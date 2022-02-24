Lenta.ruГлава РСПП Шохин заявил Путину, что Россия останется частью глобальной экономикиГлава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что Россия останется частью глобальной экономики.Lenta.ruРоссийские телеканалы показали кадры встречи Владимира Путина с представителями российского бизнеса.Московский КомсомолецШохин добавил, что российский бизнес исходит из того, что «Россия не закрывается и остаётся частью мировой экономики».Московский Комсомолец24 февраля после заявления президента России Владимира Путина о начале специальной военной операции в Донбассе Московская и Санкт-Петербургская биржи остановили торги на всех рынках.Lenta.ruЧитать далееСвернутьМоя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнМой БрянскЦентральная Служба НовостейЭкономика сегодняЦарьградRT на русскомРБКРоссийская газетаПетербургский дневникИА Красная ВеснаПодробнее о событииШохин заявил, что новые санкции могут привести к разрыву цепочек поставокТАСС14:03Глава РСПП Шохин заявил Путину, что Россия останется частью глобальной экономикиLenta.ru12:20Глава РСПП Шохин: Бизнес просит продлить меры его поддержкиРоссийская газета11:54Путин пообещал бизнесу больше свобод за поддержку спецоперации на УкраинеМосковский Комсомолец11:55Шохин заявил, что Россия остается частью глобальной экономикиРБК11:53Глава РССП Шохин: российский бизнес с 2014 года научился адаптироваться к кризисамRT на русском11:48Глава РСПП попросил Путина обеспечить предсказуемость условий для бизнеса на фоне санкцийРИА Новости11:29Показать ещёОценить114Поделиться