Политика
РБКБывшего гендиректора «Сухого» назначили руководителем РКК «Энергия»
Совет директоров РКК «Энергия» утвердил исполняющим обязанности генерального директора компании советника главы «Роскосмоса» и бывшего гендиректора «Сухого» Игоря Озара. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Роскосмоса.
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Общество
В России предложили ввести пособие на маски и перчатки
Глава Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец выступила с инициативой о введении на время пандемии коронавируса пособия для покупки масок и перчаток.
Lenta.ru 00:39
Общество
Определен срок жизни коронавируса на деньгах
Россиянам стоит ограничить использование предметов, передающихся из рук в руки, в том числе бумажных купюр, поскольку коронавирус может оставаться на них до двух дней, заявил микробиолог Евгений Плисов.
Взгляд.ру 08:54
Общество
Скворцова назвала самую уязвимую для коронавируса группу крови
Больше всего болеют коронавирусом люди со второй группой крови, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 08:57
Армия и оружие
Захват «Маягуэс»: как «красные кхмеры» обманули американских морпехов
Официально в середине мая Вьетнамскую войну уже считали завершенной. Власть в Камбодже к этому моменту была захвачена "красными кхмерами".
Российская газета 03:26
Экономика
Сбербанк ответил на данные о 33 документах для зарплатного кредита
В Сбербанке не подтвердили сообщения о том, что для получения зарплатного кредита под 0% требуется предоставлять «33 документа».
РБК вчера в 08:03
Единоборства
Макгрегор поклялся Тайсону, что победит Мейвезера в реванше
Metaratings 05:19
Игры
2K анонсировали переиздание трилогии Mafia
КМВ Новости 13 мая в 10:41
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Происшествия
В Москве по подозрению в мошенничестве задержан сотрудник угрозыска
Бывший оперуполномоченный уголовного розыска УВД по Восточному округу ГУ МВД по Москве Николай Качинкин задержан по делу об организация преступного сообщества, которое специализировалась на мошенничестве с квартирами.
Российская газета 09:14
Авто
Renault снимет с продажи минивэн Renault Espace
SpeedMe вчера в 13:12
Общество
Роспотребнадзор призвал Куйвашева продлить режим самоизоляции
Глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских предложил главе региона Евгению Куйвашеву отложить смягчение ограничительных мер из-за коронавируса.
Газета.Ru 03:52
Кино
Disney снимет сериал о Перси Джексоне
ИА InterMedia 05:15
Общество
Кубань готовится к частичному выходу из режима ограничений
Краснодар, 15 мая 2020, 10:02 — REGNUM Распоряжение о частичном выходе из режима ограничений при условии сохранения стабильной эпидобстановки подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщила 14 мая пресс-служба администрации края.
REGNUM 03:02
Игры
Epic Games Store бесплатно раздаёт GTA 5
Компания Epic Games начала раздачу экшена Grand Theft Auto 5 (GTA 5) в Epic Games Store.
News.ru вчера в 11:12
Политика
Трамп допустил полное прекращение отношений с Китаем
Президент Дональд Трамп считает, что Соединенные Штаты могли бы полностью разорвать отношения с Китаем из-за пандемии коронавируса.
Профиль вчера в 11:45
Экономика
Сечин: после пандемии «Роснефть» может стать мировым лидером
Глава «Роснефти» Игорь Сечин считает, что 2020 год «может стать переломным» для мировой нефтегазовой отрасли из-за беспрецедентного снижения спроса в результате пандемии коронавируса COVID-19, что привело к значительному падению цен.
Коммерсантъ 05:05
Общество
Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели.
Москва 24 вчера в 14:21
Политика
Путин призвал согласовывать смягчение режима самоизоляции с экспертами
Президент РФ призвал в первую очередь следить за состоянием в регионе с точки зрения здоровья граждан и все шаги согласовывать с главным санитарным врачом.
iReactor 08:04
Общество
Профессор МГУ уволился после открытого письма о домогательствах в вузе
Доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Князев решил уволиться после того, как было опубликовано открытое письмо против сексуальных злоупотреблений и харассмента в вузе.
Газета.Ru вчера в 21:17
Политика
Путин отчитал чиновников за «поминутные» выплаты медикам
Президент России Владимир Путин на совещании по открытию медцентров минобороны 15 мая 2020 года выразил недовольство исполнением его поручений, касающихся выплат медработникам, которые работают с коронавирусными больными.
Нижний сейчас 07:53
Политика
Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии
Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM 06:26
Происшествия
На КАД в Санкт-Петербурге при транспортировке с тягача съехал танк
На 84-м км Кольцевой автодороги (КАД) в Санкт-Петербурге с предназначенного для транспортировки военной техники прицепа упал танк.
РБК 07:30
Кино
Переводчик Гоблин резко отреагировал на фильм «Париж»
NewInform вчера в 05:32
Экономика
В России резко упали объемы сбережений граждан
По итогам 2019 года прирост сбережений россиян снизился почти на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Известия вчера в 18:15
Авто
Новый Mercedes-Benz S-Class раскрыли до премьеры
Новый Mercedes-Benz S-Class серии W223, премьера которого ожидается до конца 2020 года, неожиданно разоблачили фотошпионы.
Автоновости дня 12 мая в 07:34
Технологии
Россиян предупредили о новом способе интернет-мошенничества
Менеджер по развитию бизнеса Kaspersky Fraud Prevention Екатерина Данилова предупредила о новом способе получения мошенниками доступа к интернет-банкингу россиян через программу для удалённого доступа.
Наша версия 04:44
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13 мая в 13:25
Фигурное катание
Александра Трусова объяснила уход к Плющенко от Тутберидзе
Как сказала Трусова, в жизни порой необходимо делать ответственный шаг. Она отметила, что решение о переходе к Плющенко было взвешенным.
Амур.инфо 03:56
Происшествия
В Киеве выявили вспышку коронавируса в интернате для девочек
Мэр Киева Виталий Кличко заявил о вспышке коронавируса в столичном интернате для девочек, вирус подтвержден у 81 человека, учреждение закрыто на карантин.
РИА Новости 09:02