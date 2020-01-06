Религия
Газета.RuПатриарх Кирилл поздравил православных христиан с Рождеством
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился с рождественским посланием к православным христианам, передает "Интерфакс".
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных христиан с наступающим Рождеством Христовым, сообщается на сайте пресс-службы патриархии.РБК01:44
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