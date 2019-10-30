Общество

REGNUMREGNUMГлава РЖД назвал сроки строительства моста на остров Сахалин

Железнодорожный мост на остров Сахалин может быть построен до конца 2035 года. Об этом сегодня, 30 октября, заявил генеральный директор ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров.
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