Религия

Газета.RuГазета.RuПатриарх Кирилл поздравил православных христиан с Рождеством

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился с рождественским посланием к православным христианам, передает "Интерфакс".
Читать в источнике
Комментировать51
с чего всё началось
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных христиан с наступающим Рождеством Христовым, сообщается
 на сайте пресс-службы патриархии.
РБК01:44

Подробнее о событии

Патриарх Кирилл поздравил россиян и верующих РПЦ с Рождеством

РЕН ТВ16:15

Патриарх Кирилл поздравил верующих Русской православной церкви с Рождеством

Эхо Москвы10:29

Патриарх Кирилл поздравил всех православных с Рождеством

News.ru01:16

Патриарх Кирилл поздравил православных христиан с Рождеством

РБК01:44

Патриарх Кирилл обратился к православным с рождественским посланием

Телеканал 360°01:35

Патриарх Кирилл поздравил православных христиан с Рождеством

Газета.Ru01:19

Патриарх Кирилл поздравил православных с Рождеством

Известия03:39
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 17:14, Ашберн
Кино

Свежий трейлер «Новых мутантов» появился в Сети

iReactor 11:31
Общество

Председатель Верховного суда России попал в больницу

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев попал в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru 13:44
Экономика

Число бедных граждан в России растет

Согласно статистике, 13,1% россиян являются бедными.
Оka.fm 08:00
Происшествия

В Нижегородской области 18-летний парень погиб, вступившись за женщину

Преступление произошло вечером 3 января. Двое молодых людей услышали женский крик о помощи. На пожилую женщину напал неизвестный мужчина.
Российская газета 03:58
Политика

В Иране пообещали США «второй Вьетнам»

Советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил, что в случае, если США не выведут войска с Ближнего Востока, то они спровоцируют «второй Вьетнам», сообщает телеканал Al-Alam.
Рамблер 10:24
Армия и оружие

США отказались выводить войска из Ирака

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США не планируют выводить своих военных из Ирака, пишет Associated Press.
Известия 16:46
Общество

О повышении зарплат россиян в 2020 году рассказали работодатели

Многие российские работодатели намерены увеличить заработную плату для сотрудников в 2020 году. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru вчера в 02:23
Общество

Скончался хирург-онколог Андрей Павленко, боровшийся с раком

Умер герой спецпроекта «Жизнь человека», хирург-онколог Андрей Павленко, почти два года боровшийся с раком желудка третьей стадии.
Радио Комсомольская правда вчера в 03:03
Происшествия

В Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции

Челябинского солдата, который 3 января самовольно покинул воинскую часть в селе Большая Тура Забайкальского края, задержали полицейские.
Российская газета 08:46
Религия

В Петербурге Путин прибыл на рождественскую службу

Президент России Владимир Путин прибыл в Спасо-Преображенский собор Санкт-Петербурга для участия в рождественском богослужении.
РИА Новости 16:07
Армия и оружие

НАТО призвала Иран воздержаться от провокаций после убийства Сулеймани

Представители США на прошедшем в понедельник в Брюсселе североатлантическом совете проинформировали НАТО о ситуации на Ближнем Востоке после смерти иранского генерала Касема Сулеймани, сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции.
РИА Новости 12:52
Армия и оружие

Боевики напали на военную базу США в Кении

Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
RT на русском вчера в 03:54
Происшествия

Четыре человека пострадали при ДТП с участием двух машин в Петербурге

При столкновении двух автомобилей в Санкт-Петербурге пострадали четыре человека, в том числе один пешеход, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу.
РБК 11:52
Общество

Вайнштейну предъявили новые обвинения в сексуальных преступлениях

Прокуратура Лос-Анджелеса выдвинула против американского кинопродюсера Харви Вайнштейна два новых обвинения в преступлениях сексуального характера, сообщает в понедельник, 6 января, Fox News.
Известия 17:04
Авто

Mercedes-Benz отзовет 745 тыс. автомобилей в США

Германский автопроизводитель Daimler AG отзывает около 745 тысяч автомобилей Mercedes-Benz с американского рынка, говорится в сообщении Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA).
Интерфакс 05:01
Космос

Космический телескоп «Хаббл» сфотографировал галактику «Годзиллу»

Космический телескоп "Хаббл" сфотографировал гигантскую галактику, которая может оказаться самой крупной из всех известных астрономам, сообщает BBC.
РЕН ТВ 11:33
Политика

Избирком заявил о лидерстве Милановича на выборах президента Хорватии

Лидером в первом туре по количеству голосов стал Миланович, набрав 29,5%, а второе место заняла Грабар-Китарович, которая получила 26,7%. Таким образом, оба политика прошли во второй тур президентских выборов.
РБК вчера в 15:25
Общество

Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Известия 16:30
Армия и оружие

Армия Хафтара взяла под контроль город Сирт

Газета.Ru 11:33
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru 03:50
Финансы

Рубль показал снижение к доллару и евро

На открытии торгов в понедельник, 6 января, рубль продемонстрировал снижение к доллару и евро, о чем свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:51
Шоу-бизнес

Самбурская на Бали отправилась за хлебом в розовом купальнике

Актриса Настасья Самбурская проводит новогодние праздники на Бали.
Shraibikus News 04 января в 09:04
Космос

Космические метели. Ученые узнали, какой снег идет на других планетах

РИА Новости 00:24
Кино

Юрий Лоза раскритиковал фильм «Текст»

"Ну что сказать, невооруженным глазом видно, что ребята постарались", - начал было Юрий за здравие.
Российская газета вчера в 05:56
Гаджеты

Представлен первый в мире настоящий складной планшет с гибким экраном

К открытию выставки CES 2020, которая пройдет с 7 по 10 января в Лас-Вегасе, компания Lenovo анонсировала «первый в мире ПК с гибким дисплеем» — Lenovo ThinkPad X1 Fold.
iXBT.com 15:26
Общество

В Киеве полиция поставила на колени нацистов, пытавшихся сорвать лекцию российской блогерши

«Не прошло и полгода, как наша новая Национальная полиция Украина задерживает нашего активиста Леонида Овчаренко, по сути, за вопрос „чей Крым“ к российской блогерше, которая приехала „делиться опытом“ и которая перед тем незаконно посещала оккупированный Крым», — жалуются нацыки.
Rusvesna.su 13:52
Происшествия

В Башкирии в ДТП пострадали 7 человек

По предварительной информации регионального МЧС, в аварии пострадало 7 человек.
Bash.News 12:04
Спорт

Александр Большунов выиграл «Тур де Ски»

Большунов стал третьим российским победителем многодневки "Тур де Ски".
Наш Брянск.Ru вчера в 10:20
Политика

Небензя объяснил блокирование заявления СБ ООН по ситуации в Ираке

Заявление Совета Безопасности ООН о неприкосновенности дипломатических помещений не учитывало убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Газета.Ru 16:00
Армия и оружие

Ракетный обстрел произошел у американского посольства в Багдаде

У американского посольства в «зеленой зоне» Багдада произошел ракетный обстрел.
Свободная Пресса вчера в 15:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное