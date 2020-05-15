Политика

РБКРБКГлава РКК «Энергия» покинет свой пост

Гендиректор ракетно-космической корпорации «Энергия» Николай Севастьянов покинет свой пост. Ожидается, что его место займет советник главы «Роскосмоса» и бывший гендиректор «Сухого» Игорь Озар, рассказал источник РБК в «Роскосмосе».
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