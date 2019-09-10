Футбол
Интерфакс - РоссияГлава РФС рассчитывает, что Кокорин и Мамаев вернутся в большой футбол
6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина и его брата Кирилла.
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