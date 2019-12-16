Об историческом пути самого сокрушительного рода войск Вооружённых Сил, представляющего собою главную составную часть Стратегических ядерных сил России, обеспечивающих военно-стратегический паритет, продолжающемся перевооружении и перспективах развития рассказывает командующий РВСН генерал-полковник Сергей КАРАКАЕВ.

с чего всё началось

Политика Кремль оценил разницу в подходах Порошенко и Зеленского Подходы к разрешению ситуации в Донбассе бывшего и действующего президентов Украины — Петра Порошено и Владимира Зеленского — отличаются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, передает корреспондент РБК.

Авто Вьетнамский VinFast готовится стать мировым автомобильным брендом Вьетнам совершенно не ассоциируется с производством автомобилей, но местный миллиардер Фан Нхат Вуонг, надеется изменить это с помощью своей собственной компании VinFast.

Экономика Минфин предложил ввести минимальную доходность от управления пенсиями НПФ, не обеспечившим минимальную доходность, следует компенсировать недостаток из собственных средств, добавил он: «Если будет плохое управление средствами, видимо, НПФ придется компенсировать это за счет резервов и за счет собственных средств».

Спорт Самуэльссон выступил против полного отстранения российских спортсменов Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон заявил, что не согласен с тем, что российских спортсменов нужно полностью отстранить от соревнований.

Происшествия Директора ФБК задержали при выходе из спецприемника Директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал 10 суток ареста.

Экономика Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо» Сбербанк запустил в промышленную эксплуатацию краудлендинговую платформу "СберКредо", позволяющую компаниям малого и микробизнеса получать финансирование от физических лиц и институциональных инвесторов.

Авто Lada 4x4 получила новый интерьер Автомобиль получил новую панель приборов с белой подсветкой и бортовым компьютером с расширенными возможностями, на центральном тоннеле появились новые подстаканники и ниша для мелких предметов, стал больше объем перчаточного ящика, на центральной консоли установлены две розетки на 12V.

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Политика Глава Минобороны Турции объяснил, что вынудило Анкару купить С-400 Турция была вынуждена купить С-400 у России для защиты своей территории, потому что западные страны не откликнулись на ее запросы о покупке систем ПРО, заявил в воскресенье в ходе Дохийского форума министр обороны Турции Акар Хулуси.

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Гаджеты ZTE представит смартфон Axon 10s Pro на платформе Snapdragon 865 В составе смартфона Axon 10s Pro процессор Snapdragon 865 будет работать в тандеме с модемом Snapdragon X55 5G, который теоретически позволяет загружать данные со скоростью до 7 Гбит/с.