Армия и оружие
РИА НовостиГлава РВСН рассказал о возможностях ракеты «Сармат»
Новая российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" сможет нести боевые гиперзвуковые блоки нового поколения, рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда".
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с чего всё началось
Об историческом пути самого сокрушительного рода войск Вооружённых Сил, представляющего собою главную составную часть Стратегических ядерных сил России, обеспечивающих военно-стратегический паритет, продолжающемся перевооружении и перспективах развития рассказывает командующий РВСН генерал-полковник Сергей КАРАКАЕВ.Красная звездавчера в 16:04
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Общество
Названы худшие пароли в мире для защиты аккаунтов
Менеджер паролей NordPass назвал самые распространенные и потому "худшие в мире" комбинации, которые пользователи Сети создают для защиты своих аккаунтов.
Происшествия
Валерия рассказала об очередном ДТП с участием сына
Певица Валерия рассказала о первом из трех ДТП, в которое попал ее сын Арсений Шульгин 7 декабря. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Большинство россиян поддерживают закон о борьбе с семейным насилием
70% россиян считают необходимым принятие закона о профилактике домашнего насилия, следует из данных ВЦИОМа, с которыми ознакомились «Ведомости».
Политика
Россия вошла в тройку самых могущественных держав
Журнал U.S.News опубликовал рейтинг "самых могущественных стран". Первое место отдано США, передает РИА Новости.
Общество
Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора
Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
Общество
Депутат Госдумы подарил вазелин чиновникам на открытии школы
Армия и оружие
В Сирии находятся несколько тысяч американских военных, заявил Асад
Президент Сирии Башар Асад считает, что в Сирии находятся несколько тысяч американских военных, а не сотни, как утверждают сами США, заявил он в интервью китайскому телеканалу Phoenix.
Общество
В Госдуме предложили расселять жителей аварийных домов по ипотеке
Депутат Госдумы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов в рамках ипотечного кредитования по сниженной ставке, которая не будет превышать 3%.
Здоровье
Опасное инфекционное заболевание появилось в Кузбассе
Или водной лихорадкой Вейля-Васильева называют острое инфекционное заболевание, которое передается от животных.
Происшествия
В Нижегородской области в ДТП с автобусом пострадали 14 человек
В результате аварии с автобусом в Нижегородской области пострадали 14 человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя ГИБДД.
Футбол
Галактионов: посоветовал Ломовицкому выйти из зоны комфорта
Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов рассказал о совете, который дал полузащитнику «Спартака» Александру Ломовицкому перед переходом того в аренду в «Арсенал».
Происшествия
На Урале 16-тонный груз упал из кузова машины на встречные автомобили
По предварительной информации, на повороте в районе 61-го километра дороги из кузова грузовика выпала 16-тонная платформа гусеничного крана на встречные автомобили «УАЗ» и «ВАЗ-2108».
Общество
В Воронежской области 31 декабря сделали выходным днём для госслужащих
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что подписал распоряжение, согласно которому 31 декабря будет выходным днём для тех, кто работает в органах исполнительной власти региона, на государственной и гражданской службе в областном правительстве, в подведомственных структурах.
Хоккей
Юниорская сборная России впервые выиграла Мировой кубок вызова
Политика
Рогозин рассказал о формировании облика группировки спутников «Сфера»
"Роскосмос" надеется в 2020 году начать формирование облика орбитальной группировки спутниковой системы "Сфера", сообщил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Общество
Nord Stream 2 попросила разрешения строить трубопровод зимой
Компания Nord Stream 2, которая выступает оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешения у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.
Общество
Олега Маркова освободили от обязанностей вице-губернатора Петербурга
Как стало известно в понедельник, 16 декабря, Олега Маркова освободили от обязанностей вице-губернатора и члена правительства Петербурга.
Авто
Обновленный Kia Rio впервые замечен во время тестов
Фотошпионам удалось запечатлеть рестайлинговую Kia Rio в камуфляже. Напомним, что четвертое поколение Kia Rio было представлено в 2017 году.
Происшествия
Boeing 737 вернулся в Шереметьево из-за трещины в лобовом стекле
Общество
Forbes включил россиянку в число самых заметных новых миллиардеров
Общество
Россияне тратят на еду почти треть своего бюджета
Наименьшая доля расходов на еду зафиксирована в Люксембурге, там она составила всего 8,4% бюджета семьи, а наибольшая — на Украине (50%).
Общество
В Приморье у озера Хасан поисковики обнаружили четыре танка
Бойцы Поискового объединения "АвиаПоиск" приморского регионального отделения "Поискового движения России", работая у озера Хасан, нашли четыре танка Красной армии, погибших в боях с японцами в 1938 году.
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз
Происшествия
В Волгоградской области учительница отрезала восьмикласснику челку
Учитель русского языка из школы в городе Палласовка Волгоградской области, которая подрезала челку восьмикласснику, отстранена от работы на время служебной проверки, сообщила РИА Новости директор школы Лидия Авдощенко.
Происшествия
В Москве близ жилого дома нашли похожий на снаряд времен войны предмет
У жилого дома на северо-западе Москвы нашли снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в оперативных службах.
Политика
Победа британских консерваторов на выборах изменит будущее Европы
Как стало известно в пятницу, 13 декабря, Консервативная партия одержала победу на выборах в британский парламент, взяв 365 мест в Палате общин из 650.
Политика
В Кремле сообщили о разногласиях Путина и Зеленского
Политика
В Кремле рассказали об условии транзита газа через Украину
«Транзит газа через Украину возможен только при коммерческой и экономической целесообразности для поставщика газа», — сказал представитель Кремля в программе «Большая игра» на Первом канале.
Футбол
Мбаппе установил рекорд чемпионата Франции
В составе победителей дубль оформил Килиан Мбаппе. Форвард после этого матча установил рекорд лиги 1.