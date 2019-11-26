Спорт

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваГлава РУСАДА: Сборную России по футболу могут отстранить от Евро-2020

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что если вердикт WADA по делу о «русском допинге» все же будет не в пользу России, наши атлеты могут не попасть на летнюю Олимпиаду в Токио, а футболисты — на предстоящий чемпионат Европы по футболу.
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с чего всё началось
Об этом он сообщил в интервью «Би-би-би
» на фоне заявления Всемирной антидопинговой организации (WADA) о том, что база РУСАДА подверглась серьезным изменениям.
Телеканал 360°вчера в 17:14

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Россию могут отстранить от Евро-2020

Газета.Ru02:22

Глава РУСАДА призвал к перезагрузке организации

Телеканал 360°вчера в 17:14

Заденет ли допинговый скандал футбол? Под угрозой Евро-2020, финал ЛЧ и ЧМ-2022

Sport24.ru05:45

Глава РУСАДА: вероятно, Россия может остаться без Евро-2020

Вести.Ru00:38

Сборную России по футболу могут отстранить от Евро-2020 – глава РУСАДА

REGNUM02:40

Гендиректор РУСАДА считает, что Россию могут лишить участия в Евро

ProstoProSport01:05

Глава РУСАДА не исключил отстранения России от Евро-2020

News.ru01:50
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Автоматически обработано 7068 источников, обновлено в 09:44, Ашберн
Происшествия

Названа причина крушения Boeing в Ростове-на-Дону в 2016 году

RT на русском 09:26
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
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Певица Тина Тёрнер отмечает 80-летний юбилей

Сегодня, 26 ноября, свой юбилей отмечает американская певица и актриса Тина Тёрнер.
REGNUM 04:24
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По данным из другого источника, Касаев может перейти в «Аланию», которая претендует на выход в ФНЛ, отставая в зоне «Юг» ПФЛ на 4 очка от лидера, «Волгаря».
Матч ТВ 09:16
Происшествия

В Севастополе осудили мужчину, который насиловал своих детей

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Общество

В России усилились эмиграционные настроения

По данным опроса, среди респондентов в возрасте от 25 до 39 лет уехать за рубеж на ПМЖ хотят 30% опрошенных, среди участников опроса в возрасте от 40 до 54 лет такое желание есть у 19% респондентов.
Интерфакс 04:25
Политика

Новак и Миллер приехали к Путину после его разговора с Зеленским

Министр энергетики России Александр Новак и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер во вторник приехали в подмосковную резиденцию президента России.
Интерфакс 07:56
Общество

Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты

Российская газета 04:07
Экономика

Матвиенко призвала снизить налоги для малого и среднего бизнеса

Малый и средний бизнес в России нуждаются в серьезном снижении налоговой нагрузки, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
РИА Новости 09:08
Армия и оружие

Турецкие военные начали испытания радаров ЗРК «Триумф»

Вооруженные силы Турции начали испытания радиолокационных систем зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".
Вести.Ru вчера в 06:06
Спорт

МОК прокомментировал рекомендации комитета WADA об отстранении России

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры.
RT на русском 08:18
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом

Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
РБК вчера в 15:19
Армия и оружие

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Т-72Б1МС создан по теме «Прорыв» и выпущен на 61-ом ремонтном заводе, который находится в пригороде Санкт-Петербурга.
ГЛАС.RU 08:54
Происшествия

В Морской спасательной службе Росморречфлота проходят обыски

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в здании Морской спасательной службы Росморречфлота в Москве, сообщила пресс-служба ведомства.
Коммерсантъ 09:12
Здоровье

Скворцова поручила вернуть в НМИЦ трансплантологов Каабака и Бабенко

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова поручила директору Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей включить Михаила Каабака и Надежду Бабенко в группу трансплантологов детского центра.
RT на русском 08:12
Происшествия

Полиция показала видео ограбления сокровищницы в Дрездене

Полиция Дрездена опубликовала видео с камер наблюдения в сокровищнице «Зеленый свод», на котором видно, как было совершено ограбление.
РБК 08:33
Общество

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в декабре

В течение всего декабря в России будут наблюдаться температурные аномалии, сообщил центр "Фобос".
РИА Новости вчера в 12:17
Игры

Прохождение Cyberpunk 2077 займёт меньше времени, чем «Ведьмака 3»

Как ранее сообщило ИА REGNUM, польская компания CD Projekt RED выпустила маски для Instagram, посвященные игре Cyberpunk 2077.
REGNUM 09:22
Политика

Киев рассчитывает на санкции США в ситуации с «Северным потоком — 2»

В Киеве рассчитывают, что возможные санкции США помогут не допустить запуска газопровода «Северный поток — 2». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на замминистра иностранных дел Украины Елену Зеркаль.
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Кино

Минкультуры отказало в прокате отдельным эпизодам фильма «Дау»

Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения четырем фильмам экспериментального режиссерского проекта Ильи Хржановского «Дау».
КиноПоиск 02:10
Космос

Рибоза - сахар, необходимый для жизни, был обнаружен в метеоритах

Научная Россия вчера в 08:22
Культура

Ольга Бузова ответила на обвинения в краже премии «Нового радио»

Телеведущая и певица Ольга Бузова прокомментировала заявления о том, что она самовольно забрала статуэтку, которую вручают лауреатам премии «Нового радио».
Вечерняя Москва 24 ноября в 17:15
Общество

Комитет Госдумы предложил сократить новогодние выходные

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предлагает сократить число выходных дней в новогодние праздники.
BFM.ru 07:38
Политика

К посольству Украины в Москве принесли унитазы

Активисты принесли к зданию посольства Украины в Москве унитазы с надписями в "поддержку боевой мощи Украины", сообщил источник в правоохранительных органах Агентству городских новостей "Москва".
РИА Новости 06:19
Экономика

ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»

Что предлагает ЦБ для борьбы с «зарплатным рабством»
РБК вчера в 11:42
Музыка

Светлана Лобода снялась в новом клипе Тилля Линдеманна Frau & Mann

Светлана Лобода снялась в новом клипе Тилля Линдеманна Frau & Mann Персонаж Тилля возвращается домой, где узнает о возвращении мужа понравившейся ему девушки (Петер Тэгтгрен), и в ярости начинает крушить всю мебель в квартире.
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Шоу-бизнес

Пугачева сделала Орбакайте вечерний макияж

Певица показала еще один свой талант В День матери на личной странице "Инстаграма" Кристины Орбакайте появилось любопытное видео.
WomanHit.ru вчера в 04:45
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Туктамышева на тренировке исполнила четверной тулуп

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Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
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Президент Эстонии подарила Зеленскому именной велосипед

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, прибывшему в понедельник, 25 ноября, с визитом в Таллин, велосипед.
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