе есть пчелы и змеи, уверен американский энтомолог Уильям Ромозер - он установил это по фотографиям марсоходов.
Политика
Генпрокурор Израиля решил отдать под суд Биньямина Нетаньяху
В феврале 2019 года генпрокурор страны заявил, что намерен предъявить Нетаньяху обвинения в получении взятки, мошенничестве и злоупотреблении доверием.
Спорт
Президента ВФЛА Шляхтина отстранили
Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко.
Политика
Тверской суд Москвы отказал ФБК в иске к Путину
Пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ольга Бондарева заявила, что суд отказался принимать иск "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) к президенту России Владимиру Путину.
Футбол
Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020
В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
Общество
В работе Telegram произошёл сбой
В работе популярного мессенджера Telegram произошёл сбой.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова случайно показала лицо сына
Больше месяца назад Анастасия Решетова в первый раз стала мамой. 16 октября модель подарила Тимати мальчика, которого назвали Ратмиром.
Происшествия
Экс-директора петербургского «Водоканала» отправили под домашний арест
Куйбышевский районный суд Петербурга отправил под домашний арест бывшего директора «Водоканала» города Евгения Целикова до 19 января.
Происшествия
Молдавский танкер терпит бедствие в Одесском заливе
Танкер «Делфи» под флагом Молдавии терпит бедствие в Одесском заливе. Об этом сообщает украинское издание «Думская».
Здоровье
Ботулизм: какие консервы и продукты опаснее всего
Ботулизм, с одной стороны, оброс мифами, преувеличивающими его смертоносность и распространенность, с другой - заблуждениями о том, в каких продуктах он чаще всего встречается.
Политика
В команде Зеленского раскрыли детали «стратегии возвращения Крыма»
Команда президента Украины Владимира Зеленского разрабатывает "стратегию возвращения" Крыма.
Культура
Вышел сериал «Ничто не случается дважды»
На Первом канале стартовал украинский сериал «Ничто не случается дважды». Премьера многосерийного фильма состоялась 18 ноября.
Экономика
Фермеры Кубани получили в 2019 году 1,4 млрд рублей поддержки
Глава Кубани в своем приветствии отметил, что в этом году фермерскому движению в крае исполнилось 30 лет.
Политика
Лукашенко поручил национальному банку оказать помощь колхозам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил председателю правления национального банка Павлу Каллауру привлечь банки для оказания помощи отстающим сельскохозяйственным организациям Витебской области.
Происшествия
Заклинивший затвор пистолета спас жизнь полицейским под Сыктывкаром
На счастье стражей порядка у пистолета заклинил затвор. Сыпавшего угрозами хулигана скрутили.
Происшествия
На Кузбассе задержан подозреваемый в убийстве и расчленении женщины
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве и расчленении женщины, тело которой было обнаружено в поселке Бачатский Кемеровской области.
Политика
ФСБ возобновила следствие по делу украинских моряков
Федеральная служба безопасности России возобновила следствие по делу задержанных в 2018 году в Керченском проливе украинских моряков, а ознакомление защиты с материалами дела приостановлено.