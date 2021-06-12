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Экономика

Новак поручил проработать ряд мер по стабилизации ситуации на топливном рынке

В конце мая Новак сказал, что проведет совещание по ситуации на российском топливном рынке, где, в частности, будет рассматриваться письмо Российского топливного союза (РТС) о стабилизации ситуации на оптовом рынке бензинов.В источнике

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Новак поручил вновь рассмотреть вопрос о запрете экспорта бензина и заморозке цен

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Глава РТС сообщил о предложенных Новаком мерах по стабилизации топливного рынка

Коммерсантъвчера в 11:17

Новак поручил вновь рассмотреть вопрос о запрете экспорта бензина и заморозки цен

ТАССвчера в 15:12

Вице-премьер РФ Новак поручил продумать меры стабилизации на рынке топлива

Экономика сегоднявчера в 13:01

Новак поручил изучить возможность принятия соглашений по сдерживанию цен на бензин

Говорит Москвавчера в 11:28

Новак поручил найти пути стабилизации топливного рынка России

ПРАЙМвчера в 14:41

Правительство РФ разработает меры по стабилизации топливного рынка

ФАНвчера в 10:36
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РИА Новостивчера в 11:53

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