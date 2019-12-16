Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиГлава РВСН рассказал о возможностях ракеты «Сармат»

Новая российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" сможет нести боевые гиперзвуковые блоки нового поколения, рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда".
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с чего всё началось

Ядерный щит высочайшей надёжности

Об историческом пути самого сокрушительного рода войск Вооружённых Сил, представляющего собою главную составную часть Стратегических ядерных сил России, обеспечивающих военно-стратегический паритет, продолжающемся перевооружении и перспективах развития рассказывает командующий РВСН генерал-полковник Сергей КАРАКАЕВ.
Красная звездавчера в 16:04

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Отшумели «Тополя»…

Красная звездавчера в 16:00

Военные назвали срок замены всех ракетных комплексов времен СССР

РБКвчера в 21:05

В Алтайском крае на боевое дежурство заступил первый полк ПГРК «Ярс»

Известиявчера в 21:00

РВСН сообщили о начале подготовки к перевооружению на систему «Сармат»

RT на русскомвчера в 19:15

Ракета «Сармат» получит перспективные гиперзвуковые боевые блоки нового поколения

ТАССвчера в 17:43

Раскрыты возможности российской ракеты «Сармат»

Газета.Ru01:45

Первый полк в Барнаульском соединении РВСН перевооружили на «Ярс»

РИА Новостивчера в 17:06
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Общество

Названы худшие пароли в мире для защиты аккаунтов

Менеджер паролей NordPass назвал самые распространенные и потому "худшие в мире" комбинации, которые пользователи Сети создают для защиты своих аккаунтов.
РЕН ТВ вчера в 05:45
Происшествия

Валерия рассказала об очередном ДТП с участием сына

Певица Валерия рассказала о первом из трех ДТП, в которое попал ее сын Арсений Шульгин 7 декабря. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:50
Общество

Большинство россиян поддерживают закон о борьбе с семейным насилием

70% россиян считают необходимым принятие закона о профилактике домашнего насилия, следует из данных ВЦИОМа, с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 15:58
Политика

Россия вошла в тройку самых могущественных держав

Журнал U.S.News опубликовал рейтинг "самых могущественных стран". Первое место отдано США, передает РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 23:48
Общество

Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора

Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
РБК вчера в 23:00
Общество

Депутат Госдумы подарил вазелин чиновникам на открытии школы

МонаВиста 14 декабря в 13:15
Армия и оружие

В Сирии находятся несколько тысяч американских военных, заявил Асад

Президент Сирии Башар Асад считает, что в Сирии находятся несколько тысяч американских военных, а не сотни, как утверждают сами США, заявил он в интервью китайскому телеканалу Phoenix.
РИА Новости 02:20
Общество

В Госдуме предложили расселять жителей аварийных домов по ипотеке

Депутат Госдумы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов в рамках ипотечного кредитования по сниженной ставке, которая не будет превышать 3%.
RT на русском вчера в 21:51
Здоровье

Опасное инфекционное заболевание появилось в Кузбассе

Или водной лихорадкой Вейля-Васильева называют острое инфекционное заболевание, которое передается от животных.
Evo-rus.com 00:09
Происшествия

В Нижегородской области в ДТП с автобусом пострадали 14 человек

В результате аварии с автобусом в Нижегородской области пострадали 14 человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя ГИБДД.
RT на русском вчера в 09:36
Футбол

Галактионов: посоветовал Ломовицкому выйти из зоны комфорта

Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов рассказал о совете, который дал полузащитнику «Спартака» Александру Ломовицкому перед переходом того в аренду в «Арсенал».
Чемпионат 00:30
Происшествия

На Урале 16-тонный груз упал из кузова машины на встречные автомобили

По предварительной информации, на повороте в районе 61-го километра дороги из кузова грузовика выпала 16-тонная платформа гусеничного крана на встречные автомобили «УАЗ» и «ВАЗ-2108».
REGNUM 00:24
Общество

В Воронежской области 31 декабря сделали выходным днём для госслужащих

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что подписал распоряжение, согласно которому 31 декабря будет выходным днём для тех, кто работает в органах исполнительной власти региона, на государственной и гражданской службе в областном правительстве, в подведомственных структурах.
RT на русском 01:55
Хоккей

Юниорская сборная России впервые выиграла Мировой кубок вызова

РИА Новости вчера в 23:21
Политика

Рогозин рассказал о формировании облика группировки спутников «Сфера»

"Роскосмос" надеется в 2020 году начать формирование облика орбитальной группировки спутниковой системы "Сфера", сообщил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 00:53
Общество

Nord Stream 2 попросила разрешения строить трубопровод зимой

Компания Nord Stream 2, которая выступает оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешения у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.
РБК вчера в 18:18
Общество

Олега Маркова освободили от обязанностей вице-губернатора Петербурга

Как стало известно в понедельник, 16 декабря, Олега Маркова освободили от обязанностей вице-губернатора и члена правительства Петербурга.
Форпост Северо-Запад 02:37
Авто

Обновленный Kia Rio впервые замечен во время тестов

Фотошпионам удалось запечатлеть рестайлинговую Kia Rio в камуфляже. Напомним, что четвертое поколение Kia Rio было представлено в 2017 году.
Тарантас Ньюс 14 декабря в 08:20
Происшествия

Boeing 737 вернулся в Шереметьево из-за трещины в лобовом стекле

Коммерсантъ вчера в 17:55
Общество

Forbes включил россиянку в число самых заметных новых миллиардеров

RT на русском 01:07
Общество

Россияне тратят на еду почти треть своего бюджета

Наименьшая доля расходов на еду зафиксирована в Люксембурге, там она составила всего 8,4% бюджета семьи, а наибольшая — на Украине (50%).
BFM.ru вчера в 20:55
Общество

В Приморье у озера Хасан поисковики обнаружили четыре танка

Бойцы Поискового объединения "АвиаПоиск" приморского регионального отделения "Поискового движения России", работая у озера Хасан, нашли четыре танка Красной армии, погибших в боях с японцами в 1938 году.
Российская газета вчера в 20:42
Армия и оружие

Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз

РИА Новости вчера в 21:21
Происшествия

В Волгоградской области учительница отрезала восьмикласснику челку

Учитель русского языка из школы в городе Палласовка Волгоградской области, которая подрезала челку восьмикласснику, отстранена от работы на время служебной проверки, сообщила РИА Новости директор школы Лидия Авдощенко.
РИА Новости вчера в 13:01
Происшествия

В Москве близ жилого дома нашли похожий на снаряд времен войны предмет

У жилого дома на северо-западе Москвы нашли снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в оперативных службах.
РБК 02:27
Политика

Победа британских консерваторов на выборах изменит будущее Европы

Как стало известно в пятницу, 13 декабря, Консервативная партия одержала победу на выборах в британский парламент, взяв 365 мест в Палате общин из 650.
ИА REX 02:00
Политика

В Кремле сообщили о разногласиях Путина и Зеленского

РИА Новости вчера в 02:30
Политика

В Кремле рассказали об условии транзита газа через Украину

«Транзит газа через Украину возможен только при коммерческой и экономической целесообразности для поставщика газа», — сказал представитель Кремля в программе «Большая игра» на Первом канале.
REGNUM 00:52
Происшествия

В Омске отчим и мать мальчика частично признали вину в пытках гречкой

РИА Новости 02:38
Футбол

Мбаппе установил рекорд чемпионата Франции

В составе победителей дубль оформил Килиан Мбаппе. Форвард после этого матча установил рекорд лиги 1.
Матч ТВ вчера в 22:30
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