Общество

REGNUMREGNUMГлава РЖД назвал сроки строительства моста на остров Сахалин

Железнодорожный мост на остров Сахалин может быть построен до конца 2035 года. Об этом сегодня, 30 октября, заявил генеральный директор ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров.
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Белозеров назвал возможные сроки строительства моста на Сахалин

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Названы возможные сроки строительства моста на Сахалин

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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 12:37, Ашберн
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Следственный комитет России предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества.
RT на русском 12:21
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Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза отменил красную карточку нападающего «Краснодара» Маркуса Берга, которую тот получил в матче чемпионата России против «Оренбурга».
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В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье

Трагедия случилась в минувшую пятницу в войсковой части в Забайкалье.
РИА Новости вчера в 06:03
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Верховная рада переименовала Переяслав-Хмельницкий

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Из общей прибыли, полученной от четырех сделок, НОВАТЭК планирует выплатить в качестве налога на прибыль (текущего и отложенного) 92,04 млрд руб. Проект "Арктик СПГ-2" подразумевает строительство завода по сжижению газа на базе Утреннего месторождения на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе.
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Будет снят новый фильм про Астерикса и Обеликса с новыми актерами

Французский режиссер и актер Гийом Кане снимает продолжение франшизы про древних галлов "Астерикс и Обеликс: Шелковый путь" и сам будет играть в нем Обеликса.
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Красное мясо является наиболее вредным продуктом

Ученые из университетов Оксфорда (Великобритания) и Миннесоты (США) признали самым вредным для здоровья и окружающей среды продуктом мясо, пишет PNAS.
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«Зенит» — «Томь»: Дзюба не попал в заявку на матч

«Зенит» назвал состав на матч 1/8 финала Кубка России с «Томью». В заявку не попал нападающий Артем Дзюба.
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Посольство Израиля в России приостановило работу

Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Армия и оружие

Украинским силовикам в Донбассе разрешили ходить по домам и досматривать людей

Украинские силовики получили право входить в жилые дома и иные помещения, а также проводить досмотр граждан и требовать у них документы для проверки.
Lenta.ru 11:19
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Расстрелявший сослуживцев в Забайкалье собирался убить только одного офицера

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В России планируют развернуть четыре РЛС нового поколения «Контейнер»

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Эксперты назвали вузы с самыми качественными абитуриентами

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РБК 05:25
Общество

Налог для самозанятых планируют ввести еще в 19 регионах

Минфин России предложил с 2020 года ввести налоговый режим для самозанятых еще в 19 регионах.
Газета.Ru 11:56
Армия и оружие

Россия разместит в Крыму новые авиадивизии

В Калининградской области и Крыму развернут две авиадивизии с высокотехнологичными штабами и пунктами управления.
Московский Комсомолец 06:26
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Facebook удалил российские аккаунты, ориентированные на Африку

Компания Facebook сообщила об удалении трёх сетей российских аккаунтов за «иностранное вмешательство» в дела стран Африки, сообщает 30 октября пресс-служба компании.
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В ДТП в Подмосковье погибли пять человек

«Около 17:40 мск на 159-м км трассы М9 «Балтия» столкнулись Kia и грузовой автомобиль, пять человек погибли», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
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Горничная отеля выставила на торги забытое платье Леди Гаги

Горничная отеля в Лос-Анджелесе выставила на аукцион платье певицы Леди Гаги, в котором та прошлась по красной дорожке кинопремии "Золотой глобус".
Life.ru вчера в 11:27
Экономика

Эксперты предупредили о дефиците продуктов из-за роста экспорта

"Дисбаланс между низкими темпами роста производства и высокими темпами роста экспорта и импортозамещения может привести к невыполнению заданий госпрограммы", – говорится в докладе.
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Канал HBO отменил выход первого приквела «Игры престолов»

В сентябре стало известно, что канал HBO планирует снять приквел об истории древней семьи Таргариенов за 300 лет до событий вышедшего сериала.
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Политика

Путин прилетел в Венгрию на встречу с Орбаном

РБК 12:23
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Forbes узнал о проспоренном миллиардером Гордеевым $1 млн

Через неделю на счет фонда был переведен 1 млн долларов, утверждает Ильин.
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Президент Чили отменил саммит АТЭС

РИА Новости 10:27
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Остров у восточного побережья Азии. Входит в состав Сахалинской области. Крупнейший остров России. Омывается Охотским и Японским морями. От материковой Азии отделён Татарским проливом; от японского острова Хоккайдо - проливом Лаперуза.
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