6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина и его брата Кирилла.

Глава РФС рассчитывает, что Кокорин и Мамаев вернутся в большой футбол

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