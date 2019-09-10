Футбол

РБКРБКГлава РФС поддержал возвращение Кокорина и Мамаева в футбол

Глава РФС Александр Дюков прокомментировал возможность возвращения в футбол Павла Мамаева и Александра Кокорина. Он выразил надежду, что после освобождения из колонии футболисты смогут возобновить профессиональную карьеру на высоком уровне.
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