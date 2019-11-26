Футбол

News.ruNews.ruГлава РУСАДА не исключил отстранения России от Евро-2020

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус не исключил сценария, при котором, сборную России по футболу отстранят от чемпионата Европы — 2020, а Санкт-Петербург не сможет принимать матчи.
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Об этом он сообщил в интервью «Би-би-би
» на фоне заявления Всемирной антидопинговой организации (WADA) о том, что база РУСАДА подверглась серьезным изменениям.
Телеканал 360°вчера в 17:14

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Россию могут отстранить от Евро-2020

Газета.Ru02:22

Глава РУСАДА призвал к перезагрузке организации

Телеканал 360°вчера в 17:14

Глава РУСАДА: вероятно, Россия может остаться без Евро-2020

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Сборную России по футболу могут отстранить от Евро-2020 – глава РУСАДА

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Глава РУСАДА не исключил отстранения России от Евро-2020

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Гендиректор РУСАДА считает, что Россию могут лишить участия в Евро

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Вице-спикер Госдумы призвал главу РУСАДА не сеять панику

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским накануне вечером.
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Бывшие члены правления EuRoPol GAZ задержаны в Польше по обвинениям в заключении невыгодных контрактов на доставку российского газа, сообщает генеральная прокуратура.
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Активисты принесли раскрашенные в цвета украинского флага унитазы с надписью «Поддержим боевую мощь Украины» к посольству страны в Москве.
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В Сети появилось видео последствий землетрясения в Албании

В Сети появились видео с места землетрясения в прибрежном албанском городе Дурресе.
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Историка Соколова могут этапировать в «Матросскую Тишину»

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Зарплаты россиян не позволят накопить на пенсию

Российские экономисты пришли к выводу, что граждане, получающие менее ста тысяч рублей в год вряд ли могут рассчитывать на получение пенсии после выхода на заслуженный отдых.
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Осужденный за хищения и отмывание денег экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер был доставлен из СИЗО «Лефортово» в одну из московских больниц.
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Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на супербой с американцем Тони Фергюсоном.
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«Когда узнавали зарплаты русских футболистов, теряли интерес»

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Рособоронэкспорт продолжает переговоры с Турцией о поставках С-400

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Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус оценил шансы оспорить санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России, которые могут быть приняты на предстоящем заседании исполкома организации.
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VR-очки для коров протестировали в Подмосковье

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