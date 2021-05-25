Глава «РТ-Инвест» — РБК: «Заводы по сжиганию мусора не могут быть дешевы»
В данный момент вопрос о переносе открытия мусоросжигательных заводов в Татарстане и Подмосковье находится на рассмотрении у вице-премьера РФ Александра Новака.
Однако Минэнерго заявило, что прежде чем переносить запуск МСЗ, необходимо доказать факт форс-мажора, получив подтверждение от Торгово-промышленной палаты РФ.
Помимо пяти заводов «РТ-Инвест» планирует построить еще 25 аналогичных предприятий по всей России.
Самой «РТ-Инвест», которая строит в Подмосковье и Казани пять заводов по сжиганию отходов, принадлежат подмосковный и казанский региональные операторы по вывозу мусора и возчик отходов на северо-западе Москвы (компания «Спецтранс»).
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Новые Известия23 мая в 07:45