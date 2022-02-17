Будьте в Плюсе

Путин: экономика РФ в 2021 году показала хороший результат, превысив докризисный уровень

Экономика РФ в 2021 году показала хороший результат, превысив докризисный уровень, даже на фоне непростой глобальной ситуации.
ТАСС
Путин также заявил, что при реализации бюджетной политики необходимо обеспечить стабильность ключевых макропоказателей, а также следовать бюджетному правилу.
ПРАЙМ
Владимир Путин также призвал «обеспечить устойчивое долгосрочное развитие, что называется, повысить темпы потенциального роста российской экономики».
Коммерсантъ
Глава государства отметил, что позитивная динамика по доходам бюджета сохраняется в 2022 году: в январе ненефтегазовые доходы бюджета оказались на 27% выше, чем годом ранее.
ТАСС

Подробнее о событии

Президент Путин: российская экономика показала неплохой результат в непростой ситуации
РИА Новости09:50
Путин: «Российская экономика превысила докризисный уровень»
БИЗНЕС Online09:40
Путин доволен показателями российской экономики по итогам 2021 года
REGNUM08:58
Путин: экономика РФ в 2021 году показала хороший результат, превысив докризисный уровень
ТАСС09:28
Путин: российская экономика в 2021 году превысила докризисные показатели
ФАН09:24
Путин: экономика России преодолела пандемийный спад
Комсомольская правда09:33
Путин сообщил, что экономика РФ показала неплохой результат на фоне непростой глобальной ситуации
ТК Звезда08:55

Интересное

Экс-глава Раменского извинился перед мужем убитой любовницы

Бывший глава Раменского района Андрей Кулаков, обвиняемый в убийстве своей любовницы Евгении Исаенковой, извинился перед ее мужем.
РЕН ТВ09:40

Трусова отказывалась идти на награждение на Олимпийских играх

Российская фигуристка Александра Трусова заявила тренерам, что не хочет идти на награждение победителей и призеров личного турнира на Олимпийских играх-2022 в Пекине, где она завоевала серебро.
Матч ТВ09:33

Российский актер Максим Аверин взял под контроль неизлечимое заболевание

Долгие годы артист страдал от того, что у него ужасно чесалось все тело. Однако болезнь удалось взять под контроль.
Центральная Служба Новостей04:54

Британский омбудсмен предлагает ограничить сроки подачи жалоб

Для всех вновь подаваемых заявлений омбудсмен предлагает ограничить эти сроки до одного года.
РАПСИ09:19

Мама Щербаковой поделилась эмоциями от победы дочки на Олимпиаде

Юлия Щербакова, мама олимпийской чемпионки по фигурному катанию Ани Щербаковой, поделилась эмоциями от победы дочки.
News.ru09:53

Валиева дважды упала в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине

Российская фигуристка Камила Валиева выступила с произвольной программой на Олимпиаде в Пекине.
Спорт-Экспресс08:58

Врач рассказал, когда ВИЧ станет рядовым заболеванием

По словам медика, вполне возможно, что ВИЧ уже через десять лет будут лечить как рядовое заболевание, и пациентам больше не придется принимать пожизненную терапию.
Вечерняя Москва09:33

Тутберидзе потребовала объяснений от Валиевой сразу после сорванного проката на Олимпиаде

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе потребовала объяснений от Камилы Валиевой после её неудачного выступления в произвольной программе на Олимпиаде.
Metaratings09:00

Брянцам рассказали о том, как получить электронный листок нетрудоспособности

Если через семь дней пациент выздоравливает, то листок нетрудоспособности закрывается.
Новости Брянска09:45