Футбол

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваГлава РУСАДА: Сборную России по футболу могут отстранить от Евро-2020

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что если вердикт WADA по делу о «русском допинге» все же будет не в пользу России, наши атлеты могут не попасть на летнюю Олимпиаду в Токио, а футболисты — на предстоящий чемпионат Европы по футболу.
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с чего всё началось
Об этом он сообщил в интервью «Би-би-би
» на фоне заявления Всемирной антидопинговой организации (WADA) о том, что база РУСАДА подверглась серьезным изменениям.
Телеканал 360°вчера в 17:14

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Россию могут отстранить от Евро-2020

Газета.Ru02:22

Заденет ли допинговый скандал футбол? Под угрозой Евро-2020, финал ЛЧ и ЧМ-2022

Sport24.ru05:45

Глава РУСАДА: вероятно, Россия может остаться без Евро-2020

Вести.Ru00:38

Глава РУСАДА призвал к перезагрузке организации

Телеканал 360°вчера в 17:14

Гендиректор РУСАДА считает, что Россию могут лишить участия в Евро

ProstoProSport01:05

Сборную России по футболу могут отстранить от Евро-2020 – глава РУСАДА

REGNUM02:40

Глава РУСАДА не исключил отстранения России от Евро-2020

News.ru01:50
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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 12:41, Вашингтон
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Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Происшествия

В Тамбове автомобиль врезался в людей, есть погибшая и пострадавшие

Женщина погибла, пять человек получили травмы после ДТП с участием двух автомобилей в центре Тамбова, сообщили "РГ" в управлении МВД по региону.
Российская газета 11:39
Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Российская газета вчера в 04:15
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МАК назвал причину крушения Boeing в Ростове-на-Дону

В апреле 2016 года МАК опубликовал промежуточный отчет по результатам расследования катастрофы - тогда в документе одной из возможных причин катастрофы также была названа ошибка пилотов.
Российская газета 10:08
Футбол

Сборную России не отстранят от Евро-2020

Сборная России по футболу не будет отстранена от Евро-2020 в связи с допинговым скандалом, сообщает АFР со ссылкой на источник WADA.
ProstoProSport 10:25
Политика

Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что проблемы перехода Украины на европейское законодательства препятствуют продолжению транзита газа, сообщает РИА Новости.
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МВД наградило школьника, спасшего 9-летнюю девочку от педофила

Газета.Ru 10:37
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«Локомотив» и «Байер» объявили стартовые составы на матч ЛЧ

Братья Алексей и Антон Миранчуки выйдут в стартовом составе московского "Локомотива" на матч группового этапа Лиги чемпионов с немецким "Байером", сообщается на официальном сайте УЕФА.
РИА Новости 12:02
Происшествия

В Албании число жертв землетрясения достигло 18

Продолжает расти число погибших в результате землетрясения в Албании. Теперь, по данным республиканского минобороны, их стало 18.
Российская газета 12:27
Происшествия

В списке расстрелянных на Евромайдане нашли фальсификации

В феврале 2018 года РИА Новости опубликовало интервью с гражданами Грузии, признавшимися в том, что именно они расстреляли протестующих на майдане Незалежности (площади Независимости в Киеве).
Lenta.ru 10:02
Общество

Более 95% утверждённых иностранных лекарств для детей ввезены в Россию

Более 95% из утверждённых кабмином зарубежных лекарственных препаратов для тяжелобольных детей, которые ранее не были зарегистрированы на территории страны, доставлены в Россию.
RT на русском 12:32
Происшествия

В Сочи возбуждено дело о доведении девушки-следователя до самоубийства

В Сочи следователи возбудили по факту гибели 23-летней сотрудницы полиции уголовное дело о доведении до самоубийства.
Росбалт 09:21
Общество

Белый дом закрыли из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона

Здание конгресса США – Капитолий - было полностью эвакуировано, а Белый дом закрыт утром во вторник, 26 ноября, после того, как специальным службам округа Колумбия пришло сообщение о нарушении воздушного пространства над Вашингтоном.
Газета.Ru 12:33
Происшествия

Летевший из Еревана в Москву самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону

Газета.Ru 11:42
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Известия 07:41
Общество

Названы города России с лучшим качеством жизни

BFM.ru 10:19
Происшествия

Прокуратура объяснила закрытие дела замглавы Росалкогольрегулирования

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Мосгорсуд отменил решение Пресненского суда о заключении Ирины Голосной под стражу на два месяца в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями.
REGNUM 12:36
Политика

Президент Эстонии подарила Зеленскому именной велосипед

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, прибывшему в понедельник, 25 ноября, с визитом в Таллин, велосипед.
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Футбол

Месси станет обладателем «Золотого мяча» в 2019 году

Форвард «Барселоны» Лионель Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году.
ProstoProSport 10:16
Общество

Матвиенко поддержала идею освободить малоимущих от НДФЛ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает предложение освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
ТАСС 09:00
Общество

В Госдуме предложили сократить новогодние выходные

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил сократить продолжительность новогодних выходных.
Известия 06:26
Происшествия

В Москве трое глухонемых напали с ножом на прохожего

По предварительной информации, несколько человек напали на прохожего и ударили его ножом, после чего скрылись на автомобиле Lada Priora.
Говорит Москва 10:00
Общество

В России могут ввести маркировку домашних животных

Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
RT на русском вчера в 21:17
Фигурное катание

Туктамышева на тренировке исполнила четверной тулуп

Sport24.ru 06:45
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Шнуров назвал российское общество дико агрессивным

Российский музыкант Сергей Шнуров назвал россиян агрессивными из-за того, что они неправильно используют энергию.
Газета.Ru 12:23
Общество

Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты

Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова, которые 1 октября 2017 года допустили случайный пуск авиационной ракеты в Саках, выплатить Минобороны РФ 31 миллион рублей.
Российская газета 04:07
Происшествия

Педагог Дома детского творчества в Иванове подозревается в педофилии

В Доме детского творчества Белов работал педагогом-организатором и педагогом дополнительного образования, специализация – вокал.
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ЦСКА обыграл «Трактор» в матче КХЛ

RT на русском 11:33
Общество

Пикапы Tesla и Ford сыграли в перетягивание каната

Самый мощный Tesla Cybertruck с тремя электромоторами и полным приводом разгоняется до «сотни» за три секунды и проезжает без подзарядки свыше 800 км. Несмотря на такие завидные показатели, вряд ли тесловский грузовик сможет конкурировать с F-150 в плане продаж: последний продается по миллиону экземпляров в год (в США).
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Евгений Алдонин в третий раз стал отцом

Бывший муж трагически умершей певицы Юлии Началовой, у которой на фоне сепсиса отказали внутренние органы – футболист Евгений Алдонин, стал отцом в третий раз.
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