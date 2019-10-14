Спорт

РБКРБКГлава РУСАДА признал подмену данных московской лаборатории

По словам гендиректора РУСАДА, речь идет о тысячах изменений в данных допинг-проб атлетов из России. Кроме того, Ганус отметил, что возможностью изменить данные Московской лаборатории могли обладать только лица, близкие к российским властям.
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с чего всё началось
Как сообщает The New York Times
, на конференции в Колорадо глава РУСАДА Юрий Ганус заявил, что в базе данных московской лаборатории, которая была передана Всемирному антидопинговому агентству (WADA), были изменены результаты более тысяч допинг-проб.
RT на русском07:32

Подробнее о событии

Юрий Ганус – о виновных в манипуляциях: Мы не связаны с базой данных, спрашивайте у Колобкова

Спорт день за днем10:22

Источник: Россия признала факт подмены допинг-проб московской лаборатории

RT на русском07:32

Глава РУСАДА признал подмену данных московской лаборатории

РБК08:52

Гендиректор РУСАДА предположил, что изменения в данных московской лаборатории касаются спортсменов, занимающих высокие посты в госструктурах

Sports.ru08:18

NYT: Глава РУСАДА Ганус признал махинации 1000 проб московской лаборатории

Sport.ru08:13

Россия призналась в подмене допинг-проб

Газета.Ru10:11

NYT: в России признают подмену результатов допинг-проб звёздных спортсменов

Чемпионат07:04
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 14:09, Ашберн
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