В конце мая Новак сказал, что проведет совещание по ситуации на российском топливном рынке, где, в частности, будет рассматриваться письмо Российского топливного союза (РТС) о стабилизации ситуации на оптовом рынке бензинов.

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