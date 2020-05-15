Политика

РБКРБКГлава РКК «Энергия» покинет свой пост

Гендиректор ракетно-космической корпорации «Энергия» Николай Севастьянов покинет свой пост. Ожидается, что его место займет советник главы «Роскосмоса» и бывший гендиректор «Сухого» Игорь Озар, рассказал источник РБК в «Роскосмосе».
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Российский конструктор космической техники, генеральный конструктор системы спутниковой связи «Ямал», основатель и генеральный директор АО «Газпром космические системы», президент, генеральный конструктор РКК «Энергия» им. С. П. Королёва, заместитель Председателя Правительства Амурской области по созданию космодрома «Восточный», генеральный конструктор АО «Газпром космические системы», заведующий кафедрой «Промышленные космические системы» Томского государственного университета, и.о. первого заместителя генерального директора Госкорпорации «Роскосмос», и.о. генерального директора ФГУП ЦНИИмаш, генеральный директор РКК «Энергия». Заслуженный конструктор РФ, доверенное лицо Президента РФ В.В. Путина с 2012 года.
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