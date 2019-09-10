Футбол
РБКГлава РФС поддержал возвращение Кокорина и Мамаева в футбол
Глава РФС Александр Дюков прокомментировал возможность возвращения в футбол Павла Мамаева и Александра Кокорина. Он выразил надежду, что после освобождения из колонии футболисты смогут возобновить профессиональную карьеру на высоком уровне.
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 11:07, Вашингтон
Политика
Сенцов рассказал о планах после возвращения на Украину
Украинский режиссер Олег Сенцов, вернувшийся в Киев в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной, провел пресс-конференцию.
Коммерсантъ 07:38
Политика
Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД России
Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Григория Карасина от должности заместителя министра иностранных дел РФ.
BFM.ru 10:09
Шоу-бизнес
Собчак с сыном поздравили Виторгана с днем рождения
Не знаю, почему наш юный Шишкин решил именно этим дубом поздравить тебя с днем рождения, но, начав приклеивать лепестки, я пожалела, что это не цветок — с ним все было бы сильно проще, — следует из поздравления, размещенного в профиле Собчак.
Вечерняя Москва 03:26
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Газета.Ru вчера в 15:17
Армия и оружие
МИД сообщил о ходе работ над ответом на ракетные испытания США
Межведомственная работа над зеркальными мерами в отношении США после испытания Пентагоном ракеты средней дальности находится на «продвинутой стадии».
РБК 10:59
Политика
Миллер признал возможность продажи газа Украине со скидкой 25%
Глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил условия, на которых Украина может получить газ со скидкой в 25%.
Телеканал 360° вчера в 19:27
Происшествия
Жителя Сочи обвинили в изнасиловании двух малолетних детей
Российская газета 08:43
Происшествия
В Оренбуржье нашли мертвой женщину, подозреваемую в убийстве дочери
Российская газета 06:34
Происшествия
На Енисее один человек пропал после столкновения катера с танкером
Один человек пропал после столкновения самодельного катера и танкера на Енисее на севере Красноярского края, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
РИА Новости 10:00
Общество
Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных
Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.
RT на русском 08:00
Происшествия
Экс-владельцев Промсвязьбанка объявили в международный розыск
Экс-владельцы Промсвязьбанка Алексей и Дмитрий Ананьевы, обвиняемые в растрате, объявлены в международный розыск.
Известия 10:32
Политика
Володин поручил проверить деятельность Навального и Соболь
Госдума проверит деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь.
Российская газета 08:27
Политика
Путин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма
Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
РБК 05:50
Происшествия
Михаэля Шумахера тайно перевезли в больницу Парижа
Российская газета вчера в 16:10
Кино
Paramount выпустит ремейк боевика Джона Ву «Без лица»
Боевик Джона Ву «Без лица» вышел на экраны в 1997 году и стал самым кассовым оригинальным голливудским фильмом режиссера ($245,7 млн мировой кассы) — больше собрала только «Миссия невыполнима 2» ($546,4 млн).
Кinomania 07:59
Политика
ЦРУ раскритиковало сообщения СМИ об американском шпионе в Кремле
ЦРУ назвало сообщения СМИ об экстренном вывозе американского шпиона из России дезинформацией.
Газета.Ru 10:48
Здоровье
Врач рассказал о причине избыточного веса у детей
Врач-педиатр, ведущий научный сотрудник «НМИЦ Здоровья детей» Минздрава России Ольга Лукоянова рассказала, почему у детей до трёх лет появляется лишний вес.
Газета Кемерова 10:42
Экономика
В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
Известия 08 сентября в 23:52
Культура
В Минкультуры появится Департамент театров
В структуре Министерства культуры РФ появится новый департамент - Департамент театров.
Российская газета 05:55
Хоккей
«Трактор» прервал серию побед, проиграв «Адмиралу» во Владивостоке
Челябинский обзор 08:16
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Политика
США ввели санкции против двух сотрудников СК России
США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.
RT на русском 10:49
Кино
Марго Робби экранизирует «Танкистку»
Комикс об отчаянной охотнице за головами, живущей в танке и объявленной вне закона, увидел свет в 1988 году, а в 1995-м был впервые экранизирован.
ИА InterMedia 03:40
Происшествия
Число жертв давки в иракской Кербеле возросло до 31 человека
Число жертв давки среди паломников в иракском городе Кербела возросло до 31, ранены 100 человек, заявило министерство здравоохранения Ирака.
РИА Новости 10:02
Экономика
В Минприроды заявили о зависимости части экономики России от погоды
«По оценкам экспертов, одна седьмая часть экономики России является погодозависимой», — заявил он в ходе заседания совета при ведомстве.
RT на русском 09:53
Политика
Передачу штабу Навального бланков для наблюдателей сочли преступлением
Распоряжение о передаче пустых бланков наблюдателей от партии КПРФ на выборы 8 сентября штабу оппозиционера Алексея Навального является уголовным преступлением, заявил зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев.
Lenta.ru 10:43
Происшествия
Число пострадавших в ДТП со «скорой» в Ленобласти возросло до пяти
Российская газета 10:21
Футбол
«Спартак» примет участие в международном турнире в США
Газета.Ru 10:51