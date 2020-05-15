Политика
РБКГлава РКК «Энергия» покинет свой пост
Гендиректор ракетно-космической корпорации «Энергия» Николай Севастьянов покинет свой пост. Ожидается, что его место займет советник главы «Роскосмоса» и бывший гендиректор «Сухого» Игорь Озар, рассказал источник РБК в «Роскосмосе».
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Стала известна подоплека увольнения главы РКК «Энергия»: амбициозное письмо
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