Футбол
News.ruГлава РУСАДА не исключил отстранения России от Евро-2020
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус не исключил сценария, при котором, сборную России по футболу отстранят от чемпионата Европы — 2020, а Санкт-Петербург не сможет принимать матчи.
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с чего всё началось
Об этом он сообщил в интервью «Би-би-би» на фоне заявления Всемирной антидопинговой организации (WADA) о том, что база РУСАДА подверглась серьезным изменениям.Телеканал 360°вчера в 17:14
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Общество
Врачи назвали безопасное для здоровья количество мандаринов
По мнению врачей, традиция есть мандарины в новогодние праздники является хорошей, так как фрукт повышает иммунитет и выводит токсины из организма.
Общество
Суд обязал двух военных выплатить 31 миллион рублей за пуск ракеты
Ранее по итогам уголовного разбирательства был заявлен иск на 46,5 миллионов рублей. Позже ущерб сократили до 40,6 миллионов.
Игры
Новые SSD от Samsung могут использоваться в PlayStation 5 и Xbox Scarlett
По утверждениям Samsung, в 2020 году вместе с приходом нового поколения консолей в игровой индустрии наступит «эра SSD», благодаря которой загрузки станут значительно быстрее — в том числе благодаря оптимизированным накопителям формата NVMe.
Армия и оружие
В столкновении двух вертолетов в Мали погибли 13 французских военных
В результате столкновения двух вертолетов в ходе боевых операций в Мали погибли 13 французских военнослужащих, сообщили в Елисейском дворце.
Политика
О чем Путин поговорил с Зеленским
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским накануне вечером.
Финансы
Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро из-за отсутствия прибыли.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Общество
В Тбилиси демонстрантов разогнали водомётами
Общество
В России хотят ввести маркировку домашних животных
Министерство сельского хозяйства России до конца 2019 года внесет в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных, сообщил в беседе с "Известиями" глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Общество
Бывшие члены правления EuRoPol GAZ задержаны за заключение невыгодных контрактов с РФ
Бывшие члены правления EuRoPol GAZ задержаны в Польше по обвинениям в заключении невыгодных контрактов на доставку российского газа, сообщает генеральная прокуратура.
Политика
К посольству Украины принесли унитазы взамен исчезнувших с кораблей
Активисты принесли раскрашенные в цвета украинского флага унитазы с надписью «Поддержим боевую мощь Украины» к посольству страны в Москве.
Происшествия
В Сети появилось видео последствий землетрясения в Албании
В Сети появились видео с места землетрясения в прибрежном албанском городе Дурресе.
Экономика
Зарплаты россиян не позволят накопить на пенсию
Российские экономисты пришли к выводу, что граждане, получающие менее ста тысяч рублей в год вряд ли могут рассчитывать на получение пенсии после выхода на заслуженный отдых.
Происшествия
Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО
Осужденный за хищения и отмывание денег экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер был доставлен из СИЗО «Лефортово» в одну из московских больниц.
Музыка
Виктория Габор победила на «Детском Евровидении»
Происшествия
Мать брошенного в Подмосковье младенца пришла в полицию
Кино
Режиссер «Звездных войн» объяснил утечку сценария в Сеть
Общество
В России усилились эмиграционные настроения
По данным опроса, среди респондентов в возрасте от 25 до 39 лет уехать за рубеж на ПМЖ хотят 30% опрошенных, среди участников опроса в возрасте от 40 до 54 лет такое желание есть у 19% респондентов.
Политика
В «Нафтогазе» пригрозили перекачкой транзитного газа в свои хранилища
Предназначенный для Европы российский газ будет закачан в украинские хранилища, если транзитный контракт между Россией и Украиной заключить не удастся.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Тони Фергюсоном
Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на супербой с американцем Тони Фергюсоном.
Футбол
«Когда узнавали зарплаты русских футболистов, теряли интерес»
Понимая всю связь российского футбола с испанским, учитывая, сколько россиян удачно выступали в Ла Лиге, естественно, мы наблюдаем за вашим рынком и видим много талантливых игроков.
Музыка
София Ротару переживает из-за травли в прессе
В прошлом году София Ротару отказалась выступать на «Песне года». Но в этом декабре 72-летняя артистка все же споет для поклонников.
Политика
Рособоронэкспорт продолжает переговоры с Турцией о поставках С-400
В текущем году Россия поставила Турции по контрактам четыре дивизиона С-400 на $2,5 млрд.
Спорт
Глава РУСАДА не видит оснований для обжалования санкций WADA
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус оценил шансы оспорить санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России, которые могут быть приняты на предстоящем заседании исполкома организации.
Интернет
В WhatsApp появится новая функция
Разработчики WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит автоматически удалять сообщения пользователя через определенный период времени.
Происшествия
В Дагестане выявили хищение 15,7 млн рублей в сфере энергетики
В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту хищения 15,7 миллионов рублей из энергетической сферы республики.
Общество
VR-очки для коров протестировали в Подмосковье
Прототип очков виртуальной реальности для коров протестировали на ферме в Московской области: таким образом пытаются улучшить условия содержания животных, сообщили в областном Минсельхозе.