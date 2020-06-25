Коронавирус
Sport.ruГлава РПЛ прокомментировал вспышку коронавируса в «Оренбурге»
Сергей Прядкин, который является президентом РПЛ, отреагировал на новость о вспышке коронавируса в футбольном клубе "Оренбург" .
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"У ряда представителей "Оренбурга" при проведении планового тестирования выявлены признаки заражения новой коронавирусной инфекцией", - приводятся слова Прядкина на официальном сайте РПЛ.РИА Новости06:49
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