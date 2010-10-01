Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков провел рабочую встречу с руководителями клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Теннис Россия вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса. Это стало возможным после того, как команда США выиграла со счётом 2:1 у Италии.

Политика ФСБ заявила об исправности переданных Украине кораблей Три украинских военных судна, задержанных российскими властями год назад в Керченском проливе, были переданы Украине в надлежащем состоянии и с исправной техникой, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОБ) ФСБ.

Общество Директор центра наркологии имени Сербского подтвердила свое увольнение Стоян Васев / ТАСС Директор Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяна Клименко подтвердила сообщения о своем увольнении.

Интернет Twitter разрешил пользователям скрывать ответы на свои твиты Twitter с 22 ноября позволил пользователям скрывать ответы на свои твиты, чтобы люди чувствовали себя комфортно и безопасно.

Экономика В 2020 году работающих пенсионеров ожидает прибавка Напомним, что с 1 января 2020 года в нашей стране российские пенсионеры станут получать больше за счет индексации соответствующих выплат на 6,6%, что в значительной степени превысит уровень ожидаемой инфляции 2019 года – 3,8%. Повышенные пенсии станут получать 31 миллион неработающих пенсионеров.

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