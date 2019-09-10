Футбол
РБКГлава РФС поддержал возвращение Кокорина и Мамаева в футбол
Глава РФС Александр Дюков прокомментировал возможность возвращения в футбол Павла Мамаева и Александра Кокорина. Он выразил надежду, что после освобождения из колонии футболисты смогут возобновить профессиональную карьеру на высоком уровне.
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 09:35, Вашингтон
Политика
Путин назначил нового прокурора Москвы
RT на русском 08:54
Авто
Презентована Audi A7 Sportback с гибридной установкой
Новинка сможет похвастаться гибридным силовым агрегатом в 367 л.с (500 Нм), к тому же в Audi A7 Sportback предусмотрена интеллектульная система привода, которая поможет экономить топливо.
ГЛАС.RU вчера в 13:34
Общество
В Госдуме предложили установить новый выходной для православных
Авторы законопроекта считают, что "установление нового праздничного дня Светлого пасхального понедельника" будет данью уважения к историческим традициям православного общества страны.
Газета.Ru 04:53
Футбол
«ПСЖ» решил продать Неймара в зимнее трансферное окно
Спортивный директор ПСЖ Леонардо хочет избавиться от Неймара.
Советский спорт 06:29
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Политика
Медведев прокомментировал положение России в G8
25 августа лидеры стран «большой семерки» во время саммита во французском Биаррице обсудили вероятность возвращения к формату G8 с участием России.
Известия 07:39
Космос
Топливо на основе соли может привести к созданию двухрежимных ракет
При планировании космического полета одним из самых основных вопросов является тип двигателя, который обеспечить передвижение из точки А в точку Б. Жидкостные ракеты способны обеспечить большое количество тяги за очень короткое время, электростатические или ионные двигатели обеспечивают небольшую тягу в течение очень долгого времени.
ГЛАС.RU 06:42
Политика
Канделаки возмутили слова Сенцова о «возвращении в Крым на танке»
Телеведущая Тина Канделаки прокомментировала слова Олега Сенцова о "возвращении в Крым на танке".
РИА Новости 08:56
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о ремонте атомного крейсера «Адмирал Нахимов»
"В этом году работы профинансированы на 29,5 миллиарда рублей", - добавил он.
РИА Новости вчера в 13:46
Космос
Умер высказавший гипотезу о жизни на Венере ученый Ксанфомалити
На 88-м году жизни умер главный научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН, астрофизик Леонид Ксанфомалити, который высказал гипотезу о наличии жизни на Венере.
Известия 08:08
Общество
В Роскачестве рассказали, какие продукты нельзя мыть
Эксперты Российской системы качества составили перечень продуктов, которые не нужно мыть перед приготовлением.
РИА Новости 04:00
Общество
Госдума приняла в первом чтении законопроект о персональных данных
Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафе на сумму до 18 млн рублей за нарушение оператором связи требований по хранению персональных данных с использованием локализованных в РФ баз данных.
Интерфакс 07:58
Спорт
Скончался екатеринбургский пловец Игорь Макеев в возрасте 60 лет
60-летний пловец из Екатеринбурга Игорь Макеев скончался, едва начав утреннюю пробежку.
Чемпионат 04:15
Наука
Гормон роста влияет на биологический возраст человека
В проведенном исследовании в течение 2-х лет девять здоровых мужчин принимали коктейль из гормона роста и антидиабетических препаратов и в результате «помолодели» на 2 года по эпигенетическим часам.
Ugpressa.ru вчера в 16:27
Наука
Ученые рассказали о последствиях одного удара по голове
Недавно ученые из Имперского колледжа Лондона решили провести другое исследование, направленное на определение возможных последствий от единственного сильного удара по голове.
Goroday.ru вчера в 17:42
Политика
Лавров высказался об американском шпионе в правительстве России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров не знает Олега Смоленкова, которого в СМИ называют американским шпионом, работавшим в правительстве РФ.
URA.Ru 06:32
Политика
Комиссия по вмешательству во внутренние дела РФ создана в Госдуме
Лидеры всех политических фракций в Госдуме поддержали создание комиссии по вмешательству во внутренние дела страны, она уже начала свою работу, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО 09:10
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости вчера в 10:34
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Экономика
Греф рассказал Путину о реструктуризации части кредитов жителей Тулуна
Глава Сбербанка Герман Греф пообещал президенту РФ Владимиру Путину в ближайшее время рассмотреть часть заявлений людей, пострадавших от паводка в Иркутской области, уже принято решение о реструктуризации 535 кредитов, сообщает сайт Кремля.
РИА Новости 08:12
Происшествия
Устроивший пикет у здания Госсовета Удмуртии скончался от ожогов
RT на русском 07:53
Происшествия
Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей
РИА Новости вчера в 23:10
Музыка
Билли Айлиш снялась в телешоу Ивана Урганта
Во время пребывания в Москве певица согласилась принять участие в новом сезоне телешоу Ивана Урганта «Вечерний Ургант».
Bimru.ru вчера в 11:36
Футбол
Сборная России обыграла Казахстан благодаря голу Фернандеса
Единственный гол в матче на 89-й минуте забил защитник сборной России Марио Фернандес после навеса Александра Головина со штрафного.
REGNUM 00:17
Политика
Украина разработает план отопительного сезона с помощью США
Министерство энергетики США направит делегацию на Украину для разработки плана действий на отопительный сезон в стране.
ИА Крыминформ 07:07
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ вчера в 03:49
Игры
Кровавый 2D-слэшер CHOP выйдет на Nintendo Switch уже 13 сентября
Игромания.ру вчера в 06:29
Политика
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма нового созыва три кандидатуры на пост главы региона.
РИА Новости 05:40
Футбол
ЦСКА выкупит трансфер Лукаса Сантоса
ЦСКА решил выкупить полузащитника Лукаса Сантоса, который на данный момент играет за «армейцев» на правах аренды, сообщает Vasconoticias.
LiveSport.ru 04:08