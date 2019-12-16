Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиГлава РВСН рассказал о возможностях ракеты «Сармат»

Новая российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" сможет нести боевые гиперзвуковые блоки нового поколения, рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда".
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с чего всё началось

Ядерный щит высочайшей надёжности

Об историческом пути самого сокрушительного рода войск Вооружённых Сил, представляющего собою главную составную часть Стратегических ядерных сил России, обеспечивающих военно-стратегический паритет, продолжающемся перевооружении и перспективах развития рассказывает командующий РВСН генерал-полковник Сергей КАРАКАЕВ.
Красная звездавчера в 16:04

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Раскрыты возможности российской ракеты «Сармат»

Газета.Ru01:45

Глава РВСН рассказал о возможностях ракеты «Сармат»

РИА Новостивчера в 16:47

Военные назвали срок замены всех ракетных комплексов времен СССР

РБКвчера в 21:05

Ракета «Сармат» получит перспективные гиперзвуковые боевые блоки нового поколения

ТАССвчера в 17:43

Ракета «Сармат» сможет нести гиперзвуковые блоки нового поколения

Известиявчера в 16:28

РВСН заменят все ракетные комплексы времен СССР к 2024 году

РЕН ТВвчера в 16:52

Рогозин анонсировал первый пуск ракеты «Сармат»

ТК Звезда02:19
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Политика

Кремль оценил разницу в подходах Порошенко и Зеленского

Подходы к разрешению ситуации в Донбассе бывшего и действующего президентов Украины — Петра Порошено и Владимира Зеленского — отличаются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, передает корреспондент РБК.
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Вьетнам совершенно не ассоциируется с производством автомобилей, но местный миллиардер Фан Нхат Вуонг, надеется изменить это с помощью своей собственной компании VinFast.
32CARS.ru 14 декабря в 14:55
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Историк Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, написал письмо-исповедь, в которой рассказал об отношениях с этой девушкой.
Газета.Ru вчера в 21:53
Политика

Путин рассказал об усилении позиций России на мировом рынке оружия

Путин в своем выступлении подчеркнул, что позиции России на рынке вооружений укрепились, несмотря на многочисленные санкции.
Известия 06:23
Происшествия

Автобус с 40 пассажирами загорелся в Волгоградской области

RT на русском 05:02
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Мазаев назвал концерт Носкова жалким зрелищем

Лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев высказался о концерте Николая Носкова после перенесённого инсульта.
News.ru 03:26
Экономика

Минфин предложил ввести минимальную доходность от управления пенсиями

НПФ, не обеспечившим минимальную доходность, следует компенсировать недостаток из собственных средств, добавил он: «Если будет плохое управление средствами, видимо, НПФ придется компенсировать это за счет резервов и за счет собственных средств».
РБК вчера в 17:00
Спорт

Самуэльссон выступил против полного отстранения российских спортсменов

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон заявил, что не согласен с тем, что российских спортсменов нужно полностью отстранить от соревнований.
REGNUM 06:29
Фигурное катание

В Кремле прокомментировали конфликт Тутберидзе и Плющенко

РИА Новости 06:00
Происшествия

Директора ФБК задержали при выходе из спецприемника

Директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал 10 суток ареста.
Коммерсантъ 07:09
Происшествия

Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет

Басманный суд Москвы приговорил к 14 годам заключения бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова.
Коммерсантъ 06:11
Политика

Косачёв оценил призыв объявить все Курильские острова частью Японии

RT на русском вчера в 03:42
Общество

Названы наиболее востребованные профессии в 2020 году

Наиболее востребованными на рынке труда в 2020 году станут такие профессии, как водитель, официант, повар, мастер и курьер.
Газета.Ru 03:18
Экономика

Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо»

Сбербанк запустил в промышленную эксплуатацию краудлендинговую платформу "СберКредо", позволяющую компаниям малого и микробизнеса получать финансирование от физических лиц и институциональных инвесторов.
ТАСС 02:42
Авто

Opel снова начал продажи в России

Opel снова начал продажи в России после ухода с рынка, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:44
Общество

«Они неправильно ответили»: скандал в эфире «Что? Где? Когда?»

Рамблер 05:43
Политика

Песков заявил, что пока рано говорить о планах Путина на Новый год

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что пока рано говорить о планах главы государства на Новый год, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 06:44
Авто

Lada 4x4 получила новый интерьер

Автомобиль получил новую панель приборов с белой подсветкой и бортовым компьютером с расширенными возможностями, на центральном тоннеле появились новые подстаканники и ниша для мелких предметов, стал больше объем перчаточного ящика, на центральной консоли установлены две розетки на 12V.
Коммерсантъ 05:27
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Власти Москвы определили регионы для вывоза мусора

Известия 03:48
Футбол

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов

В штаб-квартире UEFA в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Коммерсантъ 07:06
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снежном январе

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус.
Российская газета вчера в 17:00
Космос

Китай запустит первый коммерческий спутник 5G

Космический аппарата GalaxySpace станет первым китайским частным телекоммуникационным спутником, поддерживающим связь стандарта 5G.
REGNUM вчера в 07:31
Политика

Глава Минобороны Турции объяснил, что вынудило Анкару купить С-400

Турция была вынуждена купить С-400 у России для защиты своей территории, потому что западные страны не откликнулись на ее запросы о покупке систем ПРО, заявил в воскресенье в ходе Дохийского форума министр обороны Турции Акар Хулуси.
РИА Новости вчера в 03:05
Общество

В России запустят отечественный аналог YouTube

В России создадут отечественный аналог YouTube - об этом сообщил глава Mail.Ru Group Борис Добродеев.
Газета.Ru 07:09
Общество

Роскачество нашло пестициды в двух марках чая

Роскачество выявило вредные вещества в чае двух марок.
РИА Новости 02:02
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ZTE представит смартфон Axon 10s Pro на платформе Snapdragon 865

В составе смартфона Axon 10s Pro процессор Snapdragon 865 будет работать в тандеме с модемом Snapdragon X55 5G, который теоретически позволяет загружать данные со скоростью до 7 Гбит/с.
3DNews 14 декабря в 08:36
Общество

Forbes включил россиянку в список самых заметных новых миллиардеров

Журнал Forbes опубликовал материал, в котором назвал самых заметных персон, пополнивших в этом году список миллиардеров.
РБК вчера в 22:55
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Путин запретил экс-сотрудникам ФСБ выезжать за границу

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете на выезд из страны гражданам, уволенным с военной службы в органах ФСБ.
Росбалт 07:07
Общество

В ОСК прояснили судьбу авианосца «Адмирал Кузнецов» после пожара

Газета.Ru 05:39
Происшествия

Россиянин сломал нос пассажирке самолета из-за кофе

Мужчина сломал нос пассажирке самолета из-за пролитого кофе, пишет Mash.
Московский Комсомолец 04:54
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Перспективный российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжёлой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. Ракеты «Сармат» призваны заменить советские ракеты Р-36М2 «Воевода», находящиеся на вооружении РВСН.
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