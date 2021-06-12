Новак поручил проработать ряд мер по стабилизации ситуации на топливном рынке
В конце мая Новак сказал, что проведет совещание по ситуации на российском топливном рынке, где, в частности, будет рассматриваться письмо Российского топливного союза (РТС) о стабилизации ситуации на оптовом рынке бензинов.В источнике
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