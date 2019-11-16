Напомним, что Станислав Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Во время домашнего чемпионата мира российская команда вышла в 1/4 финала, где в серии пенальти уступила сборной Хорватии, которая в итоге дошла до финала, но проиграла французам.

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