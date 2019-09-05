Экономика
ИзвестияГлава РСПП раскритиковал идею о четырехдневной рабочей неделе
Вариант четырехдневной рабочей недели может не устроить самих россиян из-за возможной потери заработка, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на Восточном экономическом форуме.
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РСПП предложил компаниям оценить последствия перехода на 4-дневную рабочую неделю
Финмаркетвчера в 08:24
Автоматически обработано 7013 источников, обновлено в 09:25, Вашингтон
Политика
Младший брат Джонсона объявил об отставке из-за разногласий по Brexit
Младший брат премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Джозеф объявил об уходе из правительства и парламента из-за разногласий по вопросу о выходе Великобритании из Европейского союза.
РБК 09:15
Происшествия
СК возбудил дело о вымогательстве после избиений в СИЗО «Кресты»
RT на русском 07:39
Происшествия
В Саратовской области разбился военный вертолет Ми-8
РИА Новости 08:37
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках и дожде со снегом
В некоторые российские регионы в ближайшие дни придут заморозки с мокрым снегом, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
РИА Новости 02:02
Политика
В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы
«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM вчера в 04:58
Происшествия
В Крыму затонул прогулочный катер
13 человек спасли, 14-го все еще разыскивают спасатели. В июле близ Джубги в акватории Черного моря перевернулся прогулочный катер.
Lenta.ru 08:14
Авто
Toyota вложит в завод в Петербурге 20 миллиардов рублей
Инвестиции рассчитаны на 10 лет (до 2028 года) и позволят увеличить объем выпускаемых в Петербурге моделей Toyota Camry и Toyota RAV4.
КП - Санкт-Петербург 09:16
Культура
AP: еще 11 женщин обвинили Пласидо Доминго в домогательствах
Еще 11 женщин выдвинули в отношении испанского оперного певца Пласидо Доминго обвинения в сексуальных домогательствах.
ТАСС 07:57
Политика
Рухани заявил о третьем сокращении обязательств Ирана в ядерной сфере
Иран с 6 сентября начнёт третий этап сокращения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе, более известному как иранская ядерная сделка.
REGNUM вчера в 15:17
Экономика
Росстат вновь зафиксировал в России дефляцию
Потребительские цены в России с 27 августа по 2 сентября 2019 года снизились на 0,1%, свидетельствуют данные Росстата.
ТАСС вчера в 09:04
Общество
Названы темы итогового сочинения для 11-классников
Министр просвещения Ольга Васильева назвала пять открытых направлений для тем итогового сочинения.
Российская газета 08:01
Единоборства
Нурмагомедов и Порье провели дуэль взглядов перед чемпионским боем
В Абу-Даби в преддверии турнира UFC 242 прошла официальная дуэль взглядов.
РБК 07:40
Общество
Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины
В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 04:01
Экономика
Власти поддержали законопроект о получении негосударственных пенсий
В еще более раннем возрасте на пенсионные выплаты от негосударственных пенсионных фондов (НПФ) могут рассчитывать инвалиды, работники Крайнего Севера и другие категории граждан, которые имеют право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР.
Lenta.ru 08:28
Происшествия
Во Флориде на пляж вынесло килограммы кокаина
В американском городе Мельбурн, штат Флорида, на берег Парадайз Бич волны вынесли несколько свертков с кокаином.
РЕН ТВ 08:00
Происшествия
Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов возвращается к работе
Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который совершил удачную аварийную посадку лайнера на кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, вернется к работе четвертого сентября.
ТК Звезда 03 сентября в 07:55
Армия и оружие
Кувалда против скальпеля: истребитель МиГ-21 сравнили с F-22
Міlітаrу Watch Magazine называет МиГ-21 легким, недорогим и старым самолетом, а американский F-22 Raptor - дорогим и тяжелым, новым и сложным.
Российская газета 06:45
Армия и оружие
В Эстонии обнаружили секретную базу спецназа США
Российская газета вчера в 15:19
Происшествия
Трое рабочих находятся под завалами обрушившегося здания в Подмосковье
Трое рабочих находятся под завалами, по уточненным данным, обрушившегося заброшенного пятиэтажного здания в Московской области, есть угроза обрушения других конструкций, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
РИА Новости 09:14
Политика
Украинский суд освободил из-под стражи Владимира Цемаха, которого называют подозреваемым в деле о крушении «Боинга»
Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи Владимира Цемаха, который подозревается в причастности к крушению малазийского "Боинга" в июле 2014-го года.
Эхо Москвы 09:00
Политика
Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие
Президент России Владимир Путин рассказал, что предлагал главе США Дональду Трампу купить у РФ гиперзвуковое оружие, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:26
Гаджеты
Sony представила новый флагман Xperia 5
На выставке IFA 2019 в Берлине Sony показала новый флагманский смартфон Xperia 5. Это преемник Xperia 1, выпущенного в феврале текущего года.
Ferra 07:39
Происшествия
На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам
Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru 03 сентября в 18:53
Общество
Выселенному из временного жилья в Сочи онкобольному выделили квартиру
В кубанских СМИ в среду появилась публикация, что онкобольного жителя Сочи по решению суда выселили из пансионата "Нептун", где ему было предоставлено временное жилье после того, как его дом был изъят властями в период строительства объектов Зимней Олимпиады в Сочи, жилье из маневренного фонда было предоставлено семье мужчины в 2011 году по распоряжению мэра Сочи.
ТАСС вчера в 16:29
Политика
Эрдоган пригрозил ЕС новой волной беженцев
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Евросоюзу открыть границы на западе страны для сирийских беженцев, если не будет создана зона безопасности на севере Сирии, а Запад не окажет Анкаре обещанную помощь.
Известия 08:56