Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) отреагировал на информацию о вспышке коронавируса в футбольном клубе «Оренбург». По его словам, оперативному штабу РПЛ стало известно, что при плановом тестировании были обнаружены признаки заболевания COVID-19 у ряда представителей «Оренбурга».

Глава РПЛ прокомментировал информацию о коронавирусе в «Оренбурге»

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