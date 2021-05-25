«Белавиа» отменила рейсы в Лондон и Париж до 30 октября

«В связи с решением правительств Великобритании и Франции о запрете выполнения рейсов «Белавиа» в/из Великобритании и Франции мы вынуждены отменить полеты в Лондон и Париж с 25 мая по 30 октября 2021 года», — говорится в сообщении авиакомпании.