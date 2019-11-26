с чего всё началось

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что если вердикт WADA по делу о «русском допинге» все же будет не в пользу России, наши атлеты могут не попасть на летнюю Олимпиаду в Токио, а футболисты — на предстоящий чемпионат Европы по футболу.

Глава РУСАДА: Сборную России по футболу могут отстранить от Евро-2020

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Футбол Касаев может завершить карьеру либо перейти в «Аланию» По данным из другого источника, Касаев может перейти в «Аланию», которая претендует на выход в ФНЛ, отставая в зоне «Юг» ПФЛ на 4 очка от лидера, «Волгаря».

Общество В России усилились эмиграционные настроения По данным опроса, среди респондентов в возрасте от 25 до 39 лет уехать за рубеж на ПМЖ хотят 30% опрошенных, среди участников опроса в возрасте от 40 до 54 лет такое желание есть у 19% респондентов.

Спорт МОК прокомментировал рекомендации комитета WADA об отстранении России 25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры.

Здоровье Скворцова поручила вернуть в НМИЦ трансплантологов Каабака и Бабенко Министр здравоохранения России Вероника Скворцова поручила директору Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей включить Михаила Каабака и Надежду Бабенко в группу трансплантологов детского центра.

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Общество Комитет Госдумы предложил сократить новогодние выходные Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предлагает сократить число выходных дней в новогодние праздники.

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