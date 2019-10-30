Общество
REGNUMГлава РЖД назвал сроки строительства моста на остров Сахалин
Железнодорожный мост на остров Сахалин может быть построен до конца 2035 года. Об этом сегодня, 30 октября, заявил генеральный директор ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров.
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 13:23, Ашберн
Политика
«Нафтогаз» прокомментировал разрешение Дании на «Северный поток — 2»
Как отметили в Nord Stream 2 AG, компания получила разрешение на строительство «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Дании к юго-востоку от острова Борнхольм.
Происшествия
В детском саду в Ярославле воспитанники жестоко избили ребенка
Футбол
ФИФА удовлетворена расследованием по выбору России хозяйкой ЧМ-2018
«Что касается процесса выбора мест проведения чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов, то, как вы знаете, Майкл Гарсия [бывший глава следственной палаты комитета по этике ФИФА] провел тщательное расследование, и его выводы доступны в опубликованном докладе», – сообщили в ФИФА.
Происшествия
СК предупредил о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет РФ предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками госструктур, в том числе и следователями.
Происшествия
Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете
Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.
Общество
Медведев анонсировал распространение в России налога для самозанятых
Дмитрий Медведев анонсировал планы по распространению на территории России налога, действующего для самозанятых.
Армия и оружие
Испытания новейшей российской ядерной ракеты стартуют в начале года
Авто
Новый кроссовер Ford Mondeo замечен во время прохождения тестов
Новинка была замечена во время прохождения дорожных тестов, на ней практически не было маскировки, она будет построена на базе C2, используемой в Ford Focus.
Экономика
Индустрия 4.0 в 20 цифрах и фактах
60% всех профессий будет автоматизировано к 2030 году. От 20 млн до 50 млн рабочих мест в сфере ИТ появится в мире к 2030 году.
Происшествия
В ДТП в Подмосковье погибли пять человек
«Около 17:40 мск на 159-м км трассы М9 «Балтия» столкнулись Kia и грузовой автомобиль, пять человек погибли», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
Политика
Президент Чили отменил саммит АТЭС из-за беспорядков
Президент Чили Себастьян Пиньера из-за массовых беспорядков отменил саммит АТЭС и конференцию ООН по изменению климата, которые должны были пройти в Сантьяго.
Шоу-бизнес
Миллиардер Джабраилов рассказал о головокружительном романе с Собчак
Российский бизнесмен и бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов вспомнил о романе с популярной телеведущей Ксенией Собчак.
Общество
Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ в 2020 году
Правительство России утвердило максимальные индексы повышения тарифов ЖКХ в 2020 году.
Политика
Болгария отказалась выдать визу российскому дипломату
Власти Болгарии отказались выдать визу военному атташе в посольстве России в Софии, передает местное агентство "Фокус" со ссылкой на болгарский МИД.
Здоровье
В Смоленской области снизился уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ
Как сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Смоленской области, заболеваемость ниже эпидемического порога регистрировалась во всех возрастных группах, кроме группы детей от 7 до 14 лет, где заболеваемость находилась на уровне предыдущей недели.
Хоккей
Овечкин стал лучшим игроком дня в НХЛ
Шоу-бизнес
Телеведущая Ксения Собчак припомнила Гарику Харламову былые обиды
Телеведущая Ксения Собчак в Instagram припомнила Гарику Харламову былые обиды.
Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
Кино
Иван Охлобыстин раскрыл детали нового сериала «Полярный»
В недавнем интервью актер раскрыл детали нового сериала, действие которого происходит в 1990-х годах.
Футбол
Голы Татаева и Комличенко вывели «Младу Болеслав» в четвертьфинал Кубка Чехии
«Млада Болеслав» вышла в четвертьфинал Кубка Чехии.
Общество
Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
Происшествия
Директора Физического института РАН задержали в Москве
В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
Политика
В Кремле прокомментировали сроки послания Путина Федеральному Собранию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что дата послания Владимира Путина Федеральному Собранию пока не определена.
Футбол
Глушаков забил первые голы за «Ахмат» ударами с дальних дистанций
В составе победителей голы на свой счет записали Аблай Мбенг, Вилькер Анхель, Конрад Михаляк и Денис Глушаков дважды.
Происшествия
Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Происшествия
При пожаре в Ленобласти погибли четыре человека, в том числе дети
«Устанавливаются все обстоятельства чрезвычайного происшествия, в том числе личности и точное количество погибших», — добавили в СУ СКР по Ленобласти.
Происшествия
Полиция задержала водителя маршрутки, сбежавшего с места ДТП в Твери
Тверская полиция задержала водителя маршрутки, сбежавшего с места ДТП, в котором пострадали три человека, сообщила РИА Новости представитель УМВД региона.
Шоу-бизнес
Мать Тимати показала трогательные снимки своих внуков
Мать рэпера Тимати показала внуков на своей странице в Instagram. Также Симона Юнусова ответила на интересующие подписчиков вопросы.