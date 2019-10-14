Спорт
РБКГлава РУСАДА признал подмену данных московской лаборатории
По словам гендиректора РУСАДА, речь идет о тысячах изменений в данных допинг-проб атлетов из России. Кроме того, Ганус отметил, что возможностью изменить данные Московской лаборатории могли обладать только лица, близкие к российским властям.
Читать в источнике
Оценить42
с чего всё началось
Как сообщает The New York Times, на конференции в Колорадо глава РУСАДА Юрий Ганус заявил, что в базе данных московской лаборатории, которая была передана Всемирному антидопинговому агентству (WADA), были изменены результаты более тысяч допинг-проб.RT на русском07:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 14:09, Ашберн
Политика
Киев потребовал роспуска ДНР и ЛНР для выполнения Минских соглашений
Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта.
РИА Новости 12:05
Происшествия
В крови сбитого насмерть российским полицейским ребенка нашли алкоголь
В Кировской области эксперты обнаружили алкоголь в крови ребенка, насмерть сбитого сотрудником полиции.
Lenta.ru 11:59
Здоровье
С 15 октября в детскую диспансеризацию добавлен скрининг на выявление нарушений психического развития
С 15 октября 2019 года (дата вступления приказа Минздрава России в силу) рамки диспансеризации детей расширены новыми исследованиями (приказ Минздрава России от 13 июня 2019 г. № 396н): во-первых, все малыши – двухлетки пройдут скрининг на выявление группы риска возникновения или наличия нарушений психического развития.
Гарант 05:26
Политика
В Белоруссии по запросу США задержана россиянка
"Как сообщили нам наши источники, Богачеву задержал Интерпол по запросу США в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы 2016 года", — рассказал "Интерфаксу" член Общественной палаты Александр Малькевич.
Вести.Ru 07:53
Политика
Президент Эстонии пригласила Путина на конгресс финно-угорских народов
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во вторник отправила приглашения российскому лидеру Владимиру Путину, а также главам Финляндии и Венгрии на Всемирный конгресс финно-угорских народов в городе Тарту, сообщила канцелярия главы эстонского государства.
РИА Новости 08:52
Теннис
Даниил Медведев снялся с турнира «ВТБ Кубок Кремля»
Российский теннисист Даниил Медведев не сыграет на московском турнире "ВТБ Кубок Кремля", который стартовал в Крылатском.
Российская газета 10:48
Происшествия
Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой
Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.
ТАСС 04:28
Общество
МВД предлагает продавать «красивые» номера через портал госуслуг
По сообщениям агентства «ТАСС», МВД России предложило ввести возможность реализации госномеров через портал госуслуг.
Тарантас Ньюс 12:50
Происшествия
Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП возле Минусинска
По данным абаканских СМИ, мэр Абакана Николай Булакин попал в аварию в Минусинском районе Красноярского края около деревни Топольки.
Деловой квартал (Красноярск) вчера в 07:16
Транспорт
В России запретят ездить на новых машинах без номеров
Водителей новых автомобилей в России с 2020 года обяжут устанавливать госномера в день покупки.
RT на русском 12:20
Общество
В России стали чаще насиловать детей
В марте задержали педофила, который похитил ребенка и насиловал его в коммунальной квартире в течение десяти лет.
Lenta.ru 12:07
Политика
Авторы фильма о крушении МН17 на Украине попали в список «Миротворца»
Украинский сайт «Миротворец» внес в свой черный список авторов документального фильма о катастрофе МН17 в июле 2014 года в Донбассе – Макса ван дер Верффа и Риттера Нормана.
Взгляд.ру 13:59
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12
Общество
В Саратове хотят запретить ученикам отклоняться от маршрута до школы
Администрация Саратова после гибели девятилетней ученицы школы №73 планирует разработать индивидуальные маршруты для каждого ученика до школы и обратно.
Коммерсантъ 08:16
Политика
Опубликован «план Даллеса» против Навального
Фото: Соцсети Издание The Insider опубликовало письма из взломанной почты консультанта Администрации Президента Константина Костина, которые повествуют о «плане борьбы с Навальным».
Столица С 08:58
Политика
Путин удивил короля Саудовской Аравии
Президент России Владимир Путин впервые за 12 лет прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию.
МИР 24 вчера в 19:23
Политика
Грызлов прокомментировал срыв разведения сил в Донбассе
Полпред России в контактной группе Борис Грызлов прокомментировал срыв разведения сил в Петровском и Золотом в Донбассе.
RT на русском 11:51
Футбол
Президент Болгарского футбольного союза ушёл в отставку
Президент Болгарского футбольного союза (БФС) Борислав Михайлов подал в отставку после инцидента с расистскими оскорблениями в матче Болгария — Англия.
News.ru 09:48
Общество
Супермодель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире
Хадид оказалась близка к идеальному соотношению на 94, 35%, поэтому хирург назвал ее самой красивой женщиной в мире.
РИА Новости 08:58
Происшествия
В Москве задержали еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках
По делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве СК задержал Александра Мыльникова, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 08:25
Здоровье
СП: цели нацпроекта «Здравоохранение» не попали в госпрограмму
На госпрограмму «Развитие здравоохранения», включающую расходы на профильный нацпроект, в следующем году планируется направить 841,9 млрд рублей (на 9,3% больше про сравнению с аналогичным показателем 2019 года).
Vademecum вчера в 10:00
Происшествия
В России мигрант два года насиловал и шантажировал 15-летнюю девочку
В Уфе 44-летний мигрант из Таджикистана два года насиловал 15-летнюю девочку из Узбекистана и шантажировал ее из-за проблем матери с документами.
Lenta.ru 05:07
Общество
Sikorsky представила проект скоростного вертолета-разведчика
Американская компания Sikorsky представила проект перспективного скоростного вертолета-разведчика Raider-X.
N+1 вчера в 08:46
Здоровье
О чем предупреждает «ком в горле»
"Ком в горле" является серьезным поводом обратиться к медикам и пройти фиброгастродуоденоскопию, считает доктор и телеведущий Сергей Агапкин.
Medical Note 10:21
Общество
Составлен рейтинг самых безопасных для женщин стран
В списке стран, которые эксперты считают наиболее безопасными и удобными для женщин, Россия разделила с Грецией 50-е место.
Ридус 13:36
Здоровье
Пациентов детской больницы в Златоусте перестали кормить по выходным
По словам Натальи Кочетковой, которая находилась в больнице с детьми, в выходные пациенты остались без еды, поскольку в больничной столовой в эти дни ничего не приготовили.
Православие и Мир 10:40
Происшествия
В 30 субъектах России проходят обыски у сторонников Навального
Обновлено в 9:55: Следственный комитет сообщил об обысках в 30 регионах в связи с делом ФБК.
Snob.ru 01:18