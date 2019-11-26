Футбол

REGNUMREGNUMСборную России по футболу могут отстранить от Евро-2020 – глава РУСАДА

Сборную России по футболу могут не допустить на чемпионат Европы 2020 года. Об этом заявил генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус, сообщает BBC.
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с чего всё началось
Об этом он сообщил в интервью «Би-би-би
» на фоне заявления Всемирной антидопинговой организации (WADA) о том, что база РУСАДА подверглась серьезным изменениям.
Телеканал 360°вчера в 17:14

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Россию могут отстранить от Евро-2020

Газета.Ru02:22

Глава РУСАДА призвал к перезагрузке организации

Телеканал 360°вчера в 17:14

Заденет ли допинговый скандал футбол? Под угрозой Евро-2020, финал ЛЧ и ЧМ-2022

Sport24.ru05:45

Глава РУСАДА: вероятно, Россия может остаться без Евро-2020

Вести.Ru00:38

Сборную России по футболу могут отстранить от Евро-2020 – глава РУСАДА

REGNUM02:40

Гендиректор РУСАДА считает, что Россию могут лишить участия в Евро

ProstoProSport01:05

Глава РУСАДА не исключил отстранения России от Евро-2020

News.ru01:50
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 08:15, Ашберн
Происшествия

Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти

Российская газета 07:23
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Здоровье

Демидовская городская больница Нижнего Тагила попала в число самых «страшных» медучреждений по версии «Гражданского патруля»

В топ-7 самых «страшных» медучреждений попали: Демидовская больница Нижнего Тагила, ЦГБ Верхней Салды, Ирбита, Красноуфимская районная больница, фельдшерские пункты в посёлке Зюзельском и селе Кишкинском, а также противотуберкулезный диспансер № 2 в Краснотурьинске.
АН Между строк 05:08
Происшествия

В Севастополе осудили мужчину, который насиловал своих детей

РИА Новости 06:40
Гаджеты

MediaTek представила процессор Dimensity 1000 со встроенным 5G-модемом

News.ru 06:39
Армия и оружие

Россия показала США ракетный комплекс «Авангард»

Российские военные продемонстрировали специалистам США ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком.
ТАСС 07:32
Авто

Компания GAC обновила флагманский седан GA8

Китайский автоконцерн GAC Motor представил на автосалоне в Гуанчжоу обновленный седан Trumpchi GA8.
Автоновости дня 04:55
Общество

Иркутский губернатор не увидел смысла в повышении зарплаты бюджетникам

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что не видит смысла в повышении зарплаты бюджетникам в соответствии с майскими указами президента России.
URA.Ru 06:29
Общество

В Госдуме предложили сократить новогодние выходные

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил сократить продолжительность новогодних выходных.
Известия 06:26
Общество

В России могут ввести маркировку домашних животных

Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
RT на русском вчера в 21:17
Спорт

Россию могут отстранить от участия в Олимпиаде и ЧМ по футболу

Напомним, ранее Алексей Текслер встретился с челябинскими спортсменами-кандидатами на участие в летних Олимпийских играх 2020 в Токио и Паралимпийских играх 2020 года.
31 канал Челябинска вчера в 23:18
Происшествия

Дрезденская полиция опубликовала видео ограбления сокровищницы

РИА Новости 05:23
Футбол

«Локомотив» примет «Байер» в Лиге чемпионов

Локомотив сыграет дома с Байером в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. После четырех туров у обеих команд по три очка.
Советский спорт 02:55
Общество

Лео Бокерия покинет должность директора Центра имени Бакулева

Директор Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерия сменил должность — он станет президентом лечебного учреждения, сообщает РИА Новости.
Давыдов.Индекс вчера в 09:52
Авто

Автомобили в России подорожают из-за утильсбора

Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше — рост на 46,1%, с двигателем от 3,5 л (внедорожники и премиальные седаны) — больше, рост на 145%.
Плюс один +1 вчера в 05:00
Происшествия

Москвичи устроили массовую драку за парковку у дома

В центре Москвы местные жители устроили настоящее побоище с коммунальщиками.
Российская газета 05:44
Футбол

Месси — Неймару: через два года ты сможешь занять мое место

Metaratings 07:00
Культура

В Москве умер актер Виктор Семенов

Дата, время и место проведения панихиды буду сообщены дополнительно. Семенов поступил на службу в театр в 1966 году.
Актуальные Новости вчера в 10:00
Армия и оружие

Турция проведет испытания радаров поставленных Россией С-400

РБК вчера в 05:49
Общество

Судно из Германии с урановыми «хвостами» встало перед Кронштадтом

Судно «Михаил Дудин» с обеднённым ураном на борту встало перед Кронштадтом. Об этом сообщили в социальных сетях активисты.
Поребрик.Медиа 07:25
Политика

К посольству Украины в Москве принесли унитазы

РИА Новости 06:19
Музыка

Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении

Аргументы недели 24 ноября в 13:55
Общество

Медведев прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ

Председатель правительства прокомментировал заявление главы ВТБ Андрея Костина о целесообразности освобождения малоимущих от уплаты этого налога.
РИА Новости вчера в 12:21
Политика

Медведев отказался отменять контрсанкции

Москва не будет по своей инициативе отменять контрсанкции, введенные в ответ на западные ограничения, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Lenta.ru вчера в 09:59
Авто

Lamborghini представила суперкар для геймеров

Ранее Lamborghini представила гибридный суперкар Sian.
Профиль вчера в 12:40
Наука

Ученые нашли необычный способ передачи данных через атмосферу

ФАН 02:02
Политика

В «Нафтогазе» пригрозили перекачкой транзитного газа в свои хранилища

Если Россия продолжит транзит газа в Европу по украинской ГТС без договора с Киевом, то он будет закачан в украинские хранилища, сообщили в "Нафтогазе".
Газета.Ru 06:48
Здоровье

Скорцова поручила вернуть трансплантолога Каабака в детский медцентр

«Результатом встречи стало решение Вероники Скворцовой о включении Михаила Каабака и Надежды Бабенко в группу трансплантологов, которые работают в НМИЦ здоровья детей», — говорится в сообщении.
РБК 08:02
Политика

Эстония призвала объединиться против агрессии России

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала международное сообщество поддержать Украину в борьбе против российской агрессии.
Lenta.ru 06:05
Интернет

В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений

Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит пользователям автоматически удалять свои сообщения через конкретный период времени.
ФАН вчера в 21:19
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
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