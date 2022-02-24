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Глава РСПП Шохин заявил Путину, что Россия останется частью глобальной экономики

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что Россия останется частью глобальной экономики.
Lenta.ru
Российские телеканалы показали кадры встречи Владимира Путина с представителями российского бизнеса.
Московский Комсомолец
Шохин добавил, что российский бизнес исходит из того, что «Россия не закрывается и остаётся частью мировой экономики».
Московский Комсомолец
24 февраля после заявления президента России Владимира Путина о начале специальной военной операции в Донбассе Московская и Санкт-Петербургская биржи остановили торги на всех рынках.
Lenta.ru

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