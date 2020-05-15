Общество

News.ruNews.ruГендиректор РКК «Энергия» Севастьянов покинет свой пост

Севастьянов будет снят с должности, — сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли. Другой инсайдер добавил, что вопрос о деятельности Севастьянова в РКК «будет решаться в течение дня». Севастьянов был избран генеральным директором «Энергии» 6 марта 2019 года.
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РКК «Энергия» сменит гендиректора, сообщил источник

Генеральный директор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Николай Севастьянов в пятницу покинет свой пост — ожидается, что его место займет советник главы "Роскосмоса" Игорь Озар, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
РИА Новости02:52

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Глава РКК «Энергия» покинет свой пост

РБК03:21

Источники: гендиректор РКК «Энергия» Николай Севастьянов покинет свой пост

ТАСС04:02

Глава РКК «Энергия» решил покинуть свой пост

Московский Комсомолец03:53

«РИА Новости»: Озар сменит Севастьянова во главе РКК «Энергия»

Коммерсантъ03:45

Руководитель РКК «Энергия» подаст в отставку

Ведомости06:15

СМИ узнали о смене гендиректора РКК «Энергия»

Известия03:04

РКК «Энергия» сменит гендиректора, сообщил источник

РИА Новости02:52
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Автоматически обработано 7186 источников, обновлено в 06:56, Ашберн
Здоровье

За сутки коронавирусом в Саратовской области заразились 113 человек

В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 15 мая зафиксировано 113 новых случаев коронавируса.
Регион 64 02:08
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Футбол

РФС назвал дату возобновления чемпионата России

Кубок России планируют доиграть — он также возобновится с 21 июня.
РБК 06:35
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Общество

ВОЗ предупредила Европу о вероятности второй волны коронавируса

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что мир не сможет избежать второй волны коронавирусной инфекции.
Известия вчера в 18:01
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Авто

Tesla готовится обрушить цены на электрокары

Как только выпуск новых электрокаров будет налажен, производители обрушат цены на уже выпущенные модели для того, чтобы быстро реализовать их.
Car.ru 00:16
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Общество

Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк

В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК вчера в 09:00
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Киберспорт

Команда Newbee по Dota 2 получила бан за подставные матчи

Ранее тренер EHOME Чжан Xiao8 Нин заподозрил команды Newbee и Avengerls в договорном матче на китайской квалификации к StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor Season 3. Во время стрима серии его смутила вторая карта, которую Avengerls проиграли, несмотря на огромное преимущество.
CyberSport.ru 05:24
Общество

Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России

Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21
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Общество

Роскачество нашло в пельменях семи марок кишечную палочку

Все пельмени содержали кишечную палочку, а один образец — сальмонеллу, сообщает 15 мая пресс-служба Роскачества.
REGNUM 02:01
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Здоровье

Врачи ФМБА рассказали о результатах лечения коронавируса плазмой

При лечении пациентов с COVID-19 с использованием плазмы крови переболевших положительный эффект зарегистрирован у 8 инфицированных из 20.
Вечерняя Москва 00:58
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Общество

Nord Stream 2 AG не согласна с решением немецкого регулятора

Оператор проекта "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG не согласен с решением немецкого регулятора, отказавшегося вывести газопровод из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС.
РИА Новости 05:40
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Происшествия

В Петербурге при перевозке на проезжую часть упал танк

В Петербурге на 84-м километре КАД при съезде на внутреннее кольцо на проезжую часть упал танк, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Российская газета 04:57
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Игры

Ubisoft предлагает интерактивные туры в Египет и Грецию

Компания Ubisoft решила помочь людям, застрявшим на карантине, предложив посетить Египет и Грецию в интерактивном режиме.
Goroday.ru вчера в 18:32
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Шоу-бизнес

Астролог Василиса Володина назвала причину развода Эмина Агаларова

Астролог (@vasilisa.volodina) 14 Май 2020 в 9:30 PDT Известный астролог Василиса Володина уверена, что развод звездной пары был предопределен заранее.
Городовой 03:57
Игры

Игру Grand Theft Auto V бесплатно раздают в Epic Games Store

Как стало известно, игроки смогут получить игру с 18.00 по московскому времени.
Astera вчера в 07:09
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Общество

В Свердловской области заразились коронавирусом еще 104 человека

Еще у 104 пациентов в Свердловской области выявили SARS-CoV-2. Об этом заявили в оперштабе региона 15 мая в ежедневной сводке.
ИА Красная Весна 04:08
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Здоровье

Симоньян сравнила системы здравоохранения в РФ и США

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян оценила различия российской и американской систем здравоохранения.
Газета.Ru вчера в 20:53
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Политика

Зеленский продлил запрет российских соцсетей

Президент Украины Владимир Зеленский продлил санкции в отношении российских сайтов и социальных сетей еще на три года.
BFM.ru 01:18
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Общество

Собянин наметил сроки второго этапа снятия ограничений в Москве

Накануне Собянин отметил, что столичные власти пока не собираются разрешать работу парикмахерских и салонов красоты из-за сохраняющейся опасности распространения коронавируса, пишет «Федеральное агентство новостей».
Известия 02:52
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Кино

Переводчик Гоблин резко отреагировал на фильм «Париж»

NewInform вчера в 05:32
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Общество

Россия обжаловала решение суда Гааги по делу ЮКОСа

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля Апелляционный суд Гааги отменил решение Окружного суда, аннулировавшего вердикт Международного арбитража в Гааге о выплате Россией бывшим акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсации.
REGNUM 05:55
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Экономика

Женщинам принадлежит до трети мирового богатства

Треть мирового капитала, или $70 трлн находится в руках женщин.
Коммерсантъ 06:42
Общество

В России за сутки коронавирус зафиксировали у 10 598 человек

На территории России за прошедшие сутки специалисты выявили 10 598 случаев COVID-19. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с заболеванием.
Мой Брянск 03:59
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Кино

Скончалась актриса Алла Мещерякова

Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru вчера в 14:33
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Здоровье

В России выявлен первый случай повторного заражения коронавирусом

Излечившаяся от коронавируса жительница Бурятии заразилась повторно и госпитализирована во второй раз.
Lenta.ru 02:34
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Экономика

В России резко упали объемы сбережений граждан

По итогам 2019 года прирост сбережений россиян снизился почти на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Известия вчера в 18:15
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Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
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Культура

Кировчанин Владимир Маркони стал новым ведущим шоу «Галилео»

Стоит отметить, что концепция шоу не изменится: в нем ведущие будут рассказывать о новых исследованиях, инновационных технологиях, законах физики, интересных фактах, а также будут проводить эксперименты.
Newsler.ru вчера в 04:40
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Общество

Где волгоградцы могут бесплатно получить маски и перчатки

Получить бесплатную маску и перчатки горожане смогут в ближайшие дни, причем организован процесс будет таким образом, чтобы пенсионерам не пришлось выходить на улицу.
Волгоградская правда вчера в 08:04
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Экономика

Титов: Субсидии в размере МРОТ получит около трети предпринимателей

По данным ФНС России, безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса уже получили первые 44 тысячи индивидуальных предпринимателей.
Российская газета 06:05
Энергетика

Сечин попросил снизить тарифы «Транснефти» и РЖД до уровня 2008 года

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в конце апреля написал письмо и.о. премьер-министра и члену совета директоров «Роснефти» Андрею Белоусову, в котором попросил снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе «Транснефти» и РЖД до уровня декабря 2008 года, в 2–2,5 раза.
РБК 06:27
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Николай Николаевич Севастьянов
Российский инженер
Российский конструктор космической техники, генеральный конструктор системы спутниковой связи «Ямал», основатель и генеральный директор АО «Газпром космические системы», президент, генеральный конструктор РКК «Энергия» им. С. П. Королёва, заместитель Председателя Правительства Амурской области по созданию космодрома «Восточный», генеральный конструктор АО «Газпром космические системы», заведующий кафедрой «Промышленные космические системы» Томского государственного университета, и.о. первого заместителя генерального директора Госкорпорации «Роскосмос», и.о. генерального директора ФГУП ЦНИИмаш, генеральный директор РКК «Энергия». Заслуженный конструктор РФ, доверенное лицо Президента РФ В.В. Путина с 2012 года.
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Игорь Яковлевич Озар
Российский предприниматель
Генеральный директор Компании «Сухой». Вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации по военной авиации.
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