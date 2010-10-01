Коронавирус

RT на русскомRT на русскомГлава РПЛ прокомментировал информацию о коронавирусе в «Оренбурге»

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) отреагировал на информацию о вспышке коронавируса в футбольном клубе «Оренбург». По его словам, оперативному штабу РПЛ стало известно, что при плановом тестировании были обнаружены признаки заболевания COVID-19 у ряда представителей «Оренбурга».
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В РПЛ отреагировали на вспышку коронавируса в «Оренбурге»

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Сергей Прядкин подтвердил случаи заражения коронавирусом в «Оренбурге»

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Глава РПЛ Прядкин подтвердил слухи о коронавирусе в «Оренбурге»

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У нескольких представителей ФК «Оренбург» выявлены признаки заражения COVID-19

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Систему онлайн-мониторинга воды запускает «Мегафон»

Решение оператора связи быстро интегрируется с действующим оборудованием, позволяет объединить приборы учета в одну систему.
Newstracker.ru 04:50
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Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

РБК 23 июня в 10:38
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Происшествия

На разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело

Газета.Ru 06:01
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Общество

Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле

Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета 23 июня в 12:28
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Политика

Песков заявил, что Россия не будет вмешиваться в белорусские выборы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться в электоральные процессы в других государствах, особенно в Белоруссии, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:20
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Происшествия

Убегавший от ДПС гонщик врезался в дом на Фонтанке

Мегаполис онлайн 04:24
Политика

Госдума приняла в первом чтении законопроект о воспитании в школе

Законопроект о включении духовных и моральных качеств личности в образовательный процесс приняли в первом чтении депутаты Государственной думы РФ, сообщила 23 июня пресс-служба нижней палаты Парламента России.
ИА Красная Весна 23 июня в 10:30
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Финансы

Россияне вновь стали пополнять валютные вклады

До начала лета на протяжении последних четырех месяцев наблюдался отток вкладов: 1 января 2020 года объем валютных вкладов населения составлял $96,54 млрд.
Коммерсантъ вчера в 05:34
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Общество

Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды

Федеральные власти рекомендовали при необходимости переводить школы на режим дистанционного обучения еще 14 марта.
РБК 05:52
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Политика

Песков пояснил, почему Путин инициировал поправки вопреки своим заявлениям

Спикер Кремля Дмитрий Песков объяснил, почему президент России Владимир Путин инициировал внесение поправок в Конституцию, несмотря на то, что ранее сам говорил о нецелесообразности изменений в Основном законе.
Московский Комсомолец 06:54
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Политика

Песков рассказал, что уже проголосовал по поправкам в Конституцию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что уже проголосовал по поправкам в Конституцию, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:00
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Политика

Власти Нидерландов решили расследовать роль Украины в крушении MH17

8 июня сообщалось, что власти США проинформировали прокуратуру Нидерландов о невозможности предоставить дополнительные данные, которые бы подкрепляли версию о запуске ракеты ЗРК "Бук" по Boeing компании "Малайзийские авиалинии" на востоке Украины в 2014 году.
Международная жизнь 23 июня в 09:06
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Политика

Украина направила России ноту протеста из-за парада Победы в Крыму

РИА Новости 02:56
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Общество

Журналист дважды проголосовал на плебисците по Конституции

Журналист телеканала «Дождь» Павел Лобков смог дважды проголосовать на плебисците по вопросу об изменении Конституции России.
Коммерсантъ 07:00
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Общество

Собчак подаст в суд на Business Insider за обвинение в расизме

Ксения Собчак сообщила, что подаст в суд на Business Insider за статью, в которой ее обвинили в расизме.
Культуромания 06:30
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Общество

В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
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Происшествия

Ефремов оказался не готов усыновить детей из семьи погибшего водителя

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев открестился от своих слов об усыновлении актером детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате аварии.
Lenta.ru 04:42
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Политика

Захарова ответила на заявление Киева о «многомиллионных долгах»

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала позицию Киева о "многомиллионных долгах" России перед Украиной.
РИА Новости 23 июня в 14:54
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Политика

Слова главы комитета Рады о стерилизации людей вызвали скандал

Федерация профсоюзов Украины потребовала отставки председателя комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, депутата от фракции "Слуга народа", из-за ее высказываний в поддержку политики стерилизации людей по мотивам того, "качественные" или нет у них будут дети.
РИА Новости вчера в 19:04
36
Общество

В Госдуме предложили платить родителям за отказ от места в детсаду

«Считаю необходимым предоставить родителям право выбора, который позволит им отказаться от положенного по закону места в детском саду в пользу получения ежемесячной выплаты в размере регионального МРОТа на период, в течение которого их ребенок мог бы находиться в детском саду», — говорится в письме депутата к главе Минпросвещения страны.
Известия 00:58
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Общество

«Аэрофлот» объяснил «эксклюзивные» пассажирские рейсы за рубеж

Представитель «Аэрофлота» пояснил, что сейчас развивается грузовая сеть на пассажирских судах, например, для перевозки медицинского оборудования.
Коммерсантъ 06:00
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Общество

В Саратовской облдуме произошла массовая драка депутатов

Накануне.Ru вчера в 06:40
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Здоровье

Минздрав подтвердил смерть саратовского медика с коронавирусом

Сегодня, 25 июня, в минздраве Саратовской области состоялся очередной брифинг по коронавирусу.
Saratovnews 05:53
Футбол

Арустамян сообщил о вспышке коронавируса в «Оренбурге»

Комментатор Нобель Арустамян рассказал, что несколько игроков и сотрудников футбольного клуба «Оренбург» получили положительные результаты тестов на коронавирус.
RT на русском 06:51
Шоу-бизнес

Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем

Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 03:45
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Футбол

«Ворскла» вышла в финал Кубка Украины, обыграв «Мариуполь» по пенальти

Финал Кубка Украины пройдет 8 июля. Соперником «Ворсклы» станет киевское «Динамо».
Metaratings вчера в 15:14
Армия и оружие

Видео уничтожения минометной позиции Народной милиции ДНР выложили военные ВСУ

Аргументы недели вчера в 08:39
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Общество

Нововведения ждут россиян с 1 июля

С 1 июля опекунам пенсионного возраста, имеющим на попечении несовершеннолетних детей, проиндексируют пенсию.
Южный Федеральный 00:02
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Политика

Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета вчера в 06:25
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Культура

Джон Уоррен после съемок в Курске ушел из шоу «Поедем, поедим»

Знаменитый британец Джон Уоррен после съемок программы в Курске ушел из шоу «Поедем, поедим».
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Сергей Геннадьевич Прядкин
Российский футбольный функционер, вице-президент и член бюро исполкома Российского футбольного союза, президент Российской футбольной Премьер-Лиги, член Совета директоров Европейской ассоциации профессиональных футбольных лиг, член Стратегического совета по профессиональному футболу УЕФА, член комитета УЕФА по статусу игроков и агентской деятельности. Временно исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза.
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Оренбург
Город в России
Город в России. Административный центр Оренбургской области. Образует муниципальное образование город Оренбург со статусом городского округа.
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