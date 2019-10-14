Спорт
РБКГлава РУСАДА признал подмену данных московской лаборатории
По словам гендиректора РУСАДА, речь идет о тысячах изменений в данных допинг-проб атлетов из России. Кроме того, Ганус отметил, что возможностью изменить данные Московской лаборатории могли обладать только лица, близкие к российским властям.
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с чего всё началось
Как сообщает The New York Times, на конференции в Колорадо глава РУСАДА Юрий Ганус заявил, что в базе данных московской лаборатории, которая была передана Всемирному антидопинговому агентству (WADA), были изменены результаты более тысяч допинг-проб.RT на русском07:32
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 17:12, Вашингтон
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