с чего всё началось

По словам гендиректора РУСАДА, речь идет о тысячах изменений в данных допинг-проб атлетов из России. Кроме того, Ганус отметил, что возможностью изменить данные Московской лаборатории могли обладать только лица, близкие к российским властям.

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