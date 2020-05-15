Политика

РБКРБКГлава РКК «Энергия» покинет свой пост

Гендиректор ракетно-космической корпорации «Энергия» Николай Севастьянов покинет свой пост. Ожидается, что его место займет советник главы «Роскосмоса» и бывший гендиректор «Сухого» Игорь Озар, рассказал источник РБК в «Роскосмосе».
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Стала известна подоплека увольнения главы РКК «Энергия»: амбициозное письмо

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Бывшего гендиректора «Сухого» назначили руководителем РКК «Энергия»

РБК09:46

РКК «Энергия» в пятницу рассмотрит вопрос о смене гендиректора

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Коммерсантъ09:29

В Роскосмосе подтвердили переход Севастьянова на пост советника гендиректора РКК «Энергия»

ТАСС09:30
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Происшествия

СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

BFM.ru 11:46
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Политика

Источники: Россия запросила обсуждения в СБ ООН вторжения в Венесуэлу

Россия попросила обсудить в понедельник в Совбезе ООН ситуацию с попыткой вооруженного вторжения в Венесуэлу, сообщил РИА Новости источник в СБ. "Россия запросила заседание Совбеза на понедельник на вторую половину дня по теме угрозы миру и безопасности, чтобы обсудить попытку военного вторжения в Венесуэлу", - сказал источник.
РИА Новости 00:06
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
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Кино

Скончалась актриса Алла Мещерякова

Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
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Шоу-бизнес

Астролог Василиса Володина назвала причину развода Эмина Агаларова

Астролог (@vasilisa.volodina) 14 Май 2020 в 9:30 PDT Известный астролог Василиса Володина уверена, что развод звездной пары был предопределен заранее.
Городовой 03:57
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Происшествия

Торговцы протестуют у рынка в Москве из-за повышения стоимости аренды

Отмечается, что причиной недовольства стало повышение стоимости аренды.
Газета.Ru 11:23
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Игры

Игроки обрушили серверы Epic Games Store из-за бесплатной GTA V

Представители магазина оперативно отреагировали в Twitter и сообщили, что усиленно работают над проблемой и к 3 часам ночи по мск. работы серверов были восстановлены.
АБН вчера в 19:50
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Наука

В Китае назвали новый очаг коронавируса в организме человека

По словам специалистов, SARS-CoV-2 может легко проникать в клетки кишечника и становиться очагом распространения COVID-19.
Суть событий 11:01
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Общество

В ВОЗ призвали врачей отслеживать новый воспалительный синдром у детей

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал врачей обращать особое внимание на новый воспалительный синдром у детей, схожий с синдромом Кавасаки.
Москва 24 13:06
Происшествия

Более 400 человек оказались в зоне подтопления в Коми

Сыктывкар, 13 мая 2020, 21:03 — REGNUM Более 400 человек оказались в зоне подтопления из-за паводков в Коми.
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Политика

Украина ввела санкции против Эрмитажа и МГУ

Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против российских компаний и госучреждений, включив в список Государственный музей «Эрмитаж» и Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова.
РБК 14:28
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Экономика

Первые 44 тысячи ИП получили выплаты в один МРОТ на работника

Первые 44 тысячи индивидуальных предпринимателей уже получили первые выплаты в 1 МРОТ на работника, заявил в ходе брифинга глава ФНС Даниил Егоров.
РИА Новости вчера в 04:51
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Футбол

Болельщики «Локомотива» потребовали отставки руководства клуба

Объединение болельщиков московского «Локомотива» United South опубликовало у себя на сайте обращение к руководству команды по поводу его решения не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным — в тексте выражается призыв к начальству клуба уйти в отставку.
РБК 12:22
Политика

Меркель рассказала об атаке российских хакеров на бундестаг

В среду, 13 мая, стало известно, что Меркель прокомментировала атаку российских хакеров на бундестаг.
Piter.tv 13 мая в 14:24
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Театры

Скончался актер Анатолий Екадомов

Заслуженный работник культуры РФ Анатолий Екадомов скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщает Союз театральных деятелей РФ.
РЕН ТВ 12:02
Общество

Путин отправил в отставку главу ГИБДД Кубани Александра Капустина

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Общество

Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России

Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
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Здоровье

В Самарской области рассказали о федеральных выплатах медработникам

Врио главы Минздрава Самарской области Сергей Вдовенко прокомментировал начисление федеральных выплат врачам и младшему медперсоналу.
RT на русском 06:07
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Футбол

Владельцы «Манчестер Сити» могут купить клуб в России

Газета.Ru 13 мая в 14:05
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Здоровье

Симоньян сравнила системы здравоохранения в США и России

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала Russia Today Маргарита Симоньян сравнила две системы здравоохранения — российскую и американскую, чтобы понять, как страны справляются со всеми вызовами пандемии.
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Гаджеты

Камера OnePlus 8 Pro оказалась способна просвечивать одежду

Возможности камеры нового смартфона OnePlus 8 Pro были представлены экспертами на портале IXBT.
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Facebook покупает сервис Giphy и интегрирует его в Instagram

Сегодня Facebook официально объявила о приобретении сервиса анимированных изображений Giphy и его последующей интеграции в свой сервис Instagram.
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На Ставрополье продлили режим самоизоляции до 24 мая

В Ставропольском крае до 24 мая продлили режим самоизоляции.
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Транспорт

Дептранс Москвы пожаловался на Wheely в прокуратуру

Департамент транспорта Москвы решил попросить столичную прокуратуру провести проверку сервиса такси Wheely в связи с предполагаемым нарушением им законодательства и неисполнением требований управления Роспотребнадзора.
РБК 11:41
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Политика

Россия и Турция договорились о снятии ограничений для автоперевозчиков

Россия и Турция договорились о взаимном снятии ограничений для автоперевозчиков, сообщает пресс-служба российского Минтранса по итогам разговора министров транспорта двух стран Евгения Дитриха и Адиля Караисмаилоглу.
RT на русском 13:51
Здоровье

Названа наиболее уязвимая к коронавирусу группа крови

По состоянию на 14 мая в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 252 245 человек, умерли 2305 пациентов, выздоровели ― 53 530.
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Политика

Путин возмутился «бюрократической канителью» вокруг выплат медикам

В начале следующей недели глава государства подведет итоги по всем регионам по выполнению поручения по выплате апрельских надбавок медикам за работу с больными коронавирусом.
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На Кубани лишили полномочий судью, назвавшую себя «супертелочкой»

РИА Новости 08:47
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Здоровье

Скворцова оценила повторную госпитализацию с коронавирусом в Бурятии

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова прокомментировала первый случай повторной госпитализации с коронавирусом одного и того же человека, зафиксированный в Бурятии.
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Минобрнауки прокомментировало информацию о домогательствах МГУ

15 мая стало известно,что доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ Сергей Князев заявил о своем увольнении после публикации письма.
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Николай Николаевич Севастьянов
Российский инженер
Российский конструктор космической техники, генеральный конструктор системы спутниковой связи «Ямал», основатель и генеральный директор АО «Газпром космические системы», президент, генеральный конструктор РКК «Энергия» им. С. П. Королёва, заместитель Председателя Правительства Амурской области по созданию космодрома «Восточный», генеральный конструктор АО «Газпром космические системы», заведующий кафедрой «Промышленные космические системы» Томского государственного университета, и.о. первого заместителя генерального директора Госкорпорации «Роскосмос», и.о. генерального директора ФГУП ЦНИИмаш, генеральный директор РКК «Энергия». Заслуженный конструктор РФ, доверенное лицо Президента РФ В.В. Путина с 2012 года.
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Игорь Яковлевич Озар
Российский предприниматель
Генеральный директор Компании «Сухой». Вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации по военной авиации.
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