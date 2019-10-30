Общество
REGNUMГлава РЖД назвал сроки строительства моста на остров Сахалин
Железнодорожный мост на остров Сахалин может быть построен до конца 2035 года. Об этом сегодня, 30 октября, заявил генеральный директор ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров.
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 16:28, Ашберн
Происшествия
СК возбудил дело по факту убийства 214 детей в Ейске в 1942 году
Рассекреченные ФСБ России архивные материалы, посвященные жесточайшему массовому убийству, совершенному нацистами в октябре 1942 года в Ейском детском доме, стали основой для возбуждения Следственным комитетом России уголовного дела по статье 357 Уголовного кодекса РФ "геноцид".
Шоу-бизнес
Все плохо: Анджелина Джоли покупает детям уцененные вещи
Все плохо: Анджелина Джоли покупает детям уцененные вещи Семью заметили на бюджетном шопинге в Испании.
Происшествия
Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете
Инцидент произошел на борту самолета, вылетавшего из московского аэропорта Шереметьево в Тель-Авив.
Экономика
Россиянам разъяснили новую пенсионную систему
Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев солдата окунали головой в унитаз
Политика
Путин пригласил Венгрию участвовать в «Турецком потоке»
По словам российского лидера, участие в проекте «Турецкий поток» представляет для Венгрии интерес с точки зрения «обеспечения своей энергетической безопасности и повышения своей роли в энергетике Европы в целом».
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
Футбол
Зенит — Томь 4:0
Происшествия
Названы первые итоги борьбы российских силовиков с ворами в законе
Антиворовским законом СМИ назвали статью 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»), вступившую в силу 12 апреля 2019 года.
Происшествия
В Москве проходят обыски у директора Физического института РАН
Сотрудники ФСБ и МВД проводят обыски у директора Физического института РАН Николая Колачевского.
Наука
Модель объяснила механизм движения литосферных плит
Французские и итальянские ученые создали модель, которая показывают, что перемещение литосферных плит по большей части вызывает движение мантии Земли.
Политика
Эксперт оценил согласие Дании на прокладку «Северного потока — 2»
Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник прокомментировал RT выдачу Датским энергетическим агентством разрешения на прокладку газопровода «Северный поток — 2» на континентальном шельфе страны.
Происшествия
Пять человек погибли в аварии в Подмосковье
Пять человек погибли в результате ДТП в Шаховском районе Московской области, сообщила «РИА Новости» пресс-служба регионального ГУМВД.
Культура
Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых умерших звезд
Forbes выложил ежегодный рейтинг знаменитостей, которые получают большие деньги после своей кончины.
Авто
Полноприводные Peugeot и Citroen получили рублевые ценники
Армия и оружие
В Голливуде наладят выпуск танков Т-72 и БТР-90 для армии США
В настоящее время из запланированных к переделке 60 машин превращены в Т-72 и БТР-90 уже 12 внедорожников HMMWV и ещё 48 автомобилей конвертируют в течение 3 ближайших лет.
Общество
Каждый второй подросток в России заявил об агрессии в школе
На психологическую агрессию сверстников жалуются 32% учащихся, на физическую — 26,6%. О случаях агрессии со стороны учеников в отношении учителей заявили 22% опрошенных подростков в возрасте от 10 до 18 лет, следует из результатов исследования «Российские школьники: политические, сексуальные и карьерные предпочтения», пишет РБК.
Кино
WarnerMedia запустит стриминговый сервис HBO Max в 2020 году
Как пишет Deadline, онлайн-кинотеатр будет доступен пользователям в США с мая 2020 г. HBO Max — совместный проект WarnerMedia и телекоммуникационной компании AT&T. В каталог стримингового сервиса войдут более 10 тыс. часов контента, включая около 1,8 тыс. фильмов и 31 оригинальный сериал.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк выложила свежее фото
Девушка выглядит цветущей и счастливой Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" старшей дочери Анастасии Заворотнюк Анны появилась серия свежих фотографий.
Авто
Стало известно, каким будет следующий Toyota Land Cruiser
Внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения получит новый турбодизель V6 и гибридную силовую установку.
Общество
Акционеры «Совхоза имени Ленина» отсудили у Грудинина миллиард рублей
Происшествия
В Коми ребенок умер во время тихого часа в детском саду
Трагедия произошла во время тихого часа около 15:00.
Происшествия
Пожарная машина столкнулась с автобусом в Томске
Сегодня, около 14 часов 16 минут пожарная машина столкнулась с автобусом на пересечении улиц Мира и 79 Гвардейской Дивизии.
Происшествия
Подросток открыл стрельбу в московской школе
Происшествия
Судмедэксперт по делу «пьяного» мальчика признал ошибку
Отец первого «пьяного» мальчика сделал заявление Представитель семьи погибшего сообщил, что Насонов и его руководитель на допросе в СК признали, что этиловый спирт в крови ребёнка появился из-за неправильного хранения в морге, который не был оборудован холодильными камерами.
Здоровье
Врачи назвали популярные продукты, которые нельзя повторно разогревать
Врачи рассказали, что повторный разогрев некоторых продуктов может не просто лишить их пользы, но даже сделать вредными для организма.
Политика
Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами
Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.
Здоровье
В Великом Новгороде закрывается «Полимедика»
Вчера вечером в официальной группе поликлиники «Полимедика» в социальных сетях была размещена информация о закрытии медицинского учреждения.
Политика
В Германии призвали оставить Украину транзитером газа
Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, комментируя решение Дании утвердить прокладку "Северного потока — 2", заявил что транзит газа через Украину должен быть продолжен после окончания реализации этого проекта.