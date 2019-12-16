Армия и оружие
РИА НовостиГлава РВСН рассказал о возможностях ракеты «Сармат»
Новая российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" сможет нести боевые гиперзвуковые блоки нового поколения, рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда".
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с чего всё началось
Об историческом пути самого сокрушительного рода войск Вооружённых Сил, представляющего собою главную составную часть Стратегических ядерных сил России, обеспечивающих военно-стратегический паритет, продолжающемся перевооружении и перспективах развития рассказывает командующий РВСН генерал-полковник Сергей КАРАКАЕВ.Красная звездавчера в 16:04
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Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо»
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Opel снова начал продажи в России
Opel снова начал продажи в России после ухода с рынка, сообщает РИА "Новости".
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Песков заявил, что пока рано говорить о планах Путина на Новый год
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Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
В штаб-квартире UEFA в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снежном январе
Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус.
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Общество
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Роскачество выявило вредные вещества в чае двух марок.
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В составе смартфона Axon 10s Pro процессор Snapdragon 865 будет работать в тандеме с модемом Snapdragon X55 5G, который теоретически позволяет загружать данные со скоростью до 7 Гбит/с.
Общество
Forbes включил россиянку в список самых заметных новых миллиардеров
Журнал Forbes опубликовал материал, в котором назвал самых заметных персон, пополнивших в этом году список миллиардеров.
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Путин запретил экс-сотрудникам ФСБ выезжать за границу
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Россиянин сломал нос пассажирке самолета из-за кофе
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