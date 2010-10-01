РПЛ

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков провел рабочую встречу с руководителями клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба РФС.
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О чем говорили в РФС на встрече с руководителями клубов РПЛ. Инсайды «СЭ»

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Глава РФС провёл встречу с руководителями клубов РПЛ

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Президент РФС Дюков провёл встречу с руководителями футбольных клубов

News.ru11:10

Глава РФС Дюков провел встречу с руководителями клубов РПЛ

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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 14:09, Вашингтон
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Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
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Александр Дюков
Российский топ-менеджер, председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть». Президент Российского футбольного союза с 22 февраля 2019 года. В 1991 году окончил Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт по специальности «инженер-аэрогидромеханик».
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