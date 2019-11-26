с чего всё началось

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус не исключил сценария, при котором, сборную России по футболу отстранят от чемпионата Европы — 2020, а Санкт-Петербург не сможет принимать матчи.

Глава РУСАДА не исключил отстранения России от Евро-2020

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Общество В России хотят ввести маркировку домашних животных Министерство сельского хозяйства России до конца 2019 года внесет в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных, сообщил в беседе с "Известиями" глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

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Спорт Глава РУСАДА не видит оснований для обжалования санкций WADA Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус оценил шансы оспорить санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России, которые могут быть приняты на предстоящем заседании исполкома организации.

Интернет В WhatsApp появится новая функция Разработчики WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит автоматически удалять сообщения пользователя через определенный период времени.