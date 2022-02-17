ТАССПутин: экономика РФ в 2021 году показала хороший результат, превысив докризисный уровеньЭкономика РФ в 2021 году показала хороший результат, превысив докризисный уровень, даже на фоне непростой глобальной ситуации.ТАССПутин также заявил, что при реализации бюджетной политики необходимо обеспечить стабильность ключевых макропоказателей, а также следовать бюджетному правилу.ПРАЙМВладимир Путин также призвал «обеспечить устойчивое долгосрочное развитие, что называется, повысить темпы потенциального роста российской экономики».КоммерсантъГлава государства отметил, что позитивная динамика по доходам бюджета сохраняется в 2022 году: в январе ненефтегазовые доходы бюджета оказались на 27% выше, чем годом ранее.ТАССЧитать далееСвернутьЦентральная Служба НовостейЦентральная Служба НовостейТК ЗвездаМой БрянскМоя Москва.онлайнREGNUMКомсомольская правдаФАНЭкономика сегодняПодробнее о событииПрезидент Путин: российская экономика показала неплохой результат в непростой ситуацииРИА Новости09:50Путин: «Российская экономика превысила докризисный уровень»БИЗНЕС Online09:40Путин доволен показателями российской экономики по итогам 2021 годаREGNUM08:58Путин: экономика РФ в 2021 году показала хороший результат, превысив докризисный уровеньТАСС09:28Путин: российская экономика в 2021 году превысила докризисные показателиФАН09:24Путин: экономика России преодолела пандемийный спадКомсомольская правда09:33Путин сообщил, что экономика РФ показала неплохой результат на фоне непростой глобальной ситуацииТК Звезда08:55Показать ещёОценить19Поделиться